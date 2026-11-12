В Ярославской области продолжают выбирать мусорного оператора — что будет с «Хартией»

Представители действующего оператора по вывозу отходов в Ярославской области ООО «Хартия» рассказали, будет ли компания участвовать во втором этапе выборов. В регионе прямо сейчас идет передел мусорного рынка: у «Хартии» заканчивается восьмилетний контракт 31 декабря 2026 года. Кто дальше будет вывозить мусор ярославцев, решают с помощью аукциона.
Ранее стало известно, что по итогам первого этапа победителем стала областная компания «Ярославский экологический оператор». Но это не значит, что новый контракт на 10 лет работы и почти три десятка миллиардов рублей достанется ей.
Окончательный победитель определится после второго этапа и должен быть известен к концу недели.
В «Хартии» рассказали, что планируют подать заявку на дальнейшее участие.
«Сейчас мы оцениваем итоги первого этапа и принимаем решение о подаче документов на второй этап», — рассказал представитель компании журналисту 76.RU.
На вопрос о том, планирует ли «Хартия» запросить за свои услуги меньшую сумму, чем на первом этапе, в компании ответили так:
«Все нюансы, детали о стоимости и других условиях пока остаются нашей коммерческой историей», — рассказали в «Хартии».
Также в организации уточнили, что региональному оператору пока не поступало предложений от других компаний по покупке оборудования «Хартии», размещенного в Ярославской области.
Столичный оператор, в прошлом компанию называли принадлежащей сыну Генпрокурора Игоря Чайки. В настоящее время список учредителей скрыт.
Зарегистрирована фирма в Москве в 2012 году. Работает в столице, а также Московской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях.
В Москве фирма организует акции по раздельному сбору мусора. В Ярославле у компании тоже было обязательство по установке контейнеров для сбора сырья на переработку. Номинально они существуют, но как реально организован процесс — вопрос.
Сколько «Хартия» запрашивает за свои услуги
Напомним, во время аукциона по отбору оператора «Хартия» запросила за свои услуги по 10-летнему контракту 28 млрд 432 млн 459 тысяч 46 рублей. Победитель первого этапа — ООО «Ярославский экологический оператор» готова выполнять работы за 27 млрд 838 млн 161 тысячу 26 рублей. Это новая правительственная компания, появившаяся два месяца назад.
Правительство Ярославской области в лице Министерства имущественных отношений зарегистрировало собственную фирму 4 сентября 2026 года.
Компания занимается сбором, утилизацией и обработкой опасных и неопасных отходов. В видах деятельности в документации также перечислены: сбор и обработка сточных вод, строительство нежилых зданий и другое.
Предприятие уже получило две лицензии на работу с разными классами отходов. Его возглавил управленец из Самарской области Андрей Шестаков. Он же возглавляет АО «Скоково» — компанию, управляющую полигоном ТКО под Ярославлем.
Предыдущий контракт с компанией «Хартия» заключали в 2018 году сразу на восемь лет. Цена — 16 миллиардов рублей.
Компания, которая в итоге получит контракт, должна начать работы с 1 января 2027 года. Соглашение будет действовать по 31 декабря 2036 года. Контракт «Хартии» заканчивается 31 декабря 2026 года.
Есть нюансы
Тем временем депутаты облдумы опасаются, что регион может оказаться завален мусором, а вывоз отходов будет сорван в январские праздники. Причина — для работы на рынке требуется большая ресурсная база (как минимум мусоровозы, контейнеры и сотрудники). Сейчас многие мусорные контейнеры на площадках принадлежат «Хартии».