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Авто Сдавать на водительские права можно будет по-новому, а автошколы закроют?

Сдавать на водительские права можно будет по-новому, а автошколы закроют?

Какие изменения готовят

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Для получения удостоверения пока необходимо пройти обучение в автошколе | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUДля получения удостоверения пока необходимо пройти обучение в автошколе | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Для получения удостоверения пока необходимо пройти обучение в автошколе

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Россиянам предложили вернуть возможность самостоятельно готовиться к экзаменам на водительские права без обучения в автошколах. Такую идею выдвинул депутат Московской городской думы Александр Даванков. Обращение он уже направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

«Предлагаю проработать вопрос о возвращении возможности самостоятельной подготовки к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категории „B“ при сохранении строгих требований к безопасности дорожного движения», — приводят его слова РИА Новости.

Депутат отмечает, что требования к знаниям и навыкам водителей снижать не стоит. Кандидатам, которые выбрали самостоятельную подготовку, теоретический экзамен предлагается расширить, а практический оставить так, как есть. При этом автошколы закрывать не собираются.

«Для многих людей обучение с преподавателем и инструктором остается самым удобным вариантом. Но у граждан должна быть альтернатива», — добавил Даванков.

Он подчеркнул, что вариант самостоятельной подготовки лишь расширит возможности граждан получить водительское удостоверение.

Напомним, для автовладельцев в 2027 году готовят целый пакет изменений, который серьезно повлияет на привычную жизнь. Например, резко вырастут штрафы до 30 тысяч рублей, изменится эвакуация авто, а страховые лимиты пересмотрят.

Также изучите список болезней, из-за которых вас автоматически могут лишить водительских прав.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Водительские права Автошкола Водитель Обучение Экзамен
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