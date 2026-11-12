Россиян обманом заставляли платить фирме экс-владельца «Дока пиццы». Он умер, а жертвы остались без денег

По данным 59.RU, бизнесмен ушел из жизни в возрасте 58 лет Источник: Константин Секерин

В редакцию 59.RU обратилась жительница Воронежа, чей несовершеннолетний сын стал жертвой мошенников и перевел крупную сумму на названный ими счет. Оказалось, что этот счет принадлежит компании пермского бизнесмена — теперь и с фирмы, и с ее владельца взыскивают миллионы рублей, хотя сам он уже умер. Редакция 59.RU попыталась разобраться в бизнес-истории со множеством пострадавших.

Константин Секерин был совладельцем пермской сети пиццерий «Дока пицца» , появившейся еще в 90-е. К 2009 году, когда в городе оставалось шесть таких заведений, бизнес решили продать (Секерин в комментарии изданию Busines Class утверждал, что это предложение вызвало интерес у участников рынка). Последнее кафе под брендом «Дока пицца» работает в Перми до сих пор — его тоже продавали в 2019-м, но Константин Секерин к этому времени уже занимался совершенно другим бизнесом.

Предприниматель организовал другую сеть — на этот раз микрофинансовых организаций . Фирмы под брендом «РеальноДеньги» действовали не только в Перми, но и в Татарстане, Кировской области, Удмуртии, Башкирии, Москве и Петербурге. Юрлицом этого бизнеса было зарегистрированное в Перми ООО «Евраз», а его директором и единственным учредителем — Константин Секерин, управлявший филиалами удаленно из Перми.

Кроме того, до 2020 года он был также учредителем и главой компаний «Евраз-М» и «Бд59», официально занимающихся не микрозаймами, а юридическими вопросами. Когда Константин Секерин вышел из этих фирм, они перешли к его жене Екатерине. Согласно данным сервиса Rusprofile, в 2023 году «Евраз-М», до этого работавший примерно «в ноль», внезапно принес убыток в 4,7 миллиона рублей .

В том же году «Евраз-М» взял кредит в банке, а Константин Секерин обратился за финансовой помощью к бывшим бизнес-партнерам из соседних регионов — об этом 59.RU рассказал один из них. По его словам, он объяснил, что деньги нужны для «увеличения оборотных средств» . От лица ООО «Евраз» он подписал договор о займе в 2,3 миллиона рублей под 5% в месяц — деньги Секерин не вернул, кредитор обратился в суд и выиграл (корреспондент 59.RU изучил решение суда: с учетом просрочки «Евраз» должен вернуть более 3,6 миллиона). Тем не менее займодатель в разговоре с 59.RU признал, что надежд получить деньги у него немного: по его словам, сумма долгов Секерина огромна, а сам он погиб на СВО .

Информацию о том, что Константин Секерин ушел на СВО в августе 2025 года и погиб в сентябре, 59.RU подтвердила его вдова Екатерина . По ее словам, семья была не в курсе финансовых проблем бизнесмена, и о долгах мужа она узнала только после его гибели .

«Я всё это узнала только уже после того, как он туда ушел, — рассказала 59.RU Екатерина Секерина. — Он когда ушел, со связи пропал. Он погиб практически сразу, через месяц. Конечно, я понимаю, что ушел он из-за долгов, потому что уже ситуация была настолько невыносима, видимо. А я-то это всё узнала постфактум, уже когда это всё произошло».

В базе данных ФССП России есть информация об исполнительных производствах Константина Секерина из-за долгов по кредитам и аресте его счетов. Еще больше долгов у его компаний: по данным Rusprofile, всего на «Евраз-М» «висит» 56 миллионов, на «Евразе» — 15 миллионов . Помимо вышеупомянутого долга по договору о займе, компания не заплатила своему бывшему начальнику службы безопасности зарплату за первые месяцы 2025 года (и этот долг до сих пор не погашен). Но кроме того, несколько миллионов с «Евраза» пытаются взыскать жертвы мошенников .

Счетом пользовались мошенники

21 апреля 2024 года мошенники под видом службы безопасности банка позвонили в мессенджере несовершеннолетнему жителю Воронежа. Его убедили, что на его родителей взяли кредит, а деньги пойдут «на военные нужды Украины» , что грозит маме и папе уголовным делом. Испугавшись за родных, парень под контролем мошенников обыскал квартиру (его заставили включить видеосвязь и буквально подсказывали, где искать) и нашел деньги от продажи машины — 1,8 миллиона рублей. Не отключаясь, преступники «довели» подростка до банкомата в торговом центре, где он совершил семь переводов на названный ими банковский счет. Как выяснилось при расследовании, счет этот принадлежал пермской микрофинансовой организации «Евраз» .

Редакция 59.RU изучила тексты четырех решений, вынесенных Индустриальным районным судом Перми — все они касаются денег, которые мошенники выманили у жертв со всей России: пострадавшие из Перми, Пензы, Кирова и Воронежа . Во всех четырех случаях средства в несколько транзакций переводились на счет ООО «Евраз». Во всех четырех случаях суд признал это неосновательным обогащением и постановил взыскать с компании деньги в пользу пострадавших. Во всех четырех случаях представитель ответчика (то есть ООО «Евраз») в слушаниях не участвовал.

«К приставам я пишу ходатайство, чтобы узнать о ходе исполнительного производства, но никакого положительного результата, — поделилась с 59.RU мама несовершеннолетней жертвы мошенников из Воронежа. — Я не думаю, что ООО „Евраз“ столько лет занимается бизнесом — и у них ничего нет, чтобы взыскать ».

Ездить из Воронежа в Пермь на личный прием к приставу затруднительно, поэтому женщине приходится контролировать ход своего исполнительного производства дистанционно. Также она рассказала 59.RU, что намерена обратиться за помощью в прокуратуру.

По словам Екатерины Секериной, о том, что счет компании ее мужа оказался в распоряжении мошенников, она узнала от корреспондента 59.RU.

«У меня даже вот версий других нет, кроме той, что его могли, не знаю, шантажировать, его могли как-то использовать, — предполагает Екатерина. — Но то, что он этих денег в руках не держал, это 100%. Он их точно так же дальше куда-то передавал. В конце концов, иначе они бы как-то осели у нас в семье, и мы бы сейчас не сидели в такой ситуации».

Екатерина Секерина рассказала 59.RU, что помимо долгов по исполнительным производствам (а один из кредиторов ООО «Евраз-М», оформленного на нее, инициировал процедуру банкротства) у семьи заложено всё имущество, в том числе и квартира, в которой живут они с младшей дочерью, и квартира, подаренная ими с мужем старшей дочери.

Собеседник 59.RU из числа кредиторов Константина Секерина предположил, что тот мог продать счет своей компании преступникам, чтобы расплатиться с долгами. По его оценке, общая долговая масса пермского бизнесмена и его компаний приближается к ста миллионам рублей .

«В своем уме человек бы такого, конечно, не сделал, вряд ли это было намеренно… — говорит Екатерина Секерина о передаче счета „Евраза“ мошенникам. — Не знаю, у меня нет даже никаких версий. Либо это было под каким-то давлением, либо, я не знаю, как-то неосознанно. Я просто не могу представить, чтобы человек, с которым я столько лет прожила, решил каким-то образом преступление совершить. Это вообще немыслимо для меня».

Редакция 59.RU направила запросы в УФССП по Пермскому краю, чтобы прояснить ситуацию с исполнительными производствами в отношении ООО «Евраз» и Константина Секерина, а также в СУ СК РФ по Пермскому краю, чтобы узнать, не проводятся ли проверки в отношении бизнесмена и его компаний.