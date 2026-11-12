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Политика Переговоры России и США Спецпосланники Трампа срочно прилетели в Москву после трехсторонних переговоров в Абу-Даби: что известно

Спецпосланники Трампа срочно прилетели в Москву после трехсторонних переговоров в Абу-Даби: что известно

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Уиткофф и Кушнер на встрече с Путиным хотят добиться прогресса по некоторым вопросам в мирном урегулировании | Источник: Kremlin.ruУиткофф и Кушнер на встрече с Путиным хотят добиться прогресса по некоторым вопросам в мирном урегулировании | Источник: Kremlin.ru

Уиткофф и Кушнер на встрече с Путиным хотят добиться прогресса по некоторым вопросам в мирном урегулировании

Источник:

Kremlin.ru

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву после трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Они привезли президенту России Владимиру Путину существенные предложения.

На встрече представители США и президент России обсудят итоги трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.

«Мы пока не знаем итогов переговоров в Абу-Даби. Но что-то везут», — отметил он.

О визите в Москву Кушнер заявил после переговоров по Украине. Накануне он отметил, что вместе с другим посланником Стивом Уиткоффом они отправятся на встречу с Путиным, чтобы обсудить итоги саммита России, США и Украины.

«Мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности», — сказал Кушнер.

Он надеется, что эта встреча приведет к прогрессу, достигнутому в ОАЭ во время трехсторонних встреч. Другой же посланник американского лидера Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров в Абу-Даби раскрыл планы привлекать другие страны Европы для обсуждения вопроса по Украине. В США уверен, что европейцы тоже должны высказывать свои предложения по вопросам мирного урегулирования.

По словам Кушнера, двухдневные переговоры в Абу-Даби были очень содержательными. Обсуждения сторон стали довольно непростыми, страны затронули все актуальные вопросы и обменялись идеями.

После встречи с Путиным в Москве, американская делегация отправится в Дублин. Там они встретятся с главой киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним некоторые идеи, которые были на повестке во время прошедших переговоров.

Двухдневные переговоры России, США и Украины были 10 и 11 ноября в ОАЭ. В первый день обсуждения мирного урегулирования длились 4,5 часа. Во второй день страны общались намного меньше — всего 1,5 часа. За происходящим мы следили в режиме онлайн.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Переговоры по урегулированию Стив Уиткофф Джаред Кушнер Владимир Путин
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Комментарии
4
Гость
10 часов
Как то Трамп совсем обесценился. А его "спецпосланники" вообще выглядят комично. Особенно его зять.
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Гость
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