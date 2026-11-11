Тайная встреча с Соседовым и Верка Сердючка: в чем обвиняют мэра Нерюнгри после смерти музыкального критика

Журналист программы «Малахов» взял интервью у мэра Нерюнгри Ильи Гудошника Источник: «Малахов» / smotrim.ru

Смерть музыкального критика Сергея Соседова в Нерюнгри продолжают обсуждать на российских телеканалах. Андрей Малахов снял уже четвертый выпуск «Малахова» (16+) о трагедии. Последний показали 10 ноября, там же продемонстрировали видео падения журналиста и предположили, что трагедия произошла после тайной встречи Соседова с мэром Нерюнгри, 37-летним Ильей Гудошником, где критика могли отравить. Подробности — в материале наших якутских коллег из 14.RU.

Сергей Соседов в сентябре прилетел в Нерюнгри, чтобы судить конкурс красоты «Жемчужины Дальнего Востока». На лестнице он споткнулся, неудачно упал и умер в больнице. Спустя пару дней его тело отправили самолетом в Москву. Похороны состоялись 30 сентября, спустя неделю после произошедшего. Первый выпуск «Малахова» вышел 28 октября. В нем показали гостиницу «Дархана», где все случилось. Журналисты передачи вместе с племянником критика Олегом Казанцевым попытались выяснить, где владелец «Дархана» Тамерлан Караев, обсудили его бизнес, а также раскритиковали мэра Илью Гудошника за то, что он не стал встречаться с журналистами поздно вечером.

Что обсуждали

Эксперты и гости передачи предположили, что Гудошник мог тайно встретиться с Соседовым в ресторане «Хариус». Об этом заявила общественный помощник уполномоченного по правам предпринимателей в Нерюнгринском районе Валентина Кузнецова.

«Удивительный город, очень развита социальная сеть. Сразу же появилась информация о том, что Илья встречался с Сергеем. Зная Илью, хочу сказать, что он обязательно бы воспользовался моментом и встретился бы с таким медийным лицом», — сказала Кузнецова.

Ее перебил продюсер конкурса «Жемчужина Дальнего Востока», судить который и приезжал музыкальный критик, Виктор Беззубов, назвав высказывание чушью. Он заявил, что Соседов физически не мог встретиться с мэром Нерюнгри из-за того, что трагедия произошла спустя пару часов после приезда. По его словам, быть такого не может, чтобы критик ушел на встречу, не предупредив его.

Журналисты передачи приехали в «Хариус» и начали расспрашивать работников. Бармен, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча, ответил: «Не знаю, пришли, наверное, да ушли. Ничего такого. Наверное, в первой половине дня».

Источник: «Малахов» / smotrim.ru

Также в ресторане спросили о новом шеф-поваре. Корреспондент предположил, что он поменялся 24 сентября, после гибели Соседова. На что бармен отметил, что шеф-повар сменился еще в августе.

Администратор «Хариуса» подтвердила, что Гудошник в сентябре приходил и сидел с каким-то мужчиной. Они проверили счета, нашли, что кто-то сидел в вип-зале и оплатил заказ около 23:43. Трагедия с Соседовым произошла около 16:00, после он был в больнице. Также администратор отметила, что обычно мэр Нерюнгри сидит в другой кабинке.

Показывали счета на оплату Источник: «Малахов» / smotrim.ru

«В сентябре он был, в октябре его точно не было. Давно не ходил», — сказала она.

Источник: «Малахов» / smotrim.ru

Корреспондент «Малахова» приехал в мэрию и попытался войти в кабинет к Гудошнику. Его не пускали помощницы, объясняя, что сейчас идет планерка. В ответ на это журналист заявил, что мэр прячется за женщину. Еще несколько раз корреспондент телеканала постучал в дверь, после чего Гудошник вышел и ответил на все вопросы журналиста. Он сказал, что никогда не встречался с Соседовым и ничем не может помочь следствию.

Источник: «Малахов» / smotrim.ru

Во время обсуждения продемонстрировали видео, на котором мэр танцует под песню «Ще не вмерла Україна» Верки Сердючки, а также фотографию, где Гудошник стоит на фоне административного здания с гербом Украины.

«Я ничего не говорю, я предполагаю, сидя в Москве. Мэр, который танцует под „Да здравствует Украина“, мэр, который фотографируется на фоне [герба Украины] — а сейчас 2026 год, СВО пятый год идет. Кто у нас в администрации сидит?» — заявил Малахов.

Все эти вопросы от Малахова 14.RU задал мэру Нерюнгри, читайте ответы ниже.

Источник: «Малахов» / smotrim.ru

Пришедший на передачу депутат Госдумы Виталий Милонов, глядя на фотографии Гудошника, заявил, что тот похож на человека из соседней страны — на шоумена, который играет в мэра, очевидно намекая на президента Владимира Зеленского.

Журналисты «Малахова» нашли видео падения, но к нему есть вопросы

Источник: Малахов / Telegram

Запись падения с лестницы показывали в передаче фрагментами. Изначально обратили внимание на то, как Соседов поднимается, — он шел медленно, покачиваясь, будто ему плохо. Все участники беседы начали предполагать, что он был отравлен.

«По информации местных, Сергей Соседов тайно встречается в ресторане с мэром. На кадрах видеонаблюдения видно, как он возвращается в отель. Его привозят на машине, записи стерты, мы не видим, на какой. Смотрите, в каком состоянии! Еле-еле поднимается Сергей Соседов после встречи. Он еле идет!» — заявил Андрей Малахов.

Источник: «Малахов» / smotrim.ru

Приглашенный судмедэксперт Виктор Колыбаев предположил, что Соседов мог споткнуться на лестнице, отравленный ядом.

Потом видео показали полностью. Продюсер конкурса красоты Виктор Безруков заявил, что на передаче показали не то видео, которое из гостиницы «Дарахан» изъяла полиция. В видео, которое смотрел сам Безруков, Соседов постоял на третьей ступеньке и после упал. На опубликованных же кадрах Соседов поднялся выше.

Малахов, посмотрев видео, прокричал: «Мы не видим половины тела! Ему могли что-то прыснуть в лицо».

Однако на этой версии долго не остановились. К видео появились и другие вопросы. Виктор Безруков отметил, что его позвали в районе 16:20, а опубликованное видео с камеры видеонаблюдения было снято в 15:30. Из этого получается, что Безрукова позвали к месту происшествия, а после вызвали скорую лишь через 45 минут после случившегося. Кроме того, Безруков отметил, что Соседов лежал иначе — его голова была вплотную к стене.

Племянник Соседова Олег Казанцев также был удивлен. Следователь ему говорил про третью ступеньку, на которой должен был задержаться критик перед падением. Этого на опубликованных Малаховым кадрах нет.

После публикации передачи глава СК Александр Бастрыкин уже во второй раз затребовал доклад о расследовании уголовного дела. В прошлый раз, когда сообщили, что возбуждено уголовное дело, через несколько дней его прекратили. Как сообщили корреспонденту 14.RU источники, это было сделано по инициативе прокуратуры.

Источник: Городские медиа

Что Гудошник думает о версии с отравлением

Мэр Нерюнгри Илья Гудошник рассказал журналисту 14.RU, что никогда не встречался с Соседовым, никаких тайных встреч не было. Более того, он узнал о произошедшем уже тогда, когда критик скончался в больнице.

«Он приехал 23 сентября. Мне никто не предлагал встречаться. Мы с ним не виделись никогда. О версии об отравлении можно забыть, по крайней мере с моей стороны», — заявил он.

Последний раз мэр Нерюнгри в ресторане «Хариус» был 8 сентября — за две недели до трагедии с Соседовым. К слову, встречался он с журналистом 14.RU в рамках интервью, причем не в вип-кабине, а ужинали за обычным столом.

Связан с Украиной?

Гудошник танцует под «Верку Сердючку» Источник: «Малахов» / smotrim.ru

Также мэр ответил на обвинения в поддержке Украины. Видео, на котором он танцует под «Верку Сердючку», было снято в 2013 году, когда Гудошник еще работал ведущим мероприятий. Впервые опубликовали его в 2019 году, до начала спецоперации.

«По одежде и по внешнему виду мне там 23 года. Выложено было в 2013 году. Старющее видео», — заявил он.

По его словам, все фотографии из Таиланда и других стран, которые были показаны в передаче, были сделаны, когда мэру было 23–24 года, более 10 лет назад.

Фотография на фоне административного здания была сделана в восточной части Украины, куда Гудошник приезжал в 2013 году к родственникам, живущим там. После начала СВО они переехали в Россию. Он не помнит, в каком конкретно городе фотографировался.

«Наш город строили люди разных национальностей, в том числе украинцы. Он строился украинцами, белорусами, казахами, таджиками. Большое количество украинцев у нас было, из Донбасса причем украинцев! Специальная военная операция проводится против режима, а не против людей, не против народа. Связи у меня никакой нет. Всё мерилом одним мерить не получится. В Киеве никогда не был», — заявил Гудошник.

Мэр уточнил, что ему жалко, что на смерти человека раздули такую историю и в очередной раз опозорили его родной город: «Мы живем не на юге страны, мы живем в суровых условиях. Трудимся на благо России, на благо родной республики. Люди здесь самые лучшие, самые замечательные. Мы многонациональный народ, я не позволю стравливать народы и на смерти человека пиариться определенной группе людей».

В шутку Гудошник предложил Андрею Малахову приехать в Нерюнгри лично.

«Предлагаю ему [Малахову] приехать сюда. Его нерюнгринцы очень любят. За высказывания мы дадим ему Героя Труда. Дадим ему лопату, пустим в шахту, скажем: „Иди, работай“», — сказал он.

На шоу подадут в суд

Отдельно Илья Гудошник отметил, что подаст в суд на авторов передачи. Поводом стала клевета, защита чести и достоинства. Кроме того, будет отдельный иск по поводу использования личных фотографий без разрешения.