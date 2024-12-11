НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

8 м/c,

зап.

 749мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Правила благоустройства Ярославля
Кто строит новую Россию
Продают заброшку
Когда откроют новую поликлинику
Новый закон о продаже алкоголя
Сотни людей без электричества
Стрельба в Ярославле
Недоблагоустроили «Очки»
Кто возит сладкие подарки
Рецепты на Новый год
Криминал Массовые задержания в Тутаеве подробности Выстрелил в росгвардейца: в Ярославской области будут судить участника вооруженных разборок

Выстрелил в росгвардейца: в Ярославской области будут судить участника вооруженных разборок

После инцидента правоохранители устроили массовые задержания

788
4 комментария

Разборки обсуждали в социальных сетях

Источник:

В Ярославской области будут судить одного из участников ночных разборок в Тутаеве. Эта история тянется с 18 сентября — с сообщений в соцсетях о звуках стрельбы и массовых задержаниях.

Позже следователи сообщили, что один из участников «сходки» стал фигурантом уголовного дела. Житель Рыбинска выстрелил в сторону росгвардейца, чтобы избежать задержания. Теперь его обвиняют по статье: «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

— Оперативными службами УМВД России по Ярославской области при содействии сотрудников СОБР Росгвардии проводились мероприятия, направленные на недопущение противоправных действий группы лиц в Тутаеве. В ходе проведения данного мероприятия один из находившихся в Тутаевском городском парке по улице Соборная, желая избежать возможного задержания, связанного с выяснением обстоятельств его нахождения с травматическим оружием в указанном месте, с расстояния около 5 метров произвел выстрел в направлении сотрудника СОБР управления Росгвардии по Ярославской области из находившегося при нем травматического пистолета, — рассказали в региональном следственном комитете.

Расследование дела уже завершилось, теперь его направят в суд. Если вина дебошира будет доказана, то ему может грозить максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Очевидцы публиковали в социальных сетях видео момента задержания

Источник:

Напомним, после инцидента в Тутаеве задержали 21 человека, 13 из них отправили в изолятор на семь суток. Их признали виновными в неповиновении полиции. Среди них были семь жителей Рыбинска, один житель Рыбинского района, три ярославца, один житель Тутаева и один житель Некоузского района. Позже в изолятор на неделю направили еще восьмерых участников разборок — семь из них приехали из Рыбинска, а один из Ярославля.

При себе у них было семь единиц травматического оружия. Какого именно — правоохранители не уточняли.

ПО ТЕМЕ
Задержания Массовая драка Суд Следственный комитет
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
2 часа
А смотреть в их сторону еще можно? Или это будет расцениваться как «стрельба глазами»?
Гость
53 минуты
Дальше хуже, напустили мигрантов. Теперь расхлебывайте .
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление