«21 человек задержан»: в полиции раскрыли подробности массовых задержаний в Ярославской области

В полиции раскрыли подробности инцидента Источник: Mash / T.me











Стали известны подробности ночного инцидента в Тутаеве Ярославской области. Напомним, вечером 18 сентября по Сети разлетелись сообщения о якобы стрельбе и задержаниях на центральной площади.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области подтвердили: в городе проходили оперативные мероприятия, задержали 21 человека.

— 18 сентября 2024 года в полицию поступила информация о том, что на улице Соборной в Тутаеве собралась группа граждан, которые, возможно, могут быть вооружены, — сообщили в УМВД России по Ярославской области днем 19 сентября. — Проведены мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий, задержан 21 человек, изъято 7 единиц травматического оружия.

По Сети разлетелись видео момента задержания Источник: Mash / T.me

По данным правоохранителей, двоим выписали протоколы по административной статье за «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». За это им может грозить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов.

— В настоящее время правоохранителями устанавливаются все обстоятельства инцидента, — добавили в полиции.

Сообщения в соцсетях переполошили жителей области. В администрации Тутаевского района в ночи сделали заявление о случившемся. Власти подтвердили работу оперативников.