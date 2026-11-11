Ищите маму и папу в морозилке: таксист убил и расчленил собственных родителей. Подробности дела

Пара не выходила на связь с сентября Источник: соцсети Люси Шатиловой

В Ростове-на-Дону разыскивают 49-летнего таксиста, которого подозревают в убийстве собственных родителей. Расчлененные тела пожилых супругов нашли в их собственной квартире и в гараже. Страшную находку следователи обнаружили 11 ноября, пишут наши коллеги из 161.RU.

Тела 74-летнего Вячеслава и 73-летней Люси Шатиловой пролежали спрятанными полтора месяца. Останки женщины были в морозильной камере на балконе квартиры, отца — в гараже у дома.

Источник: Ростовский следком / Telegram

Родственники рассказали, что супруги перестали выходить на связь еще в сентябре. При этом их сын Виталий говорил, что родители уехали отдыхать. Только около недели назад близкие заявили в полицию об исчезновении Люси и Вячеслава, пишет Telegram-канал Mash.

Источник добавил, что правоохранители позвонили самому Виталию. Он ответил, что маму и папу нужно искать дома в морозилке. После этого мужчина скрылся, его пока ищут. Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

До исчезновения подозреваемого видела продавщица фруктовой лавки, которая находится рядом с домом. По ее словам, Виталий заходил всего несколько дней назад.

«Ходил к нам в последний раз позавчера. Еще и в парикмахерскую зашел, постригся, хвастался парикмахерше, что машину новую купил, что всё у него хорошо. Всегда чистый был, опрятный, на отца похож», — поделилась она с корреспондентом 161.RU.

Источник: Виталий Шатилов / «Одноклассники»

Известно, что это не первое преступление мужчины. В 2016 году Шатилов задушил тещу. Вместе с подельником он пришел в квартиру к 44-летней матери жены, у которой была крупная сумма денег, и потребовал отдать их. Когда женщина ему отказала, Виталий с напарником ее убил. Тело он вывез и закопал в чужой могиле, а из квартиры забрал все ювелирные украшения и 50 тысяч рублей.