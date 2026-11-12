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Страна и мир Онкобольная Лерчек обратилась к Путину: о чём блогер умоляет президента

Онкобольная Лерчек обратилась к Путину: о чём блогер умоляет президента

О подробностях обращения рассказал ее адвокат

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Причиной обращения стало то, что Чекалина планирует отправиться на лечение в Китай | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПричиной обращения стало то, что Чекалина планирует отправиться на лечение в Китай | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Причиной обращения стало то, что Чекалина планирует отправиться на лечение в Китай

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Онкобольная блогерша и многодетная мама Лерчек (Валерия Чекалина) обратилась к президенту России Владимиру Путину. Подробности об этом рассказал ее адвокат Константин Третьяков.

По его словам, причиной стало то, что Чекалина планирует отправиться на лечение в Китай. Однако суд пока по этому поводу не принял положительного ответа. Из-за этого блогер обратилась к Путину с помилованием в связи с вынесенным ей приговором.

«Валерия написала обращение о помиловании на имя президента России Владимира Путина», — оповестил Константин Третьяков РИА Новости.

По решению суда Чекалина получила пять лет условно и многомиллионный штраф. Блогершу осудили за незаконный вывод средств в ОАЭ. Апелляция при этом не принесла ожидаемых результатов. Инстанция утвердила приговор.

Адвокат Лерчек напомнил, что осужденный должен направлять такие заявления через администрацию колонии или СИЗО. Чекалиной же дали условный срок, поэтому она подала прошение через интернет-приемную главы государства. Блогерша также направила заявление во ФСИН.

Параллельно сторона защиты будет просить разрешение для Валерии на выезд в Китай на лечение. Напомним, в конце октября стало известно, что Лерчек резко стало хуже, рак снова прогрессирует. Ее бывший муж Артем Чекалин заявил, что жизнь Валерии висит на волоске, она почти полностью прикована к постели.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Лерчек Суд Помилование Уголовное дело Владимир Путин Адвокат
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Комментарии
5
Гость
9 часов
Кто такой лерчик?
Гость
10 часов
Лерчек, простая Лерчек просила просто. Умоляла!!
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Гость
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