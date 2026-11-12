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Происшествия Автомобиль взорвался в Санкт-Петербурге: погиб военнослужащий. Кадры

Автомобиль взорвался в Санкт-Петербурге: погиб военнослужащий. Кадры

Еще один человек ранен

721
Инцидент произошел в Шушарах на Колпинском шоссе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИнцидент произошел в Шушарах на Колпинском шоссе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Инцидент произошел в Шушарах на Колпинском шоссе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Санкт-Петербурге рано утром жители стали свидетелями сильного взрыва. Инцидент произошел с участием автомобиля, водитель которого был военнослужащим, он погиб, сообщили наши коллеги из «Фонтанки».

Всё случилось в Шушарах на Колпинском шоссе. Как отмечает «Фонтанка» со ссылкой на источники, погиб полковник. Рядом с ним находился член семьи, он выжил, но получил ранения.

При взрыве автомобиля вероятно задело пассажирский автобус

Источник:

FONTANKA.RU

Однако информация о раненом пока не подтверждается. Камера зафиксировала, как полковник выходил из дома один. Взрыв произошел после того, как он сел в машину и начал выезжать из двора.

В этот момент сработало взрывное устройство. Мужчина погиб на месте.

Официального подтверждения о произошедшем пока нет. В настоящее время место происшествия оцеплено. Там работают сотрудники спецслужб.

Человека, который может быть причастен к установке СВУ, еще не нашли. Оперативные органы ведут его поиски.

После этого на Колпинском шоссе в районе Славянки начали расти пробки. Пользователи «Яндекс.Карт» сообщают, что движение в сторону Пушкина перекрыто.

Источник: Яндекс.КартыИсточник: Яндекс.Карты
Источник: Яндекс.КартыИсточник: Яндекс.Карты
Источник: Яндекс.КартыИсточник: Яндекс.Карты

Обновлено в 9:06 (мск): возбуждено дело по факту убийства военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Петербурге, сообщили в СК.

Обновлено в 9:21 (мск): При взрыве автомобиля вероятно задело пассажирский автобус. Он стоит рядом с раскуроченной машиной, в нём выбито как минимум одно стекло, передаёт корреспондент «Фонтанки» с места ЧП.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Взрыв Автомобиль Военный
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Комментарии
11
Гость
9 часов
зато главные нацисты в киеве ходят и не оглядываются
Гость
10 часов
Кошмар,🙏🙏🙏жаль людей,
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Гость
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