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Происшествия подробности «21 человек задержан»: в полиции раскрыли подробности массовых задержаний в Ярославской области

«21 человек задержан»: в полиции раскрыли подробности массовых задержаний в Ярославской области

Публикуем кадры с места событий

2 767
12 комментариев

В полиции раскрыли подробности инцидента

Стали известны подробности ночного инцидента в Тутаеве Ярославской области. Напомним, вечером 18 сентября по Сети разлетелись сообщения о якобы стрельбе и задержаниях на центральной площади.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области подтвердили: в городе проходили оперативные мероприятия, задержали 21 человека.

— 18 сентября 2024 года в полицию поступила информация о том, что на улице Соборной в Тутаеве собралась группа граждан, которые, возможно, могут быть вооружены, — сообщили в УМВД России по Ярославской области днем 19 сентября. — Проведены мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий, задержан 21 человек, изъято 7 единиц травматического оружия.

По Сети разлетелись видео момента задержания

По данным правоохранителей, двоим выписали протоколы по административной статье за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». За это им может грозить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов.

— В настоящее время правоохранителями устанавливаются все обстоятельства инцидента, — добавили в полиции.

Сообщения в соцсетях переполошили жителей области. В администрации Тутаевского района в ночи сделали заявление о случившемся. Власти подтвердили работу оперативников.

— Уважаемые жители, по поводу инцидента в центральном парке в Тутаеве. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идет выяснение всех обстоятельств. Ситуация под контролем МВД. Не переживайте, доброй ночи! — написали в группе администрации во «ВКонтакте».

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Полиция Оружие Задержание УМВД Тутаев
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Комментарии
12
Гость &
1 час
Неужто рэволюцию собрались делать? :)
Гость
1 час
Раскрыли подробности....где?👀 Спите спокойно жители Багдада😴это не ваше дело.
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