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Происшествия Во второй день переговоров десятки дронов атаковали регионы. Били даже по Уралу и Сибири

Во второй день переговоров десятки дронов атаковали регионы. Били даже по Уралу и Сибири

Собрали главное об ударах

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В Омске атака продолжалась около восьми часов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)В Омске атака продолжалась около восьми часов | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)

В Омске атака продолжалась около восьми часов

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)

Днем 11 ноября десятки беспилотников атаковали регионы России. Причем под удар попали даже Сибирь и Урал. Рассказываем, что известно.

В Минобороны сообщили, что с 08:00 до 20:00 (мск) сбили 85 дронов над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря.

В Омской области атака продолжалась около восьми часов. Почти всё это время в Омске не работал аэропорт, отменялись спектакли и другие культурные мероприятия. Нашим коллегам из NGS55.RU местные жители сообщали о громких взрывах в разных районах.

«На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы», — писал во время атаки губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

В соседней Новосибирской области вводили режим беспилотной опасности — это случилось во второй раз с 2022 года.

Самые серьезные последствия ударов дронов коснулись Белгородской области. Там один местный житель погиб, еще шесть получили ранения. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, коммерческие здания и автомобили.

10 и 11 ноября в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры России, Украины и США. На встречах обсуждали ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности. Страны планируют найти решение по мирному урегулированию до конца 2026 года.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Омск Сибирь Атака Погибший
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Вот она, стабильность!
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