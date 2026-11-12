Ярославцы пожаловались на скрипучие трамваи — видео

Почему скрипят трамваи в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / Max

Ярославцы пожаловались на скрипучие трамваи. Проблему заметили жители Дзержинского района, дома которых находятся вблизи путей.

Один из них записал видео, как разносится скрип от проезда новенького трамвая. Раздирающие слух звуки полетели по местным пабликам 12 ноября. Как утверждают авторы, видео записано в шесть утра.

Ситуацию горожане стали активно обсуждать в комментариях.

«Раньше такого шума не было от трамваев. Неправильно рельсы уложили, возможно», — предположила в группе «Жесть Ярославль» Наталья.

«Слишком крутой поворот сделали, вот и скрипят!» — поделился своим мнением Евгений.

«Обкатают новые рельсы, поменьше будут скрипеть», — попыталась успокоить горожан Елена.

Видео со скрипучими трамваями Источник: Жесть Ярославль / Max

Редакция 76.RU сделала запрос в региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта. Там сообщили, что о проблеме они знают.

«На участке между остановочными пунктами „Улица Урицкого“ и „Проспект Дзержинского“ запланирован выезд специалистов эксплуатирующей организации для проведения работ по смазке трамвайных рельсов для снижения шума. В перспективе на данном участке планируется установка стационарных путевых рельсосмазывателей. Это позволит стабильно минимизировать скрип при прохождении трамваями так называемых кривых участков пути. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за терпение», — поделились в Минтрансе.