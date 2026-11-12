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Экономика «Гражданам не нужна доступная ипотека»: Набиуллина хочет резко поменять рынок недвижимости

«Гражданам не нужна доступная ипотека»: Набиуллина хочет резко поменять рынок недвижимости

Собрали все заявления главы Центробанка

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В ЦБ считают, что путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ ЦБ считают, что путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В ЦБ считают, что путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россиянам не нужна доступная ипотека. Глава Центробанка считает, что люди нуждаются в доступном жилье. При этом льготное кредитование компаний в последние годы сильно выросло и множить дальше эту программу — это тупик. Об этом она заявила во время выступления в Госдуме.

По ее словам, за последние 12 месяцев выдача ипотеки составила 5,4 трлн рублей. Это больше, чем было в предыдущие два года.

«Причем всё более значимую роль начинает играть именно рыночная ипотека, ее доля удвоилась в выдачах по сравнению с прошлым годом. То есть через ипотеку, в том числе рыночную, деньги в строительство идут. Мне кажется, основное — это всё-таки то, что в конечном счете гражданам нужна не доступная ипотека, а им нужно доступное жилье», — заявила глава Центробанка.

Доступность же жилья, как она отметила, зависит не только от процентной ставки. Весомую роль играет цена квадратного метра.

Первый показатель удалось сделать более доступным за счет льготных программ, которые снижают процентную ставку по кредиту. Однако в итоге всю выгоду от этого «съел» рост цен.

В итоге льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей. Но при этом те, кому эти программы были не положены, столкнулись с падением доступности жилья.

Набиуллина уверена, что путь к доступной рыночной ипотеке лежит через низкую инфляцию. А льготная ипотека должна быть, на ее взгляд, строго адресной.

«На наш взгляд, множить дальше программу льготного кредитования — это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам», — отметила глава ЦБ. По ее мнению, нужно делать больше доступных рыночных ставок для всех.

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О чем еще сказала глава Центробанка

  • ЦБ рассчитывает прийти к цели по инфляции в 4% уже в следующем году;

  • темпы экономического роста РФ в дальнейшем будут постепенно расти;

  • ЦБ точечно смягчил регулирование, чтобы стимулировать кредитование для защиты производства от атак БПЛА;

  • инвестиционная активность последние два квартала растет, в следующем году ожидается ее прирост;

  • ЦБ ожидает, что в следующем году инвестиции прирастут не только в триллионах рублей, но и в физических объемах;

  • реальный сектор экономики РФ располагает достаточными финансовыми ресурсами, но недостаточной производительностью труда;

  • выдачи ипотеки за последние 12 месяцев составили 5,4 трлн рублей;

  • нужно завершить «импортозамещение низкой мировой инфляции», чтобы экономика РФ «крепко стояла на своих ногах»;

  • курс рубля должен определяться не потребностью отдельных отраслей, а его привлекательностью для сбережений;

  • период высоких ставок по кредитам болезнен, но это необходимая мера для роста благосостояния граждан в будущем;

  • учитывая все санкции, нынешний диапазон колебаний рубля не является чрезмерным.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Центробанк Жилье Инфляция Экономика
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Комментарии
13
Гость
3 часа
Нам нужно уменьшить налоги, отменить пошлины и поборы!
Гость
4 часа
«Нам нужно, если хотите, завершить «импортозамещение» низкой мировой инфляции и умеренных мировых ставок такими же условиями в нашей экономике. Это абсолютно необходимо для того, чтобы наша экономика крепко стояла на своих ногах», — заявила Набиуллина. То есть нам нужна как в развитых странах инфляция 0,5% и ключевая ставка 1% и тогда всё будет хорошо! Гениальное решение!!! 🤣🤣🤣
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Гость
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