Врач назвала время, когда происходят инфаркты и инсульты. Какие часы самые опасные?

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Медик дала несколько рекомендаций

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Пациентам советуют регулярно следить за давлением | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUПациентам советуют регулярно следить за давлением | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Пациентам советуют регулярно следить за давлением

Источник:

Иван Рейзвих / NGS55.RU

Риск развития инфарктов и инсультов значительно увеличивается в утренние часы. Это связано с изменениями работы сердечно-сосудистой системы после пробуждения. Об этом пишет врач-гастроэнтеролог из Гарвардской медицинской школы Триша Пашрича в издании The Washington Post.

Она отмечает, что в период с 6 до 9 утра вероятность инсульта на 72% выше, чем в остальные часы. Схожим образом развиваются и сердечные приступы. Так, вероятность инфаркта с 6 утра до полудня возрастает на 40%.

Врач объясняет, что выработка мелатонина к утру снижается, а уровень кортизола, наоборот, повышается. Также перед пробуждением начинает возрастать и артериальное давление. Вместе эти факторы увеличивают риск инфарктов и инсультов.

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Кроме того, в ранние часы изменения происходят и в крови. Тромбоциты, которые участвуют в свертывании крови, начинают легче слипаться друг с другом. В это же время увеличивается уровень белка, который препятствует растворению тромбов.

Пациентам с повышенным давлением Пашрича рекомендует регулярно принимать назначенные врачом лекарства и менять схему только после консультации со специалистом. Также она советует следить за своим артериальным давлением и измерять его дома, в том числе по утрам.

Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти россиян.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Инсульт Инфаркт Давление Гипертония
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