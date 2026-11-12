Онкобольная Лерчек обратилась к Путину: о чём блогер умоляет президента

Причиной обращения стало то, что Чекалина планирует отправиться на лечение в Китай Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Онкобольная блогерша и многодетная мама Лерчек (Валерия Чекалина) обратилась к президенту России Владимиру Путину. Подробности об этом рассказал ее адвокат Константин Третьяков.

По его словам, причиной стало то, что Чекалина планирует отправиться на лечение в Китай. Однако суд пока по этому поводу не принял положительного ответа. Из-за этого блогер обратилась к Путину с помилованием в связи с вынесенным ей приговором.

«Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина», — оповестил Константин Третьяков РИА Новости.

По решению суда Чекалина получила пять лет условно и многомиллионный штраф. Блогершу осудили за незаконный вывод средств в ОАЭ. Апелляция при этом не принесла ожидаемых результатов. Инстанция утвердила приговор.

Адвокат Лерчек напомнил, что осужденный должен направлять такие заявления через администрацию колонии или СИЗО. Чекалиной же дали условный срок, поэтому она подала прошение через интернет-приемную главы государства. Блогерша также направила заявление во ФСИН.