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Это подарок: московский фонд купил в больницу Ярославля чудо-оборудование для уборки

Устройство будут использовать в детском отделении

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В Ярославле в педиатрическое отделение городской больницы завезли новое оборудование для уборки палат | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле в педиатрическое отделение городской больницы завезли новое оборудование для уборки палат | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле в педиатрическое отделение городской больницы завезли новое оборудование для уборки палат

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В детский стационар «Центральной городской больницы» на улице Терешковой, 22 в Ярославле за счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» поставили чудо-прибор для обработки палат.

Для самых маленьких

Как рассказала 76.RU заместитель главврача по детству Татьяна Басаева, в отделении на Терешковой получают помощь по профилям «педиатрия», «пульмонология», «аллергология-иммунология» пациенты из Ярославля и Ярославской области, а также смежных Костромской, Ивановской, Вологодской областей. В отделениях проходят лечение малыши и тяжелые пациенты с бронхиальной астмой, пневмонией, атопическим дерматитом, в том числе дети-инвалиды и пациенты, имеющие паллиативный статус.

Паллиативные пациенты — с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, при которых активные методы лечения уже не работают. Применяется поддержка в виде купирования тяжелых симптомов и психологическая помощь.

«Больница включена в систему оказания помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, — поделилась Татьяна Басаева. — С 2 ноября 2026 года педиатрическое отделение стало единственным в городе Ярославле и встречает достаточно большой поток пациентов».

В 2021-м на улицу Терешковой, 22 из-за аварийного состояния здания на проспекте Ленина, 12/76 переселили детскую клиническую больницу № 1. При больнице работали три поликлиники и стационар дневного и круглосуточного пребывания с отделениями аллергологии и иммунологии, неонатологии, гастроэнтерологии и пульмонологии.

«Минимизирует сроки простоя палаты»

Новое оборудование позволит оперативно готовить палаты для госпитализации маленьких пациентов.

«С целью обеспечения безопасности пациентов, а именно быстрой качественной обработки палат помещений, Фонд „Мир глазами ребенка“ оказал помощь и приобрел современную высокотехнологичную технику для дезинфекции и санитарной обработки — аэрозольный распылитель „Ультраспрейер Р“. Наличие оборудования минимизирует сроки простоя палаты и увеличивает оборот койки. Это начало взаимодействия с Фондом, надеемся, оно будет долгосрочным, эффективным и плодотворным, а пребывание в больнице максимально безопасным», — поделилась заместитель главврача по детству Татьяна Басаева.

Как это работает

Как рассказали 76.RU в самом фонде, распылитель за несколько минут способен продезинфицировать палату перед госпитализацией следующего пациента.

«„Ультраспрейер Р-60М“ берет на себя самую нудную часть дезинфекции: распыляет раствор на основе перекиси водорода легким туманом, который сам добирается до каждого угла и щели. <…> Отработанный туман распадается на кислород и воду, так что смывать ничего не нужно», — рассказали в Фонде.

Для фонда цена по коммерческому предложению составила 380 тысяч рублей. Медицинское оборудование изготовлено на отечественном производстве.

Отметим, что оборудование не входило в список обязательного, поэтому на его закупку не выделялись бюджетные средства.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Детская больница Оборудование
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