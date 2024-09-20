«Признал их виновными»: еще восемь участников ночных разборок в Тутаеве услышали приговор суда

20 сентября рассмотрели 8 дел Источник: Mash / T.me











20 сентября суд рассмотрел еще 8 протоколов после ночных разборок в Тутаеве Ярославской области. Приговор получили семь жителей Рыбинска и один ярославец.

— Тутаевский городской суд признал их виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 7 суток, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Отметим, что 19 сентября по той же статье суд отправил на недельный арест 13 задержанных.

— Среди данных лиц семь жителей Рыбинска, один житель Рыбинского района, три ярославца, один житель Тутаева и один житель Некоузского района, — ранее сообщали в пресс-службе.

Напомним, вечером 18 сентября в полицию сообщили о готовящейся «стрелке» у парка на Соборной улице.

— В полицию поступила информация о том, что на улице Соборной в Тутаеве собралась группа граждан, которые, возможно, могут быть вооружены. <…> Проведены мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий, задержан 21 человек, изъято 7 единиц травматического оружия, — ранее рассказывали в полиции.