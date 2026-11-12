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Дороги и транспорт Ярославцы пожаловались на скрипучие трамваи — видео

Ярославцы пожаловались на скрипучие трамваи — видео

Что ответили власти

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Почему скрипят трамваи в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / MaxПочему скрипят трамваи в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Max

Почему скрипят трамваи в Ярославле

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Ярославцы пожаловались на скрипучие трамваи. Проблему заметили жители Дзержинского района, дома которых находятся вблизи путей.

Один из них записал видео, как разносится скрип от проезда новенького трамвая. Раздирающие слух звуки полетели по местным пабликам 12 ноября. Как утверждают авторы, видео записано в шесть утра.

Ситуацию горожане стали активно обсуждать в комментариях.

«Раньше такого шума не было от трамваев. Неправильно рельсы уложили, возможно», — предположила в группе «Жесть Ярославль» Наталья.

«Слишком крутой поворот сделали, вот и скрипят!» — поделился своим мнением Евгений.

«Обкатают новые рельсы, поменьше будут скрипеть», — попыталась успокоить горожан Елена.

Видео со скрипучими трамваями

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Редакция 76.RU сделала запрос в региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта. Там сообщили, что о проблеме они знают.

«На участке между остановочными пунктами „Улица Урицкого“ и „Проспект Дзержинского“ запланирован выезд специалистов эксплуатирующей организации для проведения работ по смазке трамвайных рельсов для снижения шума. В перспективе на данном участке планируется установка стационарных путевых рельсосмазывателей. Это позволит стабильно минимизировать скрип при прохождении трамваями так называемых кривых участков пути. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за терпение», — поделились в Минтрансе.

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Ранее ярославцы возмутились шумными троллейбусами на остановках. В редакцию 76.RU обратился один из читателей. Он пожаловался, что новые троллейбусы, выпущенные на линии с 1 сентября, сильно пищат на конечных остановках, чем мешают спать жителям.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Трамвай Шум Жалоба Минтранс
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Комментарии
76
Гость
1 час
Ну, для Вас же старались! На Ухтомского люди на ЖД внимания не обращают.
Гость
2 часа
Вот читаю удивляюсь от этого транспорта власти,троллейбусы новые шум от них а салоне,трамваи та же история,автобусы некоторые дергаютсям.Благоустройство ужастное,Никто не следит ни за чем,только рапортует кругом. Подсыпка отсутствует ,нивелирование сделать,стыки- расcтояние между рельсами, достать СниПы и проверить ,если в Минстрое или в Мэрии,кто то отвечающий вот за это???.Теперь уберут провода от троллейбусов,надо им сдать им в металлом, для жтого и затеяои все этои поживится,а жители потом опять стродать будут,от этих нововедений власти,вобщем кошмар
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