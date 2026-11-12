«Факультет реорганизовали»: где теперь учатся студенты крупного вуза в Ярославле

Стало известно, где проходят пары у студентов факультета филологии, иностранных языков и международной коммуникации ЯрГУ Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В ЯрГУ им. П. Г. Демидова в Ярославле прошла реорганизация факультета филологии и коммуникаций. Ранее студенты направления обучались в здании ЦНТИ на берегу Волги в Ленинском районе. Однако с весны 2026 года помещения опустели.

«Факультет реорганизовали в апреле, его профили перешли на Исторический факультет и Факультет иностранных языков. Последний был переименован в Факультет филологии, иностранных языков и международной коммуникации. Как раз там реализуют сейчас филологические профили „Прикладная филология и искусственный интеллект“ и „Филология и коммуникация: теоретический и прикладной аспект“», — рассказали 76.RU в пресс-службе вуза.

В октябре прошлого года появилась информация о переезде вуза в бывшее здание налоговой в центре Ярославля. Как пояснили в вузе, так и случилось: «Занятия на факультете ведутся на Трефолева, 9 и отчасти на Кирова, 8/10».

Напомним, это не первый переезд филологов из ЯрГУ. Площадку ЦНТИ они заняли в ноябре 2019 года, переехав туда из Вознесенских казарм.

У здания на Трефолева освежили фасад Источник: Алёна Троицкая / 76.RU Табличка на главном входе информирует, что факультет расположился здесь Источник: Алёна Троицкая / 76.RU