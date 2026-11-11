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Город «Город моей молодости»: Станислав Садальский рассказал о юности в Ярославле

«Город моей молодости»: Станислав Садальский рассказал о юности в Ярославле

Актер посетил столицу Золотого кольца

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Актер Станислав Садальский приехал в Ярославль | Источник: СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ / Vk.com, Александр Куренной / 76.RUАктер Станислав Садальский приехал в Ярославль | Источник: СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ / Vk.com, Александр Куренной / 76.RU

Актер Станислав Садальский приехал в Ярославль

Источник:

СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ / Vk.com, Александр Куренной / 76.RU

Актер Станислав Садальский приехал в Ярославль. Вместе с Татьяной Васильевой и Дарьей Пармененковой он выступил в спектакле «Любовь на бис». Мероприятие прошло 10 ноября во Дворце молодежи.

В социальных сетях Садальский опубликовал фото на площади у вокзала Ярославль-Главный. Подписал он его, вспомнив о юности, проведенной в столице Золотого кольца.

«Когда-то я сбежал из дома именно в этот город моей молодости. Слава богу, меня тогда не приняли в местный театральный техникум, но распахнул свои ворота любимый агрегатный цех ЯМЗ. Обожаю этот изумительный город, который даже был целый месяц столицей Руси», — написал Станислав Садальский.

Станислав Садальский — актер театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер. Заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и Чувашской Республики, почетный гражданин Грузии, почетный гражданин города Канаша (Чувашия).

Родился 8 августа 1951 года в Чувашской АССР. Интересно, что какое-то время жил в Ярославле, работал на Ярославском моторном заводе учеником токаря. В 1973 году окончил ГИТИС, после этого работал в театре «Современник», а позже и в других театрах.

Сыграл немало ролей в кино. В частности, сыграл Кирпича в сериале «Место встречи изменить нельзя» (12+), корнета Алексея Плетнева в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» (12+), прокурора в сериалах «Убойная сила» (12+) и «Убойная сила — 3» (12+).

Также актер рассказал, что провел вечер в компании резчика по дереву Александра Лапина.

«Очень стремился попасть в Ярославскую область, в город Тутаев: там главная точка моего притяжения — мастерская объёмной резной Романово-Борисоглебской иконы. Единственная художественная школа в России, где делают такие иконы. <…> Ведёт мастерскую Александр Лапин: он сам вырезает лики из твёрдых пород — бука и дуба (в отличие от древних мастеров, работавших с липой), полирует до „стеклянного“ состояния, затем грунтует, лакирует и расписывает лик. Обязательно в хорошем настрое, с молитвой. Саша приехал в Ярославль к нам на спектакль „Любовь на бис“, да не один, а с друзьями и иконой святителя Николая Чудотворца. Все мы, естественно, выпивали, кроме гениального резчика и батюшки», — написал Станислав Садальский.

Станислав Садальский восхитился работой Александра Лапина | Источник: СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ / Vk.comСтанислав Садальский восхитился работой Александра Лапина | Источник: СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ / Vk.com

Станислав Садальский восхитился работой Александра Лапина

Источник:

СТАНИСЛАВ САДАЛЬСКИЙ / Vk.com

Станислав Садальский уже не в первый раз посещает Ярославскую область и вспоминает о юности в Ярославле. Например, в сентябре 2024 года он публично возмутился отношением власти к культурному наследию. В частности, звезду возмутило состояние церкви Иоанна Предтечи с тысячерублевой купюры.

А в беседе с журналистом 76.RU артист вспоминал, как жил в коммуналке на Пятерке в Ярославле и работал на моторном заводе. Он назвал этот период своей жизни лучшим временем.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
7
Гость
6 часов
Ярославль не месяц был временной столицей Руси, а более 3х месяцев. Это произошло во время Смутного времени — с апреля по июль 1612 года. А теперь из центра древнего города с богатой историей делают рынок Садовод.
Гость
7 часов
это что за бомжи на вокзале?
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Гость
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