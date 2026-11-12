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«Период ненастья»: какую погоду ждать ярославцам в выходные

Прогноз от специалистов

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Прогноз погоды в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрогноз погоды в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прогноз погоды в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зима не спешит пробираться в Ярославскую область. В регионах Центральной России вновь ожидается потепление. Об этом 12 ноября сообщили специалисты центра «Фобос».

«В ближайшие дни задержится слякотная погода. Затем в Центральную Россию пробьется потепление — в столице до +3…+5 °C, это более чем на 2 градуса выше нормы. А завершится период ненастья только в воскресенье», — рассказали эксперты.

В начале ноября в регионе выпал снег

Прогноз погоды в Ярославской области по дням

  • 12 ноября. Температура удержится на отметке от 0 до +1 градуса. Весь день ожидается пасмурная погода с умеренным юго-восточным ветром. Вечером может пойти снег;

  • 13 ноября. Утром и днем температура воздуха будет держаться на отметке в +2 градуса. К вечеру немного потеплеет до +3 градусов. Вместе с тем на протяжении всего дня ожидается юго-восточный ветер порывами до 6–8 метров в секунду. Вечером обещают дождь;

  • 14 ноября. В субботу воздух прогреется до +5 градусов. С утра обещают дождь, а во второй половине дня сохранится пасмурная погода, но уже без осадков. Ветер юго-западный порывами до 6 метров в секунду.

  • 15 ноября. Средняя температура в воскресенье — +3 градуса. Ожидается переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер порывами до 6–7 метров в секунду.

За актуальным прогнозом погоды можно следить на сервисе «Погода 76.RU».

Ранее мы узнавали у экспертов, какой будет зима 2026/2027. По их словам, погода превысит климатическую норму на несколько градусов, но без снега мы не останемся.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Прогноз погоды Потепление Слякоть
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Комментарии
5
Гость
8 часов
А когда коммунальщики зароют свои траншеи? На Чайковского парит, как горячие источники на Камчатки. Разрыто вдоль дороги до Б.Октябрьской. Лета не хватило? Или это уже новые прорывы? А еще и морозов не было.
Гость
9 часов
Темнеет рано. Освещение в городе слабое, даже в центре. На набережной темновато, уже в 16 часов . А люди удивляются, что в центре пусто. Много перегоревших светильников. Даже у детских учреждений фонари не горят, например, у школы на Салтыкова-Щедрина. Удивляюсь, почему родители молчат. Вчера шла по Салтыкова-Щкдрина в 17 часов - темень, тротуар разбит, а его в общем то и не видно, телефоном светила, чтобы ноги не переломать.
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