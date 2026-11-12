«Факультет реорганизовали»: где теперь учатся студенты крупного вуза в Ярославле

В ЯрГУ им. П. Г. Демидова в Ярославле прошла реорганизация факультета филологии и коммуникаций. Ранее студенты направления обучались в здании ЦНТИ на берегу Волги в Ленинском районе. Однако с весны 2026 года помещения опустели.
«Факультет реорганизовали в апреле, его профили перешли на Исторический факультет и Факультет иностранных языков. Последний был переименован в Факультет филологии, иностранных языков и международной коммуникации. Как раз там реализуют сейчас филологические профили „Прикладная филология и искусственный интеллект“ и „Филология и коммуникация: теоретический и прикладной аспект“», — рассказали 76.RU в пресс-службе вуза.
В октябре прошлого года появилась информация о переезде вуза в бывшее здание налоговой в центре Ярославля. Как пояснили в вузе, так и случилось: «Занятия на факультете ведутся на Трефолева, 9 и отчасти на Кирова, 8/10».
Напомним, это не первый переезд филологов из ЯрГУ. Площадку ЦНТИ они заняли в ноябре 2019 года, переехав туда из Вознесенских казарм.
Налоговая инспекция в Ярославле с октября 2024 года базируется в 8-этажном здании на Тутаевском шоссе, в районе деревни Скобыкино в Дзержинском районе.
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