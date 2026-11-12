Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

2 м/c,

вос.

 747мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,98
EUR 92,33
Украсят центр на Новый год
Порвало ногу на питбайке
Скрипучие трамваи
Каталог новостроек Ярославля
Построят новый квартал
Каток на Советской
Неадекват порезал девушку в «КБ»
Культура Появилось новое видео о смертельном падении Соседова с лестницы в Якутии: теперь в этом подозревают вахтера

Появилось новое видео о смертельном падении Соседова с лестницы в Якутии: теперь в этом подозревают вахтера

Смерть музыкального критика вызывает ещё больше вопросов

1 167
Появились новые подробности смерти музыкального критика Сергея Соседова | Источник: FAMETIMETV / YouTube.comПоявились новые подробности смерти музыкального критика Сергея Соседова | Источник: FAMETIMETV / YouTube.com

Появились новые подробности смерти музыкального критика Сергея Соседова

Источник:

FAMETIMETV / YouTube.com

О роковом падении музыкального критика Сергея Соседова с лестницы в Якутии есть два видео. Новое появилось совсем недавно и вызвало еще больше вопросов. Мать журналиста и телеведущего Антонина заподозрила, что к смерти ее сына может быть причастен вахтер.

По ее словам, о наличии второго видео она узнала от организатора конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктора Беззубова. Именно он рассказал ей об этих кадрах.

«Продюсер говорил, что ему показывали другое видео. Трудно что-то оценивать», — поделилась женщина в разговоре с «АиФ».

Теперь она считает, что необходима дополнительная проверка произошедшего, потому что остается слишком много неясностей, которые вызывают вопросы. При этом на видео мать Соседова обратила внимание на человека, который, по ее словам, дежурил на вахте гостиницы в тот момент, когда музыкальный критик упал с лестницы.

«Меня смутил этот человек на видео, дежурный на вахте. Мне кажется, он имеет какое-то отношение к происходящему. Может, кому-то сигнал подавал. Но это, конечно, лишь домыслы», — поделилась Антонина.

Источник:

Малахов / Telegram

Она поддержала действия главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил руководителю СК по Якутии представить доклад о ходе расследования. В настоящее время окончательных выводов о причинах падения журналиста пока нет, так же нет и информации о причастности кого-либо к его смерти.

Ранее ведущий Андрей Малахов предположил, что перед падением с музыкальным критиком Сергеем Соседовым могло что-то произойти за кадром. Об этом он сказал после публикации записи с камеры наблюдения в отеле Нерюнгри, где Соседов упал.

Также есть версия о том, что Соседов уже во время подъема по лестнице еле волочил ноги и двигался так, словно находился под воздействием какого-то вещества. Об этом заявил судебный медицинский эксперт Виктор Козылбаев.

На кадрах с камер наблюдения видно, как музыкальный критик неспешно поднимается наверх. Когда он доходит до следующего пролета, видео обрывается.

Читайте также
Источник:

Городские медиа

Известно, что за несколько недель до смерти Сергею Соседову стали поступать звонки с открытыми угрозами. От него прямым текстом требовали хранить молчание. У него также нашли тайную квартиру в Москве, которую оккупировали мигранты.

Вокруг наследства журналиста возникли вопросы, поскольку он не оставил завещания. Погиб Соседов 23 сентября в гостинице в Нерюнгри, куда он приехал ради конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Александр Бастрыкин Андрей Малахов Москва Нерюнгри Россия Сергей Соседов Следственный комитет Якутия Смерть
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Инженер1

Достижения

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

Комментатор недели

Комментатор недели

Написать больше всех комментариев за неделю

Комментатор месяца

Комментатор месяца

Написать больше всех комментариев за месяц

4 часа
Они все из одной компании, которая не любит женщин?
Гость
4 часа
Видно же, что парень вытащил наушники из ушей и снял куртку. Никаких сигналов не подавал. А вот Соседов что- то так цепко держится за перила и неуверенно идет, можно подумать, что ему плоховато... Может, сердце?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Купил фарш по 200 рублей, налепил котлет и озолотился». Ресторанный эксперт жестко раскритиковала домашних поваров и кондитеров
Ульяна Рассошкина
Эксперт в ресторанном бизнесе
Мнение
«Три дня были словно на другой планете»: туристка побывала на плато Укок на границе с Монголией — зачем туда ехать
Анастасия Романова
Мнение
Дело не только в холестерине: кардиолог разоблачила миф о «чистке сосудов за месяц» и рассказала, как избежать инсульта
Екатерина Воронова
Мнение
Что в России «модно и дорого», в Азии — дешевый ширпотреб. Шопоголик — о том, как закупается в Китае на год вперед
Лейсан Загитова
Мнение
«Понимаю, что делаю фигню, но делаю»: 42-летняя редактор едва не лишилась сбережений под гипнозом «инспектора ФСБ» — что ее остановило
Миледи Винтер
Рекомендуем