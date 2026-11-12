Россиян начнут штрафовать за дискредитацию традиционных ценностей: за что теперь накажут и кто в зоне риска

В России хотят штрафовать за дискредитацию традиционных ценностей Источник: Gemini

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий штрафы за дискредитацию традиционных ценностей. Наказывать хотят тех, кто публикует «аудиовизуальные произведения», то есть владельцев онлайн-кинотеатров, видеосервисов и соцсетей.

MSK1.RU разбирается, какое кино теперь можно будет смотреть и грозят ли штрафы слишком любопытным зрителям.

Что конкретно запретили

В законопроекте прописано так: недопустимо распространять аудиовизуальные произведения, в которых дискредитируются традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируется их отрицание. Запрет уже действует с 2025 года, но теперь нарушителей будут штрафовать по административной статье:

граждан — на сумму от 5 до 10 тысяч рублей (при повторном нарушении — до 150 тысяч рублей);

должностных лиц — на сумму от 50 до 100 тысяч рублей (при повторном нарушении — до 400 тысяч рублей);

юрлиц и организации — на сумму от 500 до 700 тысяч рублей (при повторном нарушении — до 3 миллионов рублей).

Владельцы сервисов должны будут удалять запрещенные материалы по требованию Роскомнадзора. Если онлайн-кинотеатр убрал фильм с сайта в течение суток после предписания или отзыва прокатного удостоверения, ответственность наступать не должна.

Что такое традиционные ценности

Список традиционных ценностей четко определен указом президента, но опасения вызывает возможность дальнейшей широкой трактовки. Например, кто и как будет определять, отрицает ли режиссер «приоритет духовного над материальным»? Можно ли снимать драмы про рушащийся брак или это дискредитирует понятие «крепкая семья»?

«Коллеги, речь идет именно о намерении дискредитации традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которые обозначены в указе президента, или пропагандирующих их отрицание», — сказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Полный перечень традиционных духовно-нравственных ценностей России: Узнать жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Неделю назад об этом уже подумала председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она сообщила, что депутаты вместе с Минюстом готовят законопроект, который разъяснит, «что такое хорошо, а что такое плохо».

«Нам же совершенно очевидно, что „уважай старших, уважай младших, относись трепетно к исторической памяти, чувство патриотизма, любви к своей родине, к малому месту“. Казалось, это очевидные вещи. А нет. Для кого-то, оказывается, это неочевидно», — заявила депутат на заседании рабочей группы комитета.

В России уже несколько лет активно борются с посягательствами на традиционные ценности. Например, запрещено пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения, а также смену пола и отказ от деторождения — за это наказывают по административной статье. Движение ЛГБТ* в стране запрещено как экстремистское, участие в нем грозит лишением свободы до шести лет.

Во что превратится российское кино

Политолог, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что преувеличивать последствия не стоит, все фильмы о разводах не запретят. В то же время в своем Telegram-канале он написал, что онлайн-платформам теперь проще отказаться от спорной картины, чем затем доказывать правоту.

«В зоне наибольшего риска окажутся произведения о нетрадиционных отношениях* и добровольной бездетности, для которых уже существуют ограничения. Однако эффект может быть шире прямых запретов. Современное авторское кино — европейское, американское, да и российское — часто строится на критическом рассмотрении семьи, религии, общества, государства. Показывать проблему и пропагандировать ее — разные вещи, но эта граница в правоприменении может оказаться подвижной», — рассудил политолог.

По мнению Гращенкова, российские продюсеры начнут учитывать возможные претензии еще на стадии сценария, а зрители рискуют потерять часть зарубежных картин.

Российский зритель может видеть всё меньше нового европейского авторского кино. Но это не означает, что Европа перестанет смотреть фильмы российских режиссеров. Илья Гращенков политолог

Политолог и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев настроен пессимистичнее. Он переживает, что из-за запретов пострадает искусство: режиссеры побоятся острых высказываний, а владельцы сайтов испугаются размещать некоторые фильмы. В беседе с MSK1.RU Калачев привел в пример знаменитую советскую комедию «Осенний марафон», в которой главный герой мечется между женой и любовницей.

«Есть традиционная ценность „крепкая семья“. Вот „Осенний марафон“ о крепкой семье или нет? Всё можно довести до абсурда, и есть серьезная проблема, когда понятия позволяют широкое толкование. Даже патриотизм — о нем можно говорить с позиции Льва Толстого или Александра Дугина, у которых противоположные взгляды. Или взять Петра Чаадаева с его критическим патриотизмом», — сказал эксперт.

Калачев добавил, что ограничения грозят оставить следующие поколения без по-настоящему глубоких произведений искусства.

Наше кино и так уже не слишком конкурентоспособно на международном рынке, и надо бы расширять пространство творческой свободы, а не сужать. О чем будут наши фильмы? Один сплошной позитив? Какой-нибудь сериал про одинокого мужчину с несколькими дочками — это максимум (речь про сериал «Папины дочки». — Прим. ред.). Хотя одинокий — это уже подозрительно. Константин Калачев политолог

Будут ли штрафовать зрителей

В законопроекте речь идет о владельцах сервисов, а соавтор инициативы депутат Сергей Боярский отдельно подтвердил «Осторожно Media», что зрителям штрафы не грозят. Это успокаивает, хотя мы помним, что законопроекты могут редактировать между чтениями.

Политолог Константин Калачев сказал MSK1.RU, что «законотворчество на полпути не останавливается» и штрафы для зрителей правда могут добавить. Если не сейчас, то через год или два — этого не предугадать.

«Россиянам можно создать кучу дополнительных сложностей, но если таким образом предполагают победить в борьбе за умы и сердца людей, то это упрощенное и наивное представление. Человеку не навяжешь то, что ему не нравится. Люди будут искать то, что хотят, независимо от рамок российских онлайн-платформ, — заключил эксперт. — Просто будет как в Советском Союзе, когда был под запретом зарубежный рок, а мы переписывали пластинки на катушки и потом на кассеты».

Ранее мы рассказывали, кто получает деньги от Фонда президентских грантов на проекты, продвигающие традиционные ценности. Заодно разобрались, живут ли по ним россияне.