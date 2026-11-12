Россиян призывают снова надевать маски, но не из-за коронавируса — неутешительный прогноз

Уже через два месяца активно начнут распространяться грипп и ОРВИ Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Россиян призывают снова надевать маски, но дело совсем не в коронавирусе. Речь идет о пике заболеваемости двумя другими вирусами, рассказал эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

Уже через два месяца грипп и ОРВИ будут распространяться более активно. В некоторых регионах пик начнется уже в конце декабря.

«Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России будет. Отдельные регионы переступят эпидемические пороги в конце декабря. А основной подъем начнется где-то в конце второй декады января. Вот такой мой прогноз», — сказал Онищенко в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что сейчас массовое ношение масок в этом случае не обязательно. Однако все-таки ее лучше использовать, чтобы не допустить распространения вируса. Особенно это касается тех, кто заражен.

Есть шесть важных правил, чтобы остаться здоровым в сезон простуд. При этом совсем не обязательно пить лекарства. Узнать о том, как не заразиться ОРВИ от члена семьи, который уже заболел, можно здесь.