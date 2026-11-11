Главарь банды выстрелил девушке в голову и убил ее любовника. Она выжила и через 30 лет похоронила группировку

Картинка носит иллюстративный характер Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Девушка сидела у набережной городского пруда, обхватив руками окровавленную голову. Рядом лежал труп парня. Еще одно тело тагильские милиционеры нашли неподалеку, в воде. В момент гибели мужчина купался. У всех троих — огнестрельные ранения. Шел жаркий август 1994 года.

Жестокое двойное убийство и покушение оставались нераскрытыми почти 30 лет. Выжившая девушка говорила, что потеряла память после ранения в голову. Когда она вспомнила всё и дала показания, самая мощная и жестокая тагильская банда была разгромлена в считаные дни, а ее лидера, успевшего стать респектабельным и преуспевающим бизнесменом, арестовали. E1.RU рассказывает, как раскрытое убийство похоронило неуязвимую ОПГ «Фортуна».

ОПГ «Фортуна» была самой мощной группировкой Нижнего Тагила. Она занималась рэкетом, захватом предприятий, заводов и рынков, вымогательством, убийствами и организацией проституции (в том числе с участием несовершеннолетних). Бандиты безжалостно устраняли конкурентов и использовали помощь коррумпированных сотрудников полиции. В группировку входила и печально известная банда хоккеистов, похитившая и убившая подростка. Название группировки придумали сами бандиты, а в 1992 году было зарегистрировано ТОО «Фортуна», закрепившее его. В разное время лидерами ОПГ считались Андрей Шатов (Шат), расстрелянный в 2008 году, и Олег Ануфриев (Ануфер). После ряда убийств и задержаний позиции группировки немного ослабли. Выжившие бандиты, скопив крупные суммы, ушли в легальный и полулегальный бизнес, превратились в респектабельных предпринимателей и долларовых миллионеров.

Ссора авторитетов

Убитыми оказались екатеринбургский криминальный авторитет Александр Рыбаков по прозвищу Рыбак и его водитель-охранник Камил Ягфаров. Выжившая девушка была любовницей Рыбакова.

«Рыбак был тесно связан с организованной преступностью. Дружил с самыми известными уральскими ворами в законе — Трофой [Андрей Трофимов] и Каро [Кароглы Мамедов]. Жил в Екатеринбурге, а в Нижний Тагил приезжал, чтобы провести время со своей любовницей», — рассказал E1.RU осведомленный источник.

За день до убийства Рыбаков с товарищем, любовницей и ее подругой отдыхали в ресторане «Ласточка». Там же в это время выпивал лидер «Фортуны» Ануфер со своими приближенными. Ему не понравилось поведение приезжего. Между авторитетами случилась перепалка. И хотя потом они пожали друг другу руки, главарь нижнетагильской ОПГ затаил обиду. За Рыбаковым установили слежку.

Расстреляли как в тире

Ничего не подозревавшие Рыбаков с товарищем тем временем наслаждались обществом девушек. Под вечер, устав от жары, авторитет захотел искупаться в пруду и поехал туда с водителем и подругой. Когда Александр разделся и окунулся в прохладную воду, на берег вышел Ануфер с товарищами. В руках у них были пистолеты. Всё произошло очень быстро, шансов у его оппонентов не было никаких — их расстреляли как в тире.

Девушка успела увидеть лица убийц, после чего ей выстрелили с близкого расстояния в голову. Свидетелей бандиты оставлять не хотели. Несчастная потеряла сознание, и ее приняли за мертвую. Врачи первой городской больницы, куда привезли раненую, потом ахали и разводили руками: пуля каким-то чудом не задела жизненно важные отделы мозга.

Убийство пытались раскрыть по горячим следам, но безуспешно. Выжившая девушка упорно твердила на допросах, что ничего не помнит. В подтверждение своих слов она показывала официальную справку о потере памяти вследствие травмы от выстрела.

Возможно, именно поэтому бандиты и не пытались сразу ее добить. В дальнейшем они даже стали регулярно платить выжившей «пенсию» за причиненный вред (девушка осталась инвалидом) и за ее молчание. Эта схема успешно работала почти 30 лет. А потом случился полный разгром непотопляемой банды.

Задержание лидеров ОПГ

В 2025 году полицейские подняли из архива двойное убийство в Нижнем Тагиле. Почти год сыщики катались по городу и соседним колониям, разговаривая с каждым, кто хоть как-то был связан с «Фортуной». Это дало результат. Повторный опрос свидетелей показал, что многие из них знают больше, чем рассказывали в 90-х. Но главная находка ждала следователей и оперативников в беседе с выжившей девушкой.

Она призналась сотрудникам, что знает стрелявшего, и ее даже возили к нему в офис после случившегося, а про потерю памяти говорила, потому что боялась бандитов. Мама девушки — врач. Чтобы защитить дочь, она через своих знакомых помогла сделать соответствующую справку.

За 30 лет страх пострадавшей немного притупился, а доверие к силовикам выросло (в 90-х были нередки случаи сотрудничества милиционеров с бандитами. — Прим. ред.). Ее включили в программу защиты свидетелей, провели повторную медицинскую экспертизу, опознания и очные ставки, на которых девушка подтвердила, что помнит, кто в нее стрелял. Это оказался сам главарь группировки — Ануфер.

В ноябре 2025 года полицейские задержали долларового миллионера Олега Ануфриева по обвинению в убийстве двух лиц в 1994 году. Работали по нему сотрудники УБОП и 4-го отдела свердловского СКР (по расследованию преступлений прошлых лет). Суд в Екатеринбурге арестовал авторитета.

«Последнее время Ануфер проживал в Сочи, где у него тоже много объектов недвижимости. В Нижнем Тагиле ему принадлежат рестораны, предприятия ЖКХ, сеть автозаправок и автосервисов, другой бизнес. Учитывая его связи и возможности, задержание и арест прозвучали как гром среди ясного неба. Сейчас он уже респектабельный человек, ездит на Bentley, но в 90-е и нулевые он и его ребята держали в страхе весь город», — рассказал E1.RU осведомленный источник.

Вслед за Ануфером в декабре прошлого года арестовали приближенного к нему авторитета, 49-летнего Михаила Рогачева по прозвищу Рогач.

«Рогач отвечал за силовой блок группировки, был личным водителем и телохранителем Ануфера. Он сам физически крепкий и жесткий человек, в прошлом боксер и омоновец. Вроде не был судим, по характеру уравновешенный и очень аккуратный в словах. Но ссориться с ним боялись, так как все в Тагиле знали, что он связан с группировкой „Фортуна“. Похоже, сейчас за них взялись жестко», — поделился с E1.RU местный житель, знакомый с арестованным.

Деньги Рогач тратил на люксовый отдых и недвижимость, он даже организовывал свой бизнес — ЧОП. В каких-то громких скандалах замечен не был, свою вину в вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ) не признал.

По версии следствия, Рогачев и Ануфриев вымогали деньги у предпринимателей, которые работали на Центральном колхозном рынке, что на Газетной, 97а. Показания по этому делу дали несколько потерпевших.

Разгром «Фортуны»: работает спецназ

В начале 2026 года полицейские при силовой поддержке спецназа задержали еще пятерых членов группировки. Видео опубликовал Следственный комитет РФ.

Источник: Следственный комитет РФ

«Житель Нижнего Тагила создал преступное сообщество, которое отличалось устойчивостью, сплоченностью, структурированной формой и распределением преступных ролей каждого из участников. В период с 1997 года участниками преступного сообщества был совершен ряд преступлений. Группа действовала до момента пресечения ее деятельности правоохранительными органами — задержания и ареста ее лидеров в ноябре 2025 года», — сообщили подробности в пресс-службе Следственного комитета.

По «Фортуне» сообща работала межведомственная рабочая группа по расследованию преступлений прошлых лет: следователи и криминалисты регионального СК России, сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России, а также региональных управлений ФСБ и МВД.

«Подозреваемых брали по месту их жительства», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Но не все были готовы идти на контакт.

«Владельцы нескольких адресов двери своих жилищ добровольно не открыли, поэтому пришлось применить силовой метод при поддержке бойцов СОБР свердловской Росгвардии».

Члены группировки вовлекали в занятие проституцией не только взрослых женщин, но и несовершеннолетних, при этом контролировали эту противоправную деятельность.

«Прибыль шла как организаторам, так и в целом на развитие преступного сообщества. Также проверяется имеющаяся оперативная информация о наличии и других преступных эпизодов», — отметил Валерий Горелых.

Задержание статусного полицейского

Подполковника в красных мокасинах задержали с применением силы Источник: читатель E1.RU

В мае 2026 года по делу «Фортуны» внезапно задержали главного наркоборца Нижнего Тагила. Подполковника Артура Белых заподозрили в крышевании преступной группировки. По всей видимости, показания на него дал один из задержанных. Силовик не признал свою вину, тем не менее суд арестовал его на время следствия.

«Офицер был на хорошем счету, показывал очень высокую раскрываемость по наркотикам. По предварительной информации, сейчас его подозревают в тяжких преступлениях: убийстве, крышевании проституции, организации преступного сообщества», — рассказал один из наших собеседников.

Артур Белых вину не признал Источник: читатель E1.RU

Защита силовика заявила, что против их клиента ничего нет.

«То обвинение, которое предъявлено ему, кроме недоумения, ничего не вызывает. Ему предъявляют соучастие в группе с людьми, с которыми он боролся. Из того, что было предъявлено в суд для ареста, не было ни одного прямого факта, изобличающего господина Белых в тех преступлениях, в которых его обвиняют: соучастии в преступном сообществе и превышении должностных полномочий. Ничего, кроме слухов и домыслов, следствие не предоставило и суду, который рассматривал вопрос об аресте Артура», — рассказал E1.RU адвокат наркоборца.

Почему преступление раскрыли только сейчас

«Поскольку все считали, что она потеряла память, то выжившую 30 лет никто повторно об этой истории не расспрашивал, повторную медицинскую экспертизу не проводил и главное — на полном серьезе не предлагал защиту, не прятал от тагильских бандитов. Когда она оказалась в безопасности, то без колебаний дала показания на них и подтвердила на очных ставках, что в нее стрелял лично Ануфриев», — считает источник E1.RU.

Общей тактикой раскрытия подобных уголовных дел поделился экс-руководитель отдела по раскрытию преступлений прошлых лет свердловского СКР Ярослав Кузвесов.

«Сначала читают дело по конкретной банде, и не одно. Вникают. И только потом уже к людям едут и спрашивают предметно, уже со знанием примерных раскладов и общей схемы. Убеждают свидетелей, что сейчас никто это дело на тормозах не спустит, что будут дополнительные эпизоды и обвинения, и преступники получат заслуженное наказание. Тут работают личностный подход и авторитет органов, освещение таких дел в СМИ: многие верят, соглашаются».

Главное, чтобы когда все закончилось, люди не пожалели о своей откровенности. Важно доводить до логического конца начатые расследования. Ярослав Кузвесов бывший следователь, глава юридического агентства «Конструкт»

По Уголовному кодексу, который действовал в 1994 году, убийцам грозили 15 лет колонии или расстрел (пункт «з» статьи 102 УК РСФСР), сейчас же — от 8 до 20 лет либо пожизненное. В настоящее время обвиняемые знакомятся со своим уголовным делом, потом материалы отправят в суд.

Ранее мы рассказывали, как в Нижнем Тагиле задержали подполковника полиции Артура Белых, которого подозревают в связи с «Фортуной».

Перед этим авторитетного тагильского бизнесмена Олега Ануфриева арестовали в Екатеринбурге. Долларового миллионера и экс-главу ОПГ «Фортуна» обвиняют в убийстве двух человек, которое произошло в далеком 1994 году. После этого задержали его правую руку — 49-летнего Михаила Рогачева, также известного по прозвищу Рогач. В апреле 2026 года спецназ задержал остальных членов преступной группировки.