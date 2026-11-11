Во второй день переговоров десятки дронов атаковали регионы. Били даже по Уралу и Сибири

В Омске атака продолжалась около восьми часов Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)

Днем 11 ноября десятки беспилотников атаковали регионы России. Причем под удар попали даже Сибирь и Урал. Рассказываем, что известно.

В Минобороны сообщили, что с 08:00 до 20:00 (мск) сбили 85 дронов над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря.

В Омской области атака продолжалась около восьми часов. Почти всё это время в Омске не работал аэропорт, отменялись спектакли и другие культурные мероприятия. Нашим коллегам из NGS55.RU местные жители сообщали о громких взрывах в разных районах.

«На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы», — писал во время атаки губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

В соседней Новосибирской области вводили режим беспилотной опасности — это случилось во второй раз с 2022 года.

Самые серьезные последствия ударов дронов коснулись Белгородской области. Там один местный житель погиб, еще шесть получили ранения. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, коммерческие здания и автомобили.