В автобусе с пассажирами выбило стёкла, а шоссе перекрыли. Всё, что известно о подрыве авто полковника в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля полковника Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль с полковником. Мужчина не выжил. Кроме того, взрывной волной задело пассажирский автобус, в котором было 30–40 человек. Также в городе перекрыто шоссе. Все подробности к этому часу собрали в материале.

Погиб полковник

Инцидент произошел в Шушарах на Колпинском шоссе. В момент подрыва в автомобиле находился полковник. Он был в салоне один. Мужчина не выжил.

Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки», взрыв случился, когда машина проехала примерно 300 метров. Изначально говорилось о том, что ранен еще один человек, однако эта информация не подтвердилась.

В настоящее время место происшествия оцеплено. Там работают сотрудники спецслужб.

Источник: FONTANKA.RU

По предварительной информации, взрывное устройство было установлено на днище автомобиля. Пока неизвестно, кто причастен к взрыву.

Оперативные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Кроме того, движение на Колпинском шоссе перекрыли. Там образовалась пробка. Из-за этого пришлось изменить несколько автобусных маршрутов.

В пассажирском автобусе выбило стекла

Во время инцидента взрывной волной задело городской автобус. В транспорте выбило стекла.

В этот момент в салоне находилось 30–40 человек, водитель высадил их. К счастью, никто не пострадал.

При взрыве автомобиля задело пассажирский автобус Источник: FONTANKA.RU

Пока что автобус остается на месте ЧП.

Взрыв раздался в полукилометре от августовского подрыва

Подрыв машины с полковником произошёл в полукилометре от августовского подрыва. Там тогда погиб подполковник ВС и ПВО. Рядом с ним находилась его жена, она выжила, но ей оторвало ноги. Взрывное устройство было активировано дистанционно.

Что говорят очевидцы

Наши коллеги из «Фонтанки» прибыли на место происшествия и поговорили с очевидцами. Местные жители рассказывают, что взрыв они услышали в 7 утра. Когда вышли на улицу, уже все было огорожено.

«В районе 7 утра был хлопок, я в это время детей в школу собирала. Очень много скорых сразу появилось и мигающих машин. В это время как раз школьники выходят по этой дороге вдоль дома, работники „Ленты“ идут на склад», — рассказали жители корреспонденту «Фонтанки».

На Колпинском шоссе расположен ларек. Очевидцы оттуда рассказали, что после взрыва машины скорой помощи подъехали уже через 4 минуты. После этого приехала полиция.

«Удивительно быстро. Здесь ощутимый взрыв был, содрогнулось все», — отмечают очевидцы.