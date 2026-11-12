Ищут две недели. В Ярославской области пропал мужчина с тростью — ориентировка

В Рыбинске пропал Николай Алексеев Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области / Vk.ru, Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославской области почти две недели ищут пропавшего 76-летнего Николая Алексеева. Его местонахождение неизвестно с 1 ноября.

О пропаже 11 ноября сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Известно, что мужчина проживал в Рыбинске. Из особых примет: ходит с палочкой. В чем был одет в день пропажи — неизвестно.

«Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза карие», — указано в поисковой ориентировке.

Фотография пропавшего имеется из семейного архива, на ней он моложе Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области / Vk.ru

Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или по телефону 112.

Кроме того, с 7 ноября остается неизвестным местонахождение 17-летнего Кирилла Козлова, проживающего в Кировском районе. Из примет: спортивное телосложение, русые волосы. Был одет в жилетку песочного цвета, черные джинсы, шапку розового цвета. С собой — поясная сумка оранжевого цвета. Как уточнили в полиции 76.RU 12 ноября, подростка еще ищут.

Напомним, в Ярославской области почти два месяца ищут пропавшего пенсионера. 79-летний Юрий Осипов ушел в лес по грибы 13 сентября с одним белым ведром. Жителя СНТ «Механизатор» Ростовского муниципального округа не могут найти до сих пор.