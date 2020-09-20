«Был участлив, вникал в детали»: девушка показала, как вёл себя в переписке рыбинский маньяк

У многих не укладывается в голове дикая история из Рыбинска, где маньяк убил и расчленил девочек-сестренок — дочерей женщины, переехавшей из другого города к нему жить. Роман, как стало известно позже, завязался по переписке. Там, в переписке, видимо, Молчанов и покорил женщину. Но как?



Мы поговорили с девушкой, которая тоже состояла в переписке с Молчановым — пять–шесть лет назад. Тогда он, получается, ещё сидел. Но в анкете на сайте знакомств об этом, конечно, не распространялся.

— Меня аж подкинуло, когда я увидела его в новостях. Узнала в лицо, подняла переписку пятилетней давности — он, — говорит Анна (имя изменено. — Прим. ред.).