Названа дата выхода из колонии экс-мэра Ярославля Урлашова

Евгений Урлашов был выбран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года Источник: Михаил Контуев / 76.RU

Стало известно, когда выходит из колонии экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов. Дата освобождения — 2 января 2026 года. Как рассказал источник 76.RU, сейчас 58-летний Урлашов чувствует себя хорошо и не испытывает проблем со здоровьем.

Евгений Урлашов был избран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года. Спустя чуть больше года на посту главы города, 4 июля 2013 года, его арестовали по подозрению в коррупции. В 2016-м экс-градоначальника признали виновным в покушении на взятку в 14 миллионов рублей от директора дорожной фирмы «Радострой» Сергея Шмелева.

По версии следствия, Урлашов и его подчиненные с декабря 2012-го по июль 2013-го вымогали у бизнесмена 6% денежных средств за подписанный с ним контракт на уборку Ярославля на шесть месяцев. Кроме того, экс-мэра признали виновным в получении взятки в размере 17 миллионов рублей от руководителя фирмы «Ярдорстрой» Эдуарда Авдаляна за содействие в передаче этой компании контрольного пакета акций «Городского дорожного управления».

3 августа 2016-го Урлашова приговорили к 12,5 года лишения свободы (с учетом срока под арестом с 3 июля 2013-го по 31 июля 2016-го) и штрафу в размере 60 миллионов.

Изначально экс-мэра направили отбывать наказание в рыбинскую исправительную колонию № 2, однако в сентябре 2022 года его этапировали в Тверь. Будучи в колонии Рыбинска Евгений Урлашов не раз жаловался на плохие условия содержания. Урлашову несколько раз отказывали в смягчении наказания и УДО.