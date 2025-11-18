НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +6

0 м/c,

 735мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,13
EUR 94,42
Экопроекты российских компаний
Отразили атаку БПЛА
«Умные решения»
Задержка поездов
Компании, которые создают будущее области
Кто может стать тренером «Локомотива»
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Концерт «Алисы»
Что будет с «Шинником»
Криминал Названа дата выхода из колонии экс-мэра Ярославля Урлашова

Названа дата выхода из колонии экс-мэра Ярославля Урлашова

Его арестовали летом 2013 года

364
Евгений Урлашов был выбран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года | Источник: Михаил Контуев / 76.RUЕвгений Урлашов был выбран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года | Источник: Михаил Контуев / 76.RU
Евгений Урлашов был выбран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года
Источник:

Михаил Контуев / 76.RU

Стало известно, когда выходит из колонии экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов. Дата освобождения — 2 января 2026 года. Как рассказал источник 76.RU, сейчас 58-летний Урлашов чувствует себя хорошо и не испытывает проблем со здоровьем.

Евгений Урлашов был избран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года. Спустя чуть больше года на посту главы города, 4 июля 2013 года, его арестовали по подозрению в коррупции. В 2016-м экс-градоначальника признали виновным в покушении на взятку в 14 миллионов рублей от директора дорожной фирмы «Радострой» Сергея Шмелева.

По версии следствия, Урлашов и его подчиненные с декабря 2012-го по июль 2013-го вымогали у бизнесмена 6% денежных средств за подписанный с ним контракт на уборку Ярославля на шесть месяцев. Кроме того, экс-мэра признали виновным в получении взятки в размере 17 миллионов рублей от руководителя фирмы «Ярдорстрой» Эдуарда Авдаляна за содействие в передаче этой компании контрольного пакета акций «Городского дорожного управления».

Читайте также

3 августа 2016-го Урлашова приговорили к 12,5 года лишения свободы (с учетом срока под арестом с 3 июля 2013-го по 31 июля 2016-го) и штрафу в размере 60 миллионов.

Изначально экс-мэра направили отбывать наказание в рыбинскую исправительную колонию № 2, однако в сентябре 2022 года его этапировали в Тверь. Будучи в колонии Рыбинска Евгений Урлашов не раз жаловался на плохие условия содержания. Урлашову несколько раз отказывали в смягчении наказания и УДО.

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Евгений Урлашов Колония Коррупция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление