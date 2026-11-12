«Гражданам не нужна доступная ипотека»: Набиуллина хочет резко поменять рынок недвижимости

В ЦБ считают, что путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россиянам не нужна доступная ипотека. Глава Центробанка считает, что люди нуждаются в доступном жилье. При этом льготное кредитование компаний в последние годы сильно выросло и множить дальше эту программу — это тупик. Об этом она заявила во время выступления в Госдуме.

По ее словам, за последние 12 месяцев выдача ипотеки составила 5,4 трлн рублей. Это больше, чем было в предыдущие два года.

«Причем всё более значимую роль начинает играть именно рыночная ипотека, ее доля удвоилась в выдачах по сравнению с прошлым годом. То есть через ипотеку, в том числе рыночную, деньги в строительство идут. Мне кажется, основное — это всё-таки то, что в конечном счете гражданам нужна не доступная ипотека, а им нужно доступное жилье», — заявила глава Центробанка.

Доступность же жилья, как она отметила, зависит не только от процентной ставки. Весомую роль играет цена квадратного метра.

Первый показатель удалось сделать более доступным за счет льготных программ, которые снижают процентную ставку по кредиту. Однако в итоге всю выгоду от этого «съел» рост цен.

В итоге льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей. Но при этом те, кому эти программы были не положены, столкнулись с падением доступности жилья.

Набиуллина уверена, что путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию. А льготная ипотека должна быть, на ее взгляд, строго адресной.

«На наш взгляд, множить дальше программу льготного кредитования — это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам», — отметила глава ЦБ. По ее мнению, нужно делать больше доступных рыночных ставок для всех.

О чем еще сказала глава Центробанка