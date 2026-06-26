Много лет ругались: ярославца будут судить за убийство соседа по даче

В Ярославле в машине нашли тело мужчины Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, УМВД России по Ярославской области / MAX

В Ярославле будут судить 50-летнего владельца дачи под Ярославлем по обвинению в убийстве соседа. Громкая история стала известна, когда в апреле 2026 года на парковке в проезде Домостроителей в Заволжском районе нашли тело 59-летнего мужчины. Это был житель Ярославского района, который две недели считался пропавшим.

Он сидел мертвым в собственной машине «Фольксваген». Мужчина был убит выстрелом и у даром ножа в грудь.

Подозрение сразу пало на соседа по СНТ: между двумя мужчинами давно существовал конфликт. А последняя ссора случилась в марте. Во время неё обвиняемый выстрелил в соседа, а затем ударил ножом.



«С целью сокрытия следов преступления фигурант поместил тело потерпевшего в принадлежавший последнему автомобиль, после чего перевез его на парковку у одного из магазинов в поселке Кузнечиха Ярославской области. Впоследствии транспортное средство было перемещено на парковку по проезду Домостроителей в городе Ярославле, где и было обнаружено в начале апреля 2026 года, государственные регистрационные знаки заменены, а тело потерпевшего накрыто одеялом. Кроме того, фигурант избавился от одежды, в которой находился в момент совершения преступления и одного из орудий», — рассказали подробности в СУ СКР по Ярославской области.

Тело мужчины нашли в собственной машине Источник: УМВД России по Ярославской области / MAX

Сам подозреваемый попытался скрыться. Его сняли с поезда в Ростове Великом сотрудники уголовного розыска регионального УМВД при попытке уехать в другой город. Сейчас свою вину он признал.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СУ СК России по Ярославской области.