«Был ножик в кармане»: что рассказал о нападении агрессор, изрезавший 20-летнюю девушку в Ярославле

В Ярославле мужчина напал с ножом на девушку-продавца Источник: СУ СК России по Ярославской области / Max.ru

Следователи в Ярославле возбудили уголовное дело после нападения на 20-летнюю девушку-продавца в магазине на Ленинградском проспекте, 66а в Дзержинском районе. 48-летний мужчина несколько раз ударил ее ножом в живот.

Теперь его подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как оказалось, он знал потерпевшую ранее. Напал на нее из-за конфликта.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из магазинов, расположенных на Ленинградском проспекте города Ярославля, на почве личных неприязненных отношений нанес ранее знакомой потерпевшей множественные удары ножом в область живота», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Девушке удалось спастись: она выбежала из магазина на улицу. Затем ее забрали медики скорой помощи и отвезли в больницу, где в реанимации врачи спасали ей жизнь.

На вопрос следователя о том, как вышло, что мужчина нанес пострадавшей множественные ножевые ранения, он ответил так:

«Был ножик, потому что в кармане».

Допрос подозреваемого Источник: СУ СК России по Ярославской области / Max.ru

Очевидцы рассказывали, что после нападения сотрудники магазина пытались удержать агрессора в магазине. Полицейские отыскали его по горячим следам.

«В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в следственном комитете.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 11 с половиной лет лишения свободы.

Напомним, инцидент на Ленинградском проспекте произошел 11 ноября. Очевидцы рассказывали, что девушка была вся в крови, когда выбежала на улицу.