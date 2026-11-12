Удаленщики уехали, их сменили пенсионеры? Кто сейчас переезжает в Сочи, где нет работы, и зачем

Сочи заметно опустел в ноябре Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Сочи в ноябре существенно опустел: уехали не только удаленщики, которые прижились на курорте с ковидных времен, но и работники торговли, общепита и туристического сектора — отели, магазины и рестораны массово закрываются. Но это не значит, что в Сочи на ПМЖ россияне перестали стремиться. SOCHI1.RU узнал, кто сейчас переезжает на курорт, где нет работы, и зачем.

Москвичи охладели к южному курорту

Начнем с того, что осенью в Сочи существенно снизилась цена аренды жилья. По данным федерального портала «Мир квартир», однокомнатные квартиры подешевели на 13,4 процента, двухкомнатные — на 10,4 процента, трехкомнатные — на 13 процентов. Сочи оказался на первом месте по темпам снижения ставок на съемное жилье среди 70 крупных городов России.

Рынок аренды в общем просел, говорит владелец квартир в Сочи Алексей Степанов. Сам он живет в Москве, когда-то удалось выгодно вложить капитал в квартиры на курорте. И до этого года у него был очень хороший источник дохода. С начала сентября он разместил объявления по 14 объектам, только четыре из них сейчас заселены.

— Те квартиры, которые сдавались раньше по 60 тысяч рублей, теперь приходится сдавать за 20–25 тысяч. И то найти арендаторов очень сложно. Сейчас снимают номера в отелях, на зиму можно найти приличный за 15 тысяч рублей, и коммуналка уже входит в стоимость. А у нас зимой практически во всех квартирах за воду, свет, тепло выходит еще плюс 10 тысяч рублей. Я заметил, в этом году в Сочи едет много пенсионеров на зимовку, — рассказал Алексей.

По его словам, раньше он легко находил арендаторов на сочинские квартиры в Москве, теперь москвичи охладели к южному курорту, предпочитая выбирать для зимовки другие теплые страны.

— Одну из квартир у меня снимает девушка-блогер. Назвать ее москвичкой нельзя, в столицу она переехала несколько лет назад из Калининграда. Но жалуется, что в Сочи ей скучно, да и контент однообразный. Она рассчитывала на атаки, закрытие аэропорта, какой-то драйв, но в последнее время там спокойно. И она заскучала, наверное, съедет, — говорит Алексей. Как он замечает, практически все долгосрочные арендаторы его квартир были из сферы обслуживания — сотрудники ресторанов, отелей и туризма. Они всегда хорошо зарабатывали и могли себе позволить снимать дорогие квартиры.

— Я со многими подружился и сейчас общаюсь. Год назад примерно они начали разъезжаться, большинство подались в Краснодар, Ростов, Москву и Питер, — заключил Алексей.

В Сочи — скучно? Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Большинство запросов от пенсионеров

Московский риелтор Карина Авдалян хорошо работала с сочинской недвижимостью, еще 2–3 года назад главными покупателями квартир в Сочи были москвичи и петербуржцы. Но сейчас всё изменилось.

— Я работаю не только с сочинской недвижимостью, но и с зарубежной, продаю по стране. Сейчас москвичи сидят ровно и ничего крупного не покупают. Затаились и пережидают. Продаж по Сочи уже почти нет, а вот арендой понемногу интересуются. Но не очень долговременной — на зиму, — рассказывает Карина. Большинство запросов поступает от пенсионеров, согласна риелтор. По ее словам, атаками беспилотников сейчас никого не удивишь и не напугаешь, а стоимость аренды сочинских квартир существенно упала, вот и потянулись пожилые люди к морю.

— Очень много запросов от пенсионеров из Воронежской, Белгородской, Брянской областей, где очень неспокойно. Из Москвы тоже есть желающие пожить зимой у моря. Мы же знаем из новостей, что у нас пенсионеры самые богатые, миллионы мошенникам отдают. Вот теперь они и есть основной контингент Сочи, — утверждает риелтор. По ее словам, сейчас на курорт едут в основном те, кому не нужно искать работу. Или очень наивные люди, воодушевленные отдыхом в Сочи. Ну и блогеры, да.

В Сочи сейчас очень холодно Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Приехала за теплом, но уже замерзла»

Жительница Брянской области Татьяна Волина приехала в Сочи летом этого года. Она бьюти-мастер. В ее городе людям сейчас не до красоты. Наращивает ногти и ресницы, оформляет брови. Коллеги посоветовали Татьяне южный город, почему-то они решили, что в Сочи работа найдется каждому.

— Летом приехала и на аренду пристроилась в салон в Адлере. У меня же никакой клиентской базы. Было сложно, конечно, но девочки ко мне стали приходить, а сейчас полная тишина. Салоны закрываются, клиентки снимают ногти, ресницы, экономят прежде всего на красоте. Даже на аренду не могу в этом месяце заработать. Очень много мастеров понаехали за последние годы в Сочи, салоны на каждом шагу, теперь все уезжают. Я не вовремя сюда попала, — говорит Татьяна. Жилье она сняла за 20 тысяч рублей — номер в гостевом доме. Централизованного отопления там нет, приходится топить временное жилье кондиционером.