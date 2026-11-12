Будет ли метель в ближайшие дни, можно узнать по приметам 12 ноября — следите за птицами

Если 12 ноября возле кормушек собиралось много синиц, по народной примете, ожидали метели и снегопада Источник: GPT

Иногда о приближении ненастья узнавали не по темным тучам, а по птицам за окном. В старину верили, что 12 ноября синицы способны предупредить о скорой метели. Особенно внимательно следили за тем, сколько птиц собирается возле человеческого жилья.

В народном календаре 12 ноября называли Зиновием Синичником, или Синичкиным днем. Считалось, что именно к этому времени зимующие птицы начинают перебираться из лесов поближе к деревням, где легче найти пропитание.

Как по синицам 12 ноября предсказывали метель

В ноябре деревья уже стоят голыми, насекомых становится всё меньше, а земля постепенно промерзает. Для небольших птиц поиск пищи превращается в непростую задачу.

В старину замечали, что с приближением холодов синицы чаще появляются возле домов. Люди связывали такое поведение с переменами погоды и составляли по нему прогнозы.

Самой тревожной приметой считалось большое скопление птиц возле кормушек. По поверью, это означало, что вскоре поднимется метель или начнется сильный снегопад.

Причем значение имело не только количество синиц, но и их голоса. Считалось, что разные звуки предсказывают совершенно разную погоду.

На 12 ноября существовали следующие приметы:

много синиц собирается возле кормушки — к метели и снегопаду;

синицы стайками прилетают к домам — к приближению сильных холодов;

одиночная синичка, весело насвистывающая на ветке, — к ясной погоде;

птицы с утра тонко пищат — ночью ударит мороз;

синицы клюют кору деревьев — к потеплению и сырой погоде;

мелкий снег падает крупинками — к скорому усилению морозов.

Интересно, что народные наблюдения различали даже характер птичьего голоса. Веселый свист обещал хорошую погоду, а тревожный писк предупреждал о похолодании.

Так что у синиц в ноябре была довольно ответственная должность — сообщать людям новости о погоде. И совершенно без выходных.

На Зиновия Синичника обращали внимание и на характер осадков — мелкий снег крупинками считали предвестником усиления морозов Источник: GPT

Почему 12 ноября называли Синичкиным днем

Название праздника связано с днем памяти святых Зиновия и Зиновии, брата и сестры, живших в III веке. В православной традиции их почитают как мучеников, пострадавших за христианскую веру.

Но в народном календаре церковная дата получила неожиданное развитие.

Старинное название синицы — «зинька» — оказалось созвучным имени Зиновий. Так появилось название Зиновий Синичник, а затем и привычный Синичкин день.

К этому времени возле домов действительно можно было увидеть больше зимующих птиц. Помимо синиц, в деревни прилетали снегири, свиристели, щеглы и другие пернатые, остающиеся на зиму.

Взрослые мастерили кормушки, чинили старые и заготавливали корм. Детям поручали наполнять их семечками и зерном.

Существовала поговорка: «Покорми птиц зимой — они послужат тебе весной». В ней заключался вполне практический смысл. Весной синицы поедают большое количество насекомых, в том числе вредителей садовых растений.

Сегодня Синичкин день отмечают и как экологический праздник. Он появился по инициативе Союза охраны птиц России и продолжил старую традицию помощи зимующим пернатым.

Почему синица возле окна считалась хорошей приметой

Маленькую желтогрудую птицу в старину воспринимали не только как предсказательницу погоды. С ней связывали благополучие семьи, достаток и исполнение желаний. Особенно хорошим знаком считалось появление синицы возле дома. По поверью, такая гостья приносила счастье хозяевам.

В некоторых местностях существовало даже необычное гадание. Если синица садилась человеку на руку, следовало загадать желание. Считалось, что, если птица после этого подавала голос, задуманное обязательно исполнится.

Существовали и приметы, связанные с угощением пернатых. Если птицы охотно клевали предложенный корм, это воспринимали как добрый знак для хозяйства.

Поэтому прогонять синиц со двора не советовали. Напротив, их старались привлечь, развешивая возле дома небольшие кусочки несоленого сала и устраивая кормушки. Впрочем, в современных условиях лучше наблюдать за птицами со стороны, не пытаться ловить их или приучать садиться на руки.

Почему 12 ноября считали праздником охотников

У Зиновьева дня существовала и другая традиция, совсем не связанная с синицами.

На Руси 12 ноября считали праздником охотников и рыбаков. К этому времени в ряде местностей начинался сезон пушной охоты, а первый снег позволял лучше различать следы животных.

Особое значение придавали первой охоте на зайца. По поверью, удачная добыча в этот день обещала успех на протяжении всего сезона. Если же охотник возвращался с пустыми руками, это воспринимали как дурное предзнаменование. Некоторые верили, что после такой неудачи охота долго не будет приносить хороших результатов.

Необычные представления существовали и о встречах с лесными животными. Например, волка, показавшегося охотникам 12 ноября, считали предвестником большой беды.

В Синичкин день взрослые мастерили кормушки, а дети готовили угощение для птиц, остающихся зимовать рядом с человеком Источник: GPT

Чего нельзя было делать 12 ноября

Главный запрет Синичкина дня касался самих птиц. Их старались не обижать, не прогонять и не разрушать места, где они находили корм.

Считалось, что человек, причинивший вред синице, может лишиться удачи и благополучия. А тот, кто заботится о пернатых, напротив, привлечет в дом достаток.

Существовали и другие поверья:

прогонять птиц со двора — можно отпугнуть счастье;

разрушать кормушки — к неприятностям и потерям;

отправляться на охоту после дурного предзнаменования — к неудаче;

брать деньги взаймы — к возможной ссоре с человеком, который их одолжил.

При этом главным добрым делом дня оставалась помощь зимующим птицам. В отличие от многих старинных запретов, эта традиция сохранила вполне понятный практический смысл.

Чем подкормить синиц, чтобы действительно им помочь

Синичкин день — хороший повод повесить кормушку, но не все привычные угощения подходят птицам.

Специалисты природных заповедников рекомендуют давать синицам нежареные и несоленые семечки подсолнечника или тыквы. Подойдут также небольшие кусочки несоленого сала. А вот соленые, жареные и сладкие продукты использовать нельзя.

Кормушку лучше разместить в спокойном месте, недоступном для кошек, и регулярно очищать от остатков пищи. Если начали подкармливать птиц, в морозные дни желательно не оставлять ее пустой — крошечные пернатые будут прилетать снова и снова в надежде на угощение.