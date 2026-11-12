«Покупать нужно было еще вчера»: эксперт — о том, на сколько подорожают автомобили после повышения утильсбора

В попытках заставить россиян пересесть на отечественные легковушки Минпромторг действует радикально. Так, год назад стало известно, что утильсбор на ввозимые из-за рубежа иномарки резко увеличится. В некоторых случаях размер пошлины вырос в рекордные 200–300 (!) раз. Это, что логично, спровоцировало всплеск спроса у желающих купить новый или б/у автомобиль. В ответ на это продавцы сразу ощутимо подняли цены.
Недавно стало известно: грядет очередная индексация утилизационного сбора, и с начала 2027 года ставки вырастут на 10–20%. Как это отразится на итоговой стоимости импортных легковушек и для кого сделают исключение, нашим коллегам из 72.RU рассказал автоэксперт, учредитель дилерского центра Жанат Абышев.
- Какие иномарки подорожают сильнее всего после январской индексации?
- Когда начнут дорожать иномарки: с начала 2027-го или раньше/позже?
- Кто и почему освобожден от уплаты утильсбора? Список
- Откуда и какие иномарки везут и продолжат ввозить в Россию?
- Для авто, растаможенных в странах ЕАЭС, — своя формула расчета пошлин. А дальше как?
- Спрос на отечественные авто после индексации утиля начнет расти?
- Что ждет российский авторынок в следующем 2027 году?
Какие иномарки подорожают сильнее всего после январской индексации?
Для тех, кто везет из-за границы авто до 160 «лошадей» и объемом двигателя до трех литров для себя, ничего не изменится. Для более мощных легковушек, которые в основном привозят автодилеры, увеличиваются абсолютно все тарифы. Как следствие, им придется либо закладывать выросший сбор в конечную стоимость автомобилей (покупатель заплатит), либо еще сильнее сокращать поставки машин с мощными двигателями.
— Например, сейчас ставка утилизационного сбора за популярную Toyota Camry младше трех лет с 2027 года вырастет на 101 тысячу рублей, старше трех лет — на 168 тысяч. Затронет индексация и электромобили. Размер пошлины в этом случае вырастет на 80–345 тысяч рублей — в зависимости от года выпуска и мощности, — объясняет эксперт.
** Важное условие: автомобиль нужно приобрести для личного пользования и не продавать его в первые 12 месяцев после покупки
Когда начнут дорожать иномарки: с начала 2027-го или раньше/позже?
Продавцы мониторят рынок. Резко повышать стоимость услуг никто не будет, но и снижать — тоже, потому что везти автомобиль из-за границы — это риски на миллионы рублей.
По мнению Жаната Абышева, иномарки постепенно начнут расти в цене в ноябре
Ажиотажный спрос: покупатели, зная о повышении утильсбора, пытаются «запрыгнуть в последний вагон» и приобрести машины по текущим ценам. Рост спроса традиционно позволяет продавцам плавно поднимать ценники еще до Нового года.
Формирование складов на январь: машины, которые дилеры будут продавать в январе и феврале 2027 года, заказываются и оплачиваются на заводах уже в конце осени. Продавцы начнут заранее закладывать риски будущих расходов в оборотные средства.
Задержки на таможне: логистические цепочки к концу года перегружены. Импортеры понимают, что автомобиль, заказанный в ноябре, может физически пройти таможенную очистку только в январе 2027-го, и автоматически попадет под новые ставки. Этот риск перекладывается на плечи покупателя сразу.
— К январю
Кто и почему освобожден от уплаты утильсбора? Список
Полное освобождение от уплаты коммерческого утильсбора предоставляется некоторым категориям и при определенных условиях:
Дипломатическим миссиям и их сотрудникам.
Беженцам и вынужденным переселенцам.
Участникам госпрограммы по переселению соотечественников.
Коллекционерам и любителям ретроавтомобилей (машины старше 30 лет).
При временном ввозе.
Откуда и какие иномарки везут и продолжат ввозить в Россию?
Заказывают доставку иномарок через параллельный импорт автосалоны и частные лица. Поток автомобилей условно распределен по пяти ключевым направлениям:
Китай (прямой импорт) — основной канал поставок. Авто до 160 л. с.: Mazda CX-5, Nissan Qashqai, Volkswagen Tayron, Audi Q3 и Q5, BMW 320i, Hyundai Elantra, KIA Seltos, Toyota bZ3X, Changan A06 и Q05, BYD Yuan Up и другие.
Южная Корея (поставки через Дальний Восток). KIA Seltos/Ray/Morning, Hyundai Avante, BMW X3, Range Rover и другие.
Европа. Авто премиум-сегмента от 160 л. с.: BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Audi.
Япония. Вся линейка автомобилей с объемом двигателя до двух литров.
Кыргызстан. Авто от 160 л. с.: Audi A5 и Q5, Volkswagen Teramont и Tavendor, Zeekr 9x и 8x и другие.
В следующем году автодилеры продолжат ввозить все доступные к экспорту авто. С новыми иномарками из Китая станет сложнее: с начала 2027 года из-за ужесточения правил вывоза оттуда машин их стоимость пойдет вверх.
Для авто, растаможенных в странах ЕАЭС, — своя формула расчета пошлин. А дальше как?
Раньше импортеры растаможивали машины в Казахстане по заниженной стоимости или со скидками, а затем свободно ввозили в Россию. Теперь формула итоговых таможенных платежей выглядит так: УС + ДП + ДНДС + ДАкциз
• УС — базовый размер утилизационного сбора, установленный в России (коммерческий).
• ДП (дополнительная пошлина) — разница между таможенной пошлиной, рассчитанной по российским правилам (исходя из реальной стоимости машины из каталогов Минпромторга/ФТС), и пошлиной, фактически уплаченной в стране ЕАЭС.
• ДНДС — недоплаченный налог на добавленную стоимость.
• ДАкциз — недоплаченный акциз.
— Расчет сохранится на следующий, 2027-й, год, изменится только ставка утилизационного сбора. На автомобили, ввозимые из Кыргызстана и Белоруссии, оплачивается только коммерческий утильсбор. Значит, повышение будет также на 10–20%, — говорит автоэксперт.
Спрос на отечественные авто после индексации утиля начнет расти?
Наш собеседник считает, что мера Минпромторга эффективна для поддержки российских автозаводов и рабочих мест внутри страны — в этой отрасли сейчас заняты около миллиона человек. Но для рядового автовладельца это снижает свободу выбора и делает покупку любой новой машины серьезным финансовым бременем.
— Говорят, что нужно было вводить коммерческий утильсбор для автомобилей мощностью менее 160 л. с., чтобы защитить рынок и дать людям возможность приобрести из-за границы авто свыше этой мощности, ведь это совсем другой сегмент. Есть такая фраза: «Вы должны были бороться со злом, а не уничтожать то, что пытались защитить!» Это относится к тому, что российские автомобили дорожают вслед за иномарками, — считает Жанат Абышев.
Что ждет российский авторынок в следующем 2027 году?
В 2027 году, говорит автоэксперт, плановая индексация утилизационного сбора увеличит стоимость машин на 10–20%. Ожидается, что планомерно начнет расти спрос на электромобили и гибриды. А еще с 1 января следующего года вступают в силу новые требования к зарубежному сервису, что подкинет дилерам и покупателям проблем.
— Для получения разрешения на экспорт из Китая экспортеры обязаны документально доказать наличие сети зарубежных сервисных центров, способных обслуживать конкретную модель. Под удар попадают как чисто китайские бренды, не развивающие официальные продажи и сервис за рубежом (например, Xiaomi или Zeekr), так и мировые (Toyota, Mazda, BMW, Audi, Volkswagen, Mercedes), которые выпускаются на совместных предприятиях в Китае, но официально не поставляются в Россию, — объяснил Жанат Абышев.
Он прогнозирует, что сегмент гибридных автомобилей в 2027 году продолжит расти.
— При этом параллельные гибриды будут уверенно побеждать чистые электромобили из-за автономии от все еще слабо развитой инфраструктуры в России. В итоге автомобиль для личного пользования нужно было покупать еще вчера, — резюмировал эксперт.