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Здоровье Россиян призывают снова надевать маски, но не из-за коронавируса — неутешительный прогноз

Россиян призывают снова надевать маски, но не из-за коронавируса — неутешительный прогноз

Рассказываем, в чем проблема

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Уже через два месяца активно начнут распространяться грипп и ОРВИ | Источник: Илья Бархатов / 74.RUУже через два месяца активно начнут распространяться грипп и ОРВИ | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Уже через два месяца активно начнут распространяться грипп и ОРВИ

Источник:

Илья Бархатов / 74.RU

Россиян призывают снова надевать маски, но дело совсем не в коронавирусе. Речь идет о пике заболеваемости двумя другими вирусами, рассказал эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

Уже через два месяца грипп и ОРВИ будут распространяться более активно. В некоторых регионах пик начнется уже в конце декабря.

«Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России будет. Отдельные регионы переступят эпидемические пороги в конце декабря. А основной подъем начнется где-то в конце второй декады января. Вот такой мой прогноз», — сказал Онищенко в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что сейчас массовое ношение масок в этом случае не обязательно. Однако все-таки ее лучше использовать, чтобы не допустить распространения вируса. Особенно это касается тех, кто заражен.

Есть шесть важных правил, чтобы остаться здоровым в сезон простуд. При этом совсем не обязательно пить лекарства. Узнать о том, как не заразиться ОРВИ от члена семьи, который уже заболел, можно здесь.

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Вместе с ОРВИ и гриппом в России может возникнуть рост заболеваемости новым вариантом коронавируса. Этот штамм уже распространяется за границей, предупредил главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ОРВИ Грипп Простуда Здоровье Коронавирус Геннадий Онищенко
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Комментарии
6
Гость
9 часов
Страшнее всего в окопах, ребяты. Всеми правдами и неправдами подальше от рекрута!!!
Гость
10 часов
Я не знаю как вы там считаете, какая первая половина какая вторая. Сейчас ходит какая то болезнь, сначала 37, 5 .ну а ближе к вечеру 38 , 39 градусов, и все это сопровождается головной болью и сильный кашель.
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Гость
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