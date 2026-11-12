«Покупать нужно было еще вчера»: эксперт — о том, на сколько подорожают автомобили после повышения утильсбора

Продавцы мониторят рынок. Резко повышать стоимость услуг никто не будет, но и снижать — тоже, потому что везти автомобиль из-за границы — это риски на миллионы рублей.

По мнению Жаната Абышева, иномарки постепенно начнут расти в цене в ноябре - декабре этого года — до официальной индексации утиля. На это есть несколько причин:

Ажиотажный спрос: покупатели, зная о повышении утильсбора, пытаются «запрыгнуть в последний вагон» и приобрести машины по текущим ценам. Рост спроса традиционно позволяет продавцам плавно поднимать ценники еще до Нового года. Формирование складов на январь: машины, которые дилеры будут продавать в январе и феврале 2027 года, заказываются и оплачиваются на заводах уже в конце осени. Продавцы начнут заранее закладывать риски будущих расходов в оборотные средства. Задержки на таможне: логистические цепочки к концу года перегружены. Импортеры понимают, что автомобиль, заказанный в ноябре, может физически пройти таможенную очистку только в январе 2027-го, и автоматически попадет под новые ставки. Этот риск перекладывается на плечи покупателя сразу.