Появилось новое видео о смертельном падении Соседова с лестницы в Якутии: теперь в этом подозревают вахтера

Появились новые подробности смерти музыкального критика Сергея Соседова Источник: FAMETIMETV / YouTube.com

О роковом падении музыкального критика Сергея Соседова с лестницы в Якутии есть два видео. Новое появилось совсем недавно и вызвало еще больше вопросов. Мать журналиста и телеведущего Антонина заподозрила, что к смерти ее сына может быть причастен вахтер.

По ее словам, о наличии второго видео она узнала от организатора конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктора Беззубова. Именно он рассказал ей об этих кадрах.

«Продюсер говорил, что ему показывали другое видео. Трудно что-то оценивать», — поделилась женщина в разговоре с «АиФ».

Теперь она считает, что необходима дополнительная проверка произошедшего, потому что остается слишком много неясностей, которые вызывают вопросы. При этом на видео мать Соседова обратила внимание на человека, который, по ее словам, дежурил на вахте гостиницы в тот момент, когда музыкальный критик упал с лестницы.

«Меня смутил этот человек на видео, дежурный на вахте. Мне кажется, он имеет какое-то отношение к происходящему. Может, кому-то сигнал подавал. Но это, конечно, лишь домыслы», — поделилась Антонина.

Источник: Малахов / Telegram

Она поддержала действия главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил руководителю СК по Якутии представить доклад о ходе расследования. В настоящее время окончательных выводов о причинах падения журналиста пока нет, так же нет и информации о причастности кого-либо к его смерти.

Ранее ведущий Андрей Малахов предположил, что перед падением с музыкальным критиком Сергеем Соседовым могло что-то произойти за кадром. Об этом он сказал после публикации записи с камеры наблюдения в отеле Нерюнгри, где Соседов упал.

Также есть версия о том, что Соседов уже во время подъема по лестнице еле волочил ноги и двигался так, словно находился под воздействием какого-то вещества. Об этом заявил судебный медицинский эксперт Виктор Козылбаев.

На кадрах с камер наблюдения видно, как музыкальный критик неспешно поднимается наверх. Когда он доходит до следующего пролета, видео обрывается.

Источник: Городские медиа

Известно, что за несколько недель до смерти Сергею Соседову стали поступать звонки с открытыми угрозами. От него прямым текстом требовали хранить молчание. У него также нашли тайную квартиру в Москве, которую оккупировали мигранты.