«Есть бесчеловечность, нет жалости»: физиогномист дал характеристику рыбинскому маньяку — убийце детей

Физиогномист дал характеристику рыбинскому маньяку — убийце детей
Зверское убийство двух девочек-сестёр в Рыбинске вызвало бурю эмоций: ужас по поводу случившегося, жалость к матери убитых, страх за своих детей и ненависть к предполагаемому преступнику. В соцсетях многие удивляются — с виду же вроде обычный мужчина. И не скажешь по лицу, что способен на такое... Или это всё же можно определить? Оказывается, что распознать маньяка можно было раньше. По крайней мере, так полагают физиогномисты.
Наши коллеги из NGS.RU устроили небольшой эксперимент — показали эксперту в области визуальной психодиагностики Герману Теплякову стопку фотографий, среди которых были как сотрудники редакции, так и подозреваемый в убийстве 41-летний Виталий Молчанов. Молчанова специалист распознал моментально.
— У него реальное лицо социопата и маньяка. То есть это человек, который реально способен убить, тут есть бесчувственность, нет жалости к другим, — считает Герман Тепляков. — Довольно расчётливый человек. У него рвётся страсть, но он её сдерживает, в какой-то момент шлюзы открываются, и тогда он может убить и изнасиловать.
— Если бы к вам пришла женщина, показала фотографию этого мужчины и сказала, что познакомилась с ним в интернете, вы бы посоветовали...
— Я никогда не даю советов, это неблагодарное дело. Я бы информировал о вероятности такого поведения. Он реально способен на агрессию и насилие. Он реально такой человек, он может, потворствуя своим импульсам, убить и изнасиловать. Это даже не для получения телесных ощущений может быть, это на внутреннем уровне. У него, обратите внимание, узкие плотные губы, светлые желтоватые глаза. И это говорит о том, что он может пойти на сексуальное преступление не потому, что ему важны ощущения, ему нужен весь этот процесс. Он может причинить вред беспомощному человеку, человеку, который его слабее, человеку, который ему ничем не ответит. Он не накинется на крепкую взрослую женщину, которая ему и ответить может. А отсюда мостик перекидывается, что тут и до педофилии недалеко.
Видео: Елена Вахрушева
Напомним, Виталия Молчанова, которого подозревают в изнасиловании и убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, задержали 18 сентября. На видео, выложенном Следственным комитетом, он признался, что убил малышек. Само преступление произошло вечером 14 сентября. Правоохранители говорят, что детей мужчина зарезал с особой жестокостью. Тела малышек нашла их мама, когда днём 15 сентября пришла с работы — из больницы. Женщина, влюбившись в Молчанова, переехала к нему с дочерьми несколько месяцев назад из Омска. Это жестокое преступление открыло ярославскому депутату глаза на пробелы в законодательстве.