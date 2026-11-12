Россиян обманом заставляли платить фирме экс-владельца «Дока пиццы». Он умер, а жертвы остались без денег

В редакцию 59.RU обратилась жительница Воронежа, чей несовершеннолетний сын стал жертвой мошенников и перевел крупную сумму на названный ими счет. Оказалось, что этот счет принадлежит компании пермского бизнесмена — теперь и с фирмы, и с ее владельца взыскивают миллионы рублей, хотя сам он уже умер. Редакция 59.RU попыталась разобраться в бизнес-истории со множеством пострадавших.
Константин Секерин был совладельцем пермской сети пиццерий «Дока пицца», появившейся еще в 90-е. К 2009 году, когда в городе оставалось шесть таких заведений, бизнес решили продать (Секерин в комментарии изданию Busines Class утверждал, что это предложение вызвало интерес у участников рынка). Последнее кафе под брендом «Дока пицца» работает в Перми до сих пор — его тоже продавали в 2019-м, но Константин Секерин к этому времени уже занимался совершенно другим бизнесом.
Предприниматель организовал другую сеть — на этот раз микрофинансовых организаций. Фирмы под брендом «РеальноДеньги» действовали не только в Перми, но и в Татарстане, Кировской области, Удмуртии, Башкирии, Москве и Петербурге. Юрлицом этого бизнеса было зарегистрированное в Перми ООО «Евраз», а его директором и единственным учредителем — Константин Секерин, управлявший филиалами удаленно из Перми.
Кроме того, до 2020 года он был также учредителем и главой компаний «Евраз-М» и «Бд59», официально занимающихся не микрозаймами, а юридическими вопросами. Когда Константин Секерин вышел из этих фирм, они перешли к его жене Екатерине. Согласно данным сервиса Rusprofile, в 2023 году «Евраз-М», до этого работавший примерно «в ноль», внезапно принес убыток в 4,7 миллиона рублей.
В том же году «Евраз-М» взял кредит в банке, а Константин Секерин обратился за финансовой помощью к бывшим бизнес-партнерам из соседних регионов — об этом 59.RU рассказал один из них. По его словам, он объяснил, что деньги нужны для «увеличения оборотных средств». От лица ООО «Евраз» он подписал договор о займе в 2,3 миллиона рублей под 5% в месяц — деньги Секерин не вернул, кредитор обратился в суд и выиграл (корреспондент 59.RU изучил решение суда: с учетом просрочки «Евраз» должен вернуть более 3,6 миллиона). Тем не менее займодатель в разговоре с 59.RU признал, что надежд получить деньги у него немного: по его словам, сумма долгов Секерина огромна, а сам он погиб на СВО.
Информацию о том, что Константин Секерин ушел на СВО в августе 2025 года и погиб в сентябре, 59.RU подтвердила его вдова Екатерина. По ее словам, семья была не в курсе финансовых проблем бизнесмена, и о долгах мужа она узнала только после его гибели.
«Я всё это узнала только уже после того, как он туда ушел, — рассказала 59.RU Екатерина Секерина. — Он когда ушел, со связи пропал. Он погиб практически сразу, через месяц. Конечно, я понимаю, что ушел он из-за долгов, потому что уже ситуация была настолько невыносима, видимо. А я-то это всё узнала постфактум, уже когда это всё произошло».
В базе данных ФССП России есть информация об исполнительных производствах Константина Секерина из-за долгов по кредитам и аресте его счетов. Еще больше долгов у его компаний: по данным Rusprofile, всего на «Евраз-М» «висит» 56 миллионов, на «Евразе» — 15 миллионов. Помимо вышеупомянутого долга по договору о займе, компания не заплатила своему бывшему начальнику службы безопасности зарплату за первые месяцы 2025 года (и этот долг до сих пор не погашен). Но кроме того, несколько миллионов с «Евраза» пытаются взыскать жертвы мошенников.
Счетом пользовались мошенники
21 апреля 2024 года мошенники под видом службы безопасности банка позвонили в мессенджере несовершеннолетнему жителю Воронежа. Его убедили, что на его родителей взяли кредит, а деньги пойдут «на военные нужды Украины», что грозит маме и папе уголовным делом. Испугавшись за родных, парень под контролем мошенников обыскал квартиру (его заставили включить видеосвязь и буквально подсказывали, где искать) и нашел деньги от продажи машины — 1,8 миллиона рублей. Не отключаясь, преступники «довели» подростка до банкомата в торговом центре, где он совершил семь переводов на названный ими банковский счет. Как выяснилось при расследовании, счет этот принадлежал пермской микрофинансовой организации «Евраз».
Редакция 59.RU изучила тексты четырех решений, вынесенных Индустриальным районным судом Перми — все они касаются денег, которые мошенники выманили у жертв со всей России: пострадавшие из Перми, Пензы, Кирова и Воронежа. Во всех четырех случаях средства в несколько транзакций переводились на счет ООО «Евраз». Во всех четырех случаях суд признал это неосновательным обогащением и постановил взыскать с компании деньги в пользу пострадавших. Во всех четырех случаях представитель ответчика (то есть ООО «Евраз») в слушаниях не участвовал.
«К приставам я пишу ходатайство, чтобы узнать о ходе исполнительного производства, но никакого положительного результата, — поделилась с 59.RU мама несовершеннолетней жертвы мошенников из Воронежа. — Я не думаю, что ООО „Евраз“ столько лет занимается бизнесом — и у них ничего нет, чтобы взыскать».
Ездить из Воронежа в Пермь на личный прием к приставу затруднительно, поэтому женщине приходится контролировать ход своего исполнительного производства дистанционно. Также она рассказала 59.RU, что намерена обратиться за помощью в прокуратуру.
По словам Екатерины Секериной, о том, что счет компании ее мужа оказался в распоряжении мошенников, она узнала от корреспондента 59.RU.
«У меня даже вот версий других нет, кроме той, что его могли, не знаю, шантажировать, его могли как-то использовать, — предполагает Екатерина. — Но то, что он этих денег в руках не держал, это 100%. Он их точно так же дальше куда-то передавал. В конце концов, иначе они бы как-то осели у нас в семье, и мы бы сейчас не сидели в такой ситуации».
Екатерина Секерина рассказала 59.RU, что помимо долгов по исполнительным производствам (а один из кредиторов ООО «Евраз-М», оформленного на нее, инициировал процедуру банкротства) у семьи заложено всё имущество, в том числе и квартира, в которой живут они с младшей дочерью, и квартира, подаренная ими с мужем старшей дочери.
Собеседник 59.RU из числа кредиторов Константина Секерина предположил, что тот мог продать счет своей компании преступникам, чтобы расплатиться с долгами. По его оценке, общая долговая масса пермского бизнесмена и его компаний приближается к ста миллионам рублей.
«В своем уме человек бы такого, конечно, не сделал, вряд ли это было намеренно… — говорит Екатерина Секерина о передаче счета „Евраза“ мошенникам. — Не знаю, у меня нет даже никаких версий. Либо это было под каким-то давлением, либо, я не знаю, как-то неосознанно. Я просто не могу представить, чтобы человек, с которым я столько лет прожила, решил каким-то образом преступление совершить. Это вообще немыслимо для меня».
Редакция 59.RU направила запросы в УФССП по Пермскому краю, чтобы прояснить ситуацию с исполнительными производствами в отношении ООО «Евраз» и Константина Секерина, а также в СУ СК РФ по Пермскому краю, чтобы узнать, не проводятся ли проверки в отношении бизнесмена и его компаний.
Ранее мы рассказывали историю экс-директора «Академии первых» Павла Шевченко — известный в Перми интеллектуал, победитель «Своей игры» погряз в долгах, стал банкротом и в конце концов получил условный срок за мошенничество.