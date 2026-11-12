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Семья Проблема «Не представляю, сколько платить, чтобы хотя бы пени сбивались»: на детей-сирот повесили миллионный долг умерших родителей — как так вышло

«Не представляю, сколько платить, чтобы хотя бы пени сбивались»: на детей-сирот повесили миллионный долг умерших родителей — как так вышло

Счета выпускников детдомов по всей России арестовывают за чужую коммуналку

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Задолженность за квартиру превысила миллион рублей | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUЗадолженность за квартиру превысила миллион рублей | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Задолженность за квартиру превысила миллион рублей

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Катерине Крюченковой 20 лет, она опекает двух младших сестер и выплачивает огромный долг за квартиру, оставленный еще ее родителями. Из-за него ей периодически арестовывают счета, а не так давно на несколько недель отключили электричество. Оплатить квитанции на сумму более миллиона рублей девушкам не под силу.

Почему на российских детей-сирот вешают чужие задолженности, которые они не копили, и как можно решить эту проблему — в материале наших коллег из NN.RU.

История сирот

Катерина вместе с братом и сестрами выросла в трехкомнатной квартире в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Когда ей было 16, родителей не стало. Сирот поместили в социально-реабилитационный центр, где они провели полгода: Кате нужно было сдать выпускные экзамены в школе.

— Потом нас отправили в первый санаторный детский дом, откуда нас забрала одна женщина, — вспоминает девушка. — Отношения с ней не сложились. Когда мне исполнилось 18, она сказала, что не хочет видеть нашу семью.

Настя и Василиса вернулись в приют, а Катерина переехала к бабушке. Девочки находились там, пока старшая сестра сдавала диплом в институте. В тот же период Катя узнала, что может обратиться в районную администрацию с требованием сделать ремонт в их муниципальной трешке. С голыми стенами, отключенными газом и электричеством квартира была непригодна для жизни. Она добилась косметического ремонта, в жилье подключили свет.

Катерина (справа) с родными | Источник: Катерина КрюченковаКатерина (справа) с родными | Источник: Катерина Крюченкова

Катерина (справа) с родными

Источник:

Катерина Крюченкова

В 2026 году Катя забрала сестер из приюта, оформив временную опеку. Сейчас им 12 и 14 лет, брату Егору исполнилось 18. На этом проблемы не закончились: из-за долгов по коммунальным платежам у старшей сестры и ее брата периодически арестовывают счета.

— Поступают судебные приказы о том, что у нас имеются долги по квартире, необходимо их платить, арестовываются счета. Мы подаем заявление о том, что мы понимаем, что есть долги, но это как бы не наши долги. И эти счета недельки через две-три опять открываются. Два месяца, грубо говоря, всё хорошо — потом опять приходят. Такие постоянные качели. Уже хочется как будто двигаться дальше, а невозможно, — рассказывает Катерина.

Когда в квартире в очередной раз отрубили свет, девочкам пришлось на время переехать к бабушке. Электричество подключили после того, как Катерина оплатила счета. Сейчас она собирает документы для оформления постоянной опеки и переживает, что проблемы с жильем могут повлиять на этот процесс.

Долги более миллиона рублей

По воспоминаниям Катерины, у родителей не было стабильной работы, они злоупотребляли алкоголем. За коммуналку либо совсем не платили, либо оплачивали услуги не полностью. К моменту, когда дети попали в приют, на лицевом счете накопилась задолженность около 1 млн рублей, плюс более 130 тысяч — долг по статье «Наем», рассказали NN.RU в администрации.

В семьях за оплату квитанций ответственны взрослые. Однако в России так и не выработали единого решения, как быть с платежками за квартиры, где прописаны дети-сироты. В Нижегородской области, к примеру, для этого ввели ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) — она помогает покрыть расходы на жилье и ЖКУ в пределах доли ребенка.

Когда Крюченковы находились в детском доме, распределением компенсаций и оплатой коммунальных услуг занимались его сотрудники. Затем эта обязанность перешла на опекуна. Сейчас ЕДК начисляется Насте, Василисе и Егору, так как он получает профессиональное образование. Катерина разделяет эти деньги по платежкам, добавляя личные средства: девушка работает продавцом-консультантом в магазине.

— Долг большой, соответственно, он копится, пени копятся, и я даже не представляю, сколько необходимо платить в месяц, чтобы хотя бы как-то цена сбивалась, — переживает она.

Источник: предоставлено КатеринойИсточник: предоставлено Катериной
Источник:

предоставлено Катериной

Источник: предоставлено КатеринойИсточник: предоставлено Катериной
Источник:

предоставлено Катериной

В администрации Автозаводского района сообщили, что «указывали опекуну на необходимость своевременной оплаты коммунальных услуг, а также обращались в энергокомпанию с просьбой рассмотреть возможность списать долг и пени».

— В настоящее время отдел опеки и попечительства держит ситуацию на контроле. Специалисты отдела готовы оказать консультационную помощь в решении вопросов погашения задолженности и для этого пригласили опекуна в администрацию, — добавили там.

Сейчас вопросом занимается некоммерческая организация «Детский проект», которая помогает детям-сиротам. Ее юристы отправили заявления в прокуратуру и ресурсоснабжающие компании, потребовавшие долги. Операторов попросили предоставить подробные отчеты об оказанных услугах и платежах и провести перерасчет, учитывая сроки исковой давности.

Как сироты по всей России становятся должниками

Проблема, с которой столкнулась Катерина, массовая, рассказала NN.RU юрист Лариса Шарадзе. Особенно распространены случаи, когда опека изымает из семьи ребенка и в квартире, где он прописан, остаются жить его родственники или вовсе посторонние люди. Ему исполняется 18 лет, он выходит из детского дома, имея на счете накопления, — с пособий или алиментов. После заявления коммунальщиков приставы списывают эти средства: получается, что вчерашний детдомовец оплачивает долги других жильцов квартиры.

— Ребенок может не знать, что вынесен судебный приказ. Заявление поступает по адресу регистрации, а не там, где он фактически находится. Приставы взыщут долги именно с него: ни у кого из участников денег нет, а у него есть. Отменить судебный приказ, повернуть исполнительное производство — целая история, — добавляет эксперт.

Избежать солидарного взыскания средств можно путем определения порядка оплаты — разделения платежных документов. Это тоже длительная судебная процедура, которая ложится на законных представителей сироты, его опекуна или детский дом.

В некоторых регионах России, например в Москве, дети-сироты, проживающие в детском доме или у опекуна, на законодательном уровне освобождены от оплаты коммунальных платежей. ЕДК в таком случае не нужна:

— Ребенок возвращается в жилое помещение, и с этого момента ему начинают начислять платежи. Долги, которые образовались из-за третьих лиц, на ребенка не переходят. У нас их пытаются взыскать с детей. Мы отменяем либо судебные приказы, либо заочное решение суда. Потом доказываем, что ребенок до определенного момента не ответственен за долги. Всего этого можно было бы избежать, если просто не начислять платежи.

В 2025 году Заксобрание Нижегородской области предлагало внести поправки в Жилищный кодекс РФ и освободить детей-сирот от солидарной ответственности за долги по квартире. В законопроекте шла речь только о сиротах, чьи родители лишены прав. Госдума РФ отклонила эту инициативу.

Если законные представители или опекуны разбираются с платежками одного или нескольких сирот, детским домам приходится запрашивать и оплачивать сотни квитанций, вручную (!) распределяя ЕДК по ресурсоснабжающим организациям.

— Иногда дети приходят в детский дом без каких-либо квитанций. Нужно догадаться, куда и что платить. В Автозаводском районе, допустим, работает «Волгаэнергосбыт», в других районах это может быть «Теплоэнерго» или ТСЖ. Я начинаю рассылать документы по всем организациям, — рассказала NN.RU сотрудница одного из детских домов Нижегородской области.

У квартир, где прописаны сироты, могут меняться обслуживающие компании, что тоже добавляет работы детским домам. По словам специалиста, в судебных заседаниях, которые инициируют ресурсоснабжающие организации, учреждение пытается списать долги ребенка-сироты по истечении срока исковой давности или выделить для него отдельный платежный документ:

— Это не так просто для детского дома. Был случай, когда мы пытались выделить для ребенка отдельный платежный документ, чтобы обезопасить его в будущем. Суд встал на сторону «Теплоэнерго» и поделил долги (в том числе на несовершеннолетнего. — Прим. ред.).

Как пытались решить проблему

Проблема долгов по коммунальным услугам затрагивает не менее 30% детей, оставшихся без попечения родителей, рассказала зампредседателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора на заседании с президентом Владимиром Путиным в 2021 году. Она добавила, что подготовлен законопроект, предлагающий освободить сирот от оплаты квитанций, пока они находятся в детдоме, в семье опекуна, на обучении в колледже или вузе.

Президент России назвал тему очень важной и поручил рассмотреть инициативу до 1 июня 2022 года.

— Законопроект полностью поддержал Минтруд и частично Минстрой. А вот Минэкономразвития — против: регионы должны решать этот вопрос, исходя из своего бюджета. А если в бюджете денег нет, то власти перекладывают решение проблемы на опекунов или на самих сирот, как только они становятся совершеннолетними, — прокомментировала Ирина Киркора.

Она пообещала, что СПЧ будет ставить этот вопрос перед федеральной властью до тех пор, пока не найдется работающее решение. Пока проблема остается нерешенной.

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Алёна СемакинаАлёна Семакина
Алёна Семакина
Корреспондент
Детский дом Задолженность Сирота Нижний Новгород
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Комментарии
9
Гость
4 часа
То есть, если сестра возьмет над ними опекунство, за квартиру никто не будет платить?
Гость
9 часов
Операторов нельзя попросить пересчитать долги, учитывая сроки исковой давности. Писать такие обращения непрофессионально со стороны специалистов, якобы оказывающих консультации сиротам. Исковая давность может быть применена только и исключительно судом. И только по заявлению ответчика. Именно поэтому судов бояться не нужно. Как раз нужно выходить на суды, чтобы четко определять объем своего долга.
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