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Происшествия «Признал их виновными»: еще восемь участников ночных разборок в Тутаеве услышали приговор суда

«Признал их виновными»: еще восемь участников ночных разборок в Тутаеве услышали приговор суда

Мужчинам дали 7 суток

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2 комментария

20 сентября рассмотрели 8 дел

20 сентября суд рассмотрел еще 8 протоколов после ночных разборок в Тутаеве Ярославской области. Приговор получили семь жителей Рыбинска и один ярославец.

— Тутаевский городской суд признал их виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 7 суток, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Отметим, что 19 сентября по той же статье суд отправил на недельный арест 13 задержанных.

— Среди данных лиц семь жителей Рыбинска, один житель Рыбинского района, три ярославца, один житель Тутаева и один житель Некоузского района, — ранее сообщали в пресс-службе.

Напомним, вечером 18 сентября в полицию сообщили о готовящейся «стрелке» у парка на Соборной улице.

— В полицию поступила информация о том, что на улице Соборной в Тутаеве собралась группа граждан, которые, возможно, могут быть вооружены. <…> Проведены мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий, задержан 21 человек, изъято 7 единиц травматического оружия, — ранее рассказывали в полиции.

В местной администрации назвали инцидент дракой, уточнив, что дебоширов задерживал ОМОН и СОБР. Как сообщили в Следственном комитете, 40-летний мужчина, пытаясь сбежать, выстрелил в сторону сотрудника Росгвардии. Обвиняемого отправили в СИЗО до 19 ноября 2024 года.

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Комментарии
2
Гость
1 час
7 суток за выстрел в сотрудника Росс гвардии )) Мда прогнила у нас система правосудия .
Гость
30 минут
Жестоко с ними! Срок отбывать на Колыме будут?
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