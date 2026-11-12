В Ярославле появится новый 8-этажный квартал — определили площадку под новую застройку

В Ярославле планируется строительство еще одного квартала за Волгой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле подписано постановление о выставлении на аукцион права на застройку участка площадью 74 666 кв. метров в Заволжском районе Ярославля. Площадка расположена на улице Колышкина, напротив дома № 64, и предназначена для комплексного развития территории. Здесь можно строить дома до 8 этажей, поликлиники, садики, школы, магазины, другие учреждения социальной и бытовой инфраструктуры.

Аукцион должны провести в течение ближайшего месяца. Начальная цена аукциона определена на уровне 46,1 миллиона рублей. Как правило, эта сумма становится размером ежегодной арендной платы за землю на период строительства.

Постановление о комплексном развитии данной территории было принято в июне 2026 года. В документе оговаривалось, что проект должен быть реализован в течение 8 лет с момента заключения договора с потенциальным застройщиком.

Границы территории под застройку обведены фиолетовой линией Источник: мэрия Ярославля

Власти отметили, что сейчас в нормативном радиусе доступности (500 метров) от участка отсутствуют детские сады. Однако строительство дошкольного учреждения планируется на самой застраиваемой территории.

«В соответствии с картой планируемого размещения объектов местного значения в составе Генерального плана города Ярославля в границах незастроенной территории предусмотрено размещение одной дошкольной образовательной организации на 120 мест», — говорится в постановлении.

Место будущего садика обозначено соответствующим значком Источник: мэрия Ярославля

При этом в нормативном радиусе доступности от незастроенной территории расположена школа № 41, офис врача общей практики № 4 клинической больницы № 3.

«Численность прикрепленного населения составляет 1326 человек. В случае увеличения численности населения на планируемые 1177 человек дополнительных площадей для обслуживания населения не потребуется», — отмечено в документе.