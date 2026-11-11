Во второй день переговоров десятки дронов атаковали регионы. Били даже по Уралу и Сибири

Днем 11 ноября десятки беспилотников атаковали регионы России. Причем под удар попали даже Сибирь и Урал. Рассказываем, что известно.
В Минобороны сообщили, что с 08:00 до 20:00 (мск) сбили 85 дронов над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики и над акваторией Черного моря.
В Омской области атака продолжалась около восьми часов. Почти всё это время в Омске не работал аэропорт, отменялись спектакли и другие культурные мероприятия. Нашим коллегам из NGS55.RU местные жители сообщали о громких взрывах в разных районах.
«На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы», — писал во время атаки губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
В соседней Новосибирской области вводили режим беспилотной опасности — это случилось во второй раз с 2022 года.
Самые серьезные последствия ударов дронов коснулись Белгородской области. Там один местный житель погиб, еще шесть получили ранения. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, коммерческие здания и автомобили.
10 и 11 ноября в Абу-Даби проходили трехсторонние переговоры России, Украины и США. На встречах обсуждали ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности. Страны планируют найти решение по мирному урегулированию до конца 2026 года.
Достижения
Словесный поток
Написать 1000 комментариев
Комментатор недели
Написать больше всех комментариев за неделю
Комментатор месяца
Написать больше всех комментариев за месяц