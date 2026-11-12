«Период ненастья»: какую погоду ждать ярославцам в выходные

12 ноября. Температура удержится на отметке от 0 до +1 градуса. Весь день ожидается пасмурная погода с умеренным юго-восточным ветром. Вечером может пойти снег;

13 ноября. Утром и днем температура воздуха будет держаться на отметке в +2 градуса. К вечеру немного потеплеет до +3 градусов. Вместе с тем на протяжении всего дня ожидается юго-восточный ветер порывами до 6–8 метров в секунду. Вечером обещают дождь;

14 ноября. В субботу воздух прогреется до +5 градусов. С утра обещают дождь, а во второй половине дня сохранится пасмурная погода, но уже без осадков. Ветер юго-западный порывами до 6 метров в секунду.