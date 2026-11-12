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Образование «Факультет реорганизовали»: где теперь учатся студенты крупного вуза в Ярославле

«Факультет реорганизовали»: где теперь учатся студенты крупного вуза в Ярославле

Куда перевезли филологов

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Стало известно, где проходят пары у студентов факультета филологии, иностранных языков и международной коммуникации ЯрГУ | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUСтало известно, где проходят пары у студентов факультета филологии, иностранных языков и международной коммуникации ЯрГУ | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Стало известно, где проходят пары у студентов факультета филологии, иностранных языков и международной коммуникации ЯрГУ

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

В ЯрГУ им. П. Г. Демидова в Ярославле прошла реорганизация факультета филологии и коммуникаций. Ранее студенты направления обучались в здании ЦНТИ на берегу Волги в Ленинском районе. Однако с весны 2026 года помещения опустели.

«Факультет реорганизовали в апреле, его профили перешли на Исторический факультет и Факультет иностранных языков. Последний был переименован в Факультет филологии, иностранных языков и международной коммуникации. Как раз там реализуют сейчас филологические профили „Прикладная филология и искусственный интеллект“ и „Филология и коммуникация: теоретический и прикладной аспект“», — рассказали 76.RU в пресс-службе вуза.

В октябре прошлого года появилась информация о переезде вуза в бывшее здание налоговой в центре Ярославля. Как пояснили в вузе, так и случилось: «Занятия на факультете ведутся на Трефолева, 9 и отчасти на Кирова, 8/10».

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Напомним, это не первый переезд филологов из ЯрГУ. Площадку ЦНТИ они заняли в ноябре 2019 года, переехав туда из Вознесенских казарм.

У здания на Трефолева освежили фасад | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUУ здания на Трефолева освежили фасад | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

У здания на Трефолева освежили фасад

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Табличка на главном входе информирует, что факультет расположился здесь | Источник: Алёна Троицкая / 76.RUТабличка на главном входе информирует, что факультет расположился здесь | Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Табличка на главном входе информирует, что факультет расположился здесь

Источник:

Алёна Троицкая / 76.RU

Налоговая инспекция в Ярославле с октября 2024 года базируется в 8-этажном здании на Тутаевском шоссе, в районе деревни Скобыкино в Дзержинском районе.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Алёна Троицкая
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ЯрГУ Факультет
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Комментарии
13
Гость
5 часов
Надо же все успеть продать и пустить на подсветки пластик,кадки ,ведра пластмассовые с засохшими растениями
с++

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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7 часов
Ха, Прикладная филология и искусственный интеллект) . Вроде Умберто Эко в Маятник что то подобное упоминал... факультет какопрагмософии, цыганская урбанистика, коневодство у ацтеков
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