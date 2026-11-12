«Период ненастья»: какую погоду ждать ярославцам в выходные

Зима не спешит пробираться в Ярославскую область. В регионах Центральной России вновь ожидается потепление. Об этом 12 ноября сообщили специалисты центра «Фобос».
«В ближайшие дни задержится слякотная погода. Затем в Центральную Россию пробьется потепление — в столице до +3…+5 °C, это более чем на 2 градуса выше нормы. А завершится период ненастья только в воскресенье», — рассказали эксперты.
Прогноз погоды в Ярославской области по дням
12 ноября. Температура удержится на отметке от 0 до +1 градуса. Весь день ожидается пасмурная погода с умеренным юго-восточным ветром. Вечером может пойти снег;
13 ноября. Утром и днем температура воздуха будет держаться на отметке в +2 градуса. К вечеру немного потеплеет до +3 градусов. Вместе с тем на протяжении всего дня ожидается юго-восточный ветер порывами до 6–8 метров в секунду. Вечером обещают дождь;
14 ноября. В субботу воздух прогреется до +5 градусов. С утра обещают дождь, а во второй половине дня сохранится пасмурная погода, но уже без осадков. Ветер юго-западный порывами до 6 метров в секунду.
15 ноября. Средняя температура в воскресенье — +3 градуса. Ожидается переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер порывами до 6–7 метров в секунду.
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Ранее мы узнавали у экспертов, какой будет зима 2026/2027. По их словам, погода превысит климатическую норму на несколько градусов, но без снега мы не останемся.