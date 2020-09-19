«Есть бесчеловечность, нет жалости»: физиогномист дал характеристику рыбинскому маньяку — убийце детей

— У него реальное лицо социопата и маньяка. То есть это человек, который реально способен убить, тут есть бесчувственность, нет жалости к другим, — считает Герман Тепляков. — Довольно расчётливый человек. У него рвётся страсть, но он её сдерживает, в какой-то момент шлюзы открываются, и тогда он может убить и изнасиловать.

— Если бы к вам пришла женщина, показала фотографию этого мужчины и сказала, что познакомилась с ним в интернете, вы бы посоветовали...



— Я никогда не даю советов, это неблагодарное дело. Я бы информировал о вероятности такого поведения. Он реально способен на агрессию и насилие. Он реально такой человек, он может, потворствуя своим импульсам, убить и изнасиловать. Это даже не для получения телесных ощущений может быть, это на внутреннем уровне. У него, обратите внимание, узкие плотные губы, светлые желтоватые глаза. И это говорит о том, что он может пойти на сексуальное преступление не потому, что ему важны ощущения, ему нужен весь этот процесс. Он может причинить вред беспомощному человеку, человеку, который его слабее, человеку, который ему ничем не ответит. Он не накинется на крепкую взрослую женщину, которая ему и ответить может. А отсюда мостик перекидывается, что тут и до педофилии недалеко.

