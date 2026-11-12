Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

2 м/c,

вос.

 747мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,98
EUR 92,33
Украсят центр на Новый год
Порвало ногу на питбайке
Скрипучие трамваи
Каталог новостроек Ярославля
Построят новый квартал
Каток на Советской
Неадекват порезал девушку в «КБ»
Происшествия В автобусе с пассажирами выбило стёкла, а шоссе перекрыли. Всё, что известно о подрыве авто полковника в Петербурге

В автобусе с пассажирами выбило стёкла, а шоссе перекрыли. Всё, что известно о подрыве авто полковника в Петербурге

В салоне машины мужчина был один, он не выжил

923
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля полковника | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUСледственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля полковника | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля полковника

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с полковником. Мужчина не выжил. Кроме того, взрывной волной задело пассажирский автобус, в котором было 30–40 человек. Также в городе перекрыто шоссе. Все подробности к этому часу собрали в материале.

Погиб полковник

Инцидент произошел в Шушарах на Колпинском шоссе. В момент подрыва в автомобиле находился полковник. Он был в салоне один. Мужчина не выжил.

Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки», взрыв случился, когда машина проехала примерно 300 метров. Изначально говорилось о том, что ранен еще один человек, однако эта информация не подтвердилась.

В настоящее время место происшествия оцеплено. Там работают сотрудники спецслужб.

Источник:

FONTANKA.RU

По предварительной информации, взрывное устройство было установлено на днище автомобиля. Пока неизвестно, кто причастен к взрыву.

Оперативные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кроме того, движение на Колпинском шоссе перекрыли. Там образовалась пробка. Из-за этого пришлось изменить несколько автобусных маршрутов.

В пассажирском автобусе выбило стекла

Во время инцидента взрывной волной задело городской автобус. В транспорте выбило стекла.

В этот момент в салоне находилось 30–40 человек, водитель высадил их. К счастью, никто не пострадал.

При взрыве автомобиля задело пассажирский автобус

Источник:

FONTANKA.RU

Пока что автобус остается на месте ЧП.

Взрыв раздался в полукилометре от августовского подрыва

Подрыв машины с полковником произошёл в полукилометре от августовского подрыва. Там тогда погиб подполковник ВС и ПВО. Рядом с ним находилась его жена, она выжила, но ей оторвало ноги. Взрывное устройство было активировано дистанционно.

Что говорят очевидцы

Наши коллеги из «Фонтанки» прибыли на место происшествия и поговорили с очевидцами. Местные жители рассказывают, что взрыв они услышали в 7 утра. Когда вышли на улицу, уже все было огорожено.

«В районе 7 утра был хлопок, я в это время детей в школу собирала. Очень много скорых сразу появилось и мигающих машин. В это время как раз школьники выходят по этой дороге вдоль дома, работники „Ленты“ идут на склад», — рассказали жители корреспонденту «Фонтанки».

На Колпинском шоссе расположен ларек. Очевидцы оттуда рассказали, что после взрыва машины скорой помощи подъехали уже через 4 минуты. После этого приехала полиция.

«Удивительно быстро. Здесь ощутимый взрыв был, содрогнулось все», — отмечают очевидцы.

Также на место приехала военная полиция. Около взорванной машины валяются разные детали и осколки стекла.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Взрыв Военный Авто Следственный комитет Уголовное дело
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
5 часов
Я в шоке!!!!( Хорошо хоть что в автобусе никто не пострадал, и водитель успел высадить людей, и власти сразу перекрыли шоссе, чтобы не было больше жертв. Ужс(
Гость
5 часов
Это просто трагедия. Человека убили за его профессию, за то, что он работал на благо просто общества и против преступников. Считаю, что преступники должны получить пожизненное
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Haval и Chery днем с огнем не сыщешь: туристка рассказала, на чем на самом деле ездят китайцы
Лейсан Загитова
Мнение
Чувствовали себя как дома: семья съездила на Алтай на автодоме — как это было
Ольга Медведева
путешествие
Мнение
«Понимаю, что делаю фигню, но делаю»: 42-летняя редактор едва не лишилась сбережений под гипнозом «инспектора ФСБ» — что ее остановило
Миледи Винтер
Мнение
«Купил фарш по 200 рублей, налепил котлет и озолотился». Ресторанный эксперт жестко раскритиковала домашних поваров и кондитеров
Ульяна Рассошкина
Эксперт в ресторанном бизнесе
Рекомендуем