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Город В Ярославле появится новый 8-этажный квартал — определили площадку под новую застройку

В Ярославле появится новый 8-этажный квартал — определили площадку под новую застройку

Мэр подписал постановление о проведении аукциона

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В Ярославле планируется строительство еще одного квартала за Волгой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле планируется строительство еще одного квартала за Волгой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируется строительство еще одного квартала за Волгой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле подписано постановление о выставлении на аукцион права на застройку участка площадью 74 666 кв. метров в Заволжском районе Ярославля. Площадка расположена на улице Колышкина, напротив дома № 64, и предназначена для комплексного развития территории. Здесь можно строить дома до 8 этажей, поликлиники, садики, школы, магазины, другие учреждения социальной и бытовой инфраструктуры.

Аукцион должны провести в течение ближайшего месяца. Начальная цена аукциона определена на уровне 46,1 миллиона рублей. Как правило, эта сумма становится размером ежегодной арендной платы за землю на период строительства.

Постановление о комплексном развитии данной территории было принято в июне 2026 года. В документе оговаривалось, что проект должен быть реализован в течение 8 лет с момента заключения договора с потенциальным застройщиком.

Границы территории под застройку обведены фиолетовой линией | Источник: мэрия ЯрославляГраницы территории под застройку обведены фиолетовой линией | Источник: мэрия Ярославля

Границы территории под застройку обведены фиолетовой линией

Источник:

мэрия Ярославля

Власти отметили, что сейчас в нормативном радиусе доступности (500 метров) от участка отсутствуют детские сады. Однако строительство дошкольного учреждения планируется на самой застраиваемой территории.

«В соответствии с картой планируемого размещения объектов местного значения в составе Генерального плана города Ярославля в границах незастроенной территории предусмотрено размещение одной дошкольной образовательной организации на 120 мест», — говорится в постановлении.

Место будущего садика обозначено соответствующим значком | Источник: мэрия ЯрославляМесто будущего садика обозначено соответствующим значком | Источник: мэрия Ярославля

Место будущего садика обозначено соответствующим значком

Источник:

мэрия Ярославля

При этом в нормативном радиусе доступности от незастроенной территории расположена школа № 41, офис врача общей практики № 4 клинической больницы № 3.

«Численность прикрепленного населения составляет 1326 человек. В случае увеличения численности населения на планируемые 1177 человек дополнительных площадей для обслуживания населения не потребуется», — отмечено в документе.

Напомним, также площадку для застройки 8-этажками предусмотрели в Дзержинском районе.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Комплексное развитие территории
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Комментарии
53
Гость
2 часа
Не купят. Время не то.
Гость
5 часов
Можно было бы и не ставить Срочно в заголовке этой статьи, рядовая информация
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Гость
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