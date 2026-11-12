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Происшествия Обрушился железнодорожный мост Пригнали поезда и технику. Как сейчас выглядит место обрушения моста в Архангельской области — видео

Пригнали поезда и технику. Как сейчас выглядит место обрушения моста в Архангельской области — видео

СЖД показали, как идут восстановительные работы

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Помимо прочего рабочие поднимают сошедшие с рельсов вагоны | Источник: Телеграмма СЖД / T.meПомимо прочего рабочие поднимают сошедшие с рельсов вагоны | Источник: Телеграмма СЖД / T.me

Помимо прочего рабочие поднимают сошедшие с рельсов вагоны

Источник:

Телеграмма СЖД / T.me

Более 200 человек работают над устранением последствий обрушения моста и схода грузового поезда в Архангельской области. Кадры с места событий опубликовали в Северной железной дороге.

«На участке работают около 200 сотрудников РЖД, 3 восстановительных поезда, 27 единиц техники, — пояснили в СЖД. — Ведется сооружение временных подъездных путей для техники, приступили к подъёму сошедших вагонов».

Как ранее сообщали наши коллеги из 29.RU, восстановительные работы будут идти круглосуточно.

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Напомним, часть моста через реку Виледь рухнула утром 10 ноября. Несколько вагонов с цистернами сошли с рельсов. Из-за обрушения задержали 10 пассажирских поездов, а в регионе ввели режим ЧС.

Грузовой поезд сошел с рельсов после обрушения моста в Архангельской области

Источник:

Телеграмма СЖД / T.me

Между станциями Сольвычегодск и Виледь организована перевозка пассажиров автобусами, которые направили из Котласа. Железнодорожникам помогают волонтеры.

Пассажирка одного из задержанных поездов рассказала нашим коллегам из 29.RU, как застряла на чужой станции с детьми.

Всю информацию о случившемся наши коллеги из 29.RU собирают в онлайн-трансляции.

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Юрий СкородумовЮрий Скородумов
Юрий Скородумов
Корреспондент
Архангельская область Мост Ремонт Обрушение СЖД РЖД Железная дорога Поезд
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Комментарии
1
Гость
8 минут
Шпиён открутил контрагайку? Эпично!
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