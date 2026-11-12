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Здоровье Истории «Раз не смогли спасти маму»: студентка ищет способ ранней диагностики рака после смерти матери

«Раз не смогли спасти маму»: студентка ищет способ ранней диагностики рака после смерти матери

История юной ученой — в видео

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После смерти мамы от рака школьница посвятила свою жизнь борьбе с болезнью, чтобы спасти других людей

Источник:

Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

22-летняя сибирячка Владислава Мартюшова учится в магистратуре Передовой инженерной школы НГУ. После смерти мамы от агрессивной саркомы девушка решила связать свою жизнь с наукой и занялась исследованием рака. Ее сестра Алиса тоже сделала профессиональный выбор: она учится на медика.

Сейчас Владислава вместе с командой НГУ разрабатывает методику, с помощью которой определить злокачественную опухоль можно на раннем этапе и всего за пару часов. Свой проект команда студентов, в которую входит и сестра Владиславы, представила на международном конкурсе по биомедицине в Китае. Разработка уже получила серебро, а членов команды пригласили продолжить работу в Поднебесной.

Пока исследование находится на ранней стадии — эксперименты проводят на модельном растении, а до работы с человеческими образцами и клинических испытаний еще предстоит пройти большой путь.

О том, как личная трагедия повлияла на выбор и что ученые надеются изменить в диагностике опухолей, — в видео выше.

История из Ярославской области
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