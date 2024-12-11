Выстрелил в росгвардейца: в Ярославской области будут судить участника вооруженных разборок

Разборки обсуждали в социальных сетях Источник: Mash / T.me











В Ярославской области будут судить одного из участников ночных разборок в Тутаеве. Эта история тянется с 18 сентября — с сообщений в соцсетях о звуках стрельбы и массовых задержаниях.

Позже следователи сообщили, что один из участников «сходки» стал фигурантом уголовного дела. Житель Рыбинска выстрелил в сторону росгвардейца, чтобы избежать задержания. Теперь его обвиняют по статье: «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

— Оперативными службами УМВД России по Ярославской области при содействии сотрудников СОБР Росгвардии проводились мероприятия, направленные на недопущение противоправных действий группы лиц в Тутаеве. В ходе проведения данного мероприятия один из находившихся в Тутаевском городском парке по улице Соборная, желая избежать возможного задержания, связанного с выяснением обстоятельств его нахождения с травматическим оружием в указанном месте, с расстояния около 5 метров произвел выстрел в направлении сотрудника СОБР управления Росгвардии по Ярославской области из находившегося при нем травматического пистолета, — рассказали в региональном следственном комитете.

Расследование дела уже завершилось, теперь его направят в суд. Если вина дебошира будет доказана, то ему может грозить максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Очевидцы публиковали в социальных сетях видео момента задержания Источник: Mash / T.me

Напомним, после инцидента в Тутаеве задержали 21 человека, 13 из них отправили в изолятор на семь суток. Их признали виновными в неповиновении полиции. Среди них были семь жителей Рыбинска, один житель Рыбинского района, три ярославца, один житель Тутаева и один житель Некоузского района. Позже в изолятор на неделю направили еще восьмерых участников разборок — семь из них приехали из Рыбинска, а один из Ярославля.