В Ярославской области продолжают выбирать мусорного оператора — что будет с «Хартией»

В Ярославской области выбирают нового мусорного оператора Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Представители действующего оператора по вывозу отходов в Ярославской области ООО «Хартия» рассказали, будет ли компания участвовать во втором этапе выборов. В регионе прямо сейчас идет передел мусорного рынка: у «Хартии» заканчивается восьмилетний контракт 31 декабря 2026 года. Кто дальше будет вывозить мусор ярославцев, решают с помощью аукциона.

Ранее стало известно, что по итогам первого этапа победителем стала областная компания «Ярославский экологический оператор». Но это не значит, что новый контракт на 10 лет работы и почти три десятка миллиардов рублей достанется ей.

Окончательный победитель определится после второго этапа и должен быть известен к концу недели.

В «Хартии» рассказали, что планируют подать заявку на дальнейшее участие.

«Сейчас мы оцениваем итоги первого этапа и принимаем решение о подаче документов на второй этап», — рассказал представитель компании журналисту 76.RU.

На вопрос о том, планирует ли «Хартия» запросить за свои услуги меньшую сумму, чем на первом этапе, в компании ответили так:

«Все нюансы, детали о стоимости и других условиях пока остаются нашей коммерческой историей», — рассказали в «Хартии».

Также в организации уточнили, что региональному оператору пока не поступало предложений от других компаний по покупке оборудования «Хартии», размещенного в Ярославской области.

Столичный оператор, в прошлом компанию называли принадлежащей сыну Генпрокурора Игоря Чайки. В настоящее время список учредителей скрыт. Зарегистрирована фирма в Москве в 2012 году. Работает в столице, а также Московской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. В Москве фирма организует акции по раздельному сбору мусора. В Ярославле у компании тоже было обязательство по установке контейнеров для сбора сырья на переработку. Номинально они существуют, но как реально организован процесс — вопрос.

Сколько «Хартия» запрашивает за свои услуги

Напомним, во время аукциона по отбору оператора «Хартия» запросила за свои услуги по 10-летнему контракту 28 млрд 432 млн 459 тысяч 46 рублей . Победитель первого этапа — ООО «Ярославский экологический оператор» готова выполнять работы за 27 млрд 838 млн 161 тысячу 26 рублей. Это новая правительственная компания, появившаяся два месяца назад.

Правительство Ярославской области в лице Министерства имущественных отношений зарегистрировало собственную фирму 4 сентября 2026 года. Компания занимается сбором, утилизацией и обработкой опасных и неопасных отходов. В видах деятельности в документации также перечислены: сбор и обработка сточных вод, строительство нежилых зданий и другое. Предприятие уже получило две лицензии на работу с разными классами отходов. Его возглавил управленец из Самарской области Андрей Шестаков. Он же возглавляет АО «Скоково» — компанию, управляющую полигоном ТКО под Ярославлем. Предыдущий контракт с компанией «Хартия» заключали в 2018 году сразу на восемь лет. Цена — 16 миллиардов рублей.

Компания, которая в итоге получит контракт, должна начать работы с 1 января 2027 года. Соглашение будет действовать по 31 декабря 2036 года. Контракт «Хартии» заканчивается 31 декабря 2026 года.

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