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Происшествия подробности «Делают свою работу»: в органах прокомментировали ночные «задержания» в Ярославской области

«Делают свою работу»: в органах прокомментировали ночные «задержания» в Ярославской области

По Сети разлетелись кадры работы силовиков

4 709
5 комментариев

Инцидент прокомментировали в полиции

В полиции Ярославской области прокомментировали инцидент в Тутаеве. Вечером 18 сентября по Сети разлетелись сообщения о якобы стрельбе и задержаниях на центральной площади. Портал 76.RU обратился за комментарием в правоохранительные органы.

— Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии, — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Факт стрельбы и наличие погибших на данный момент не подтверждается.

По Сети разлетелись видео момента задержания

Источник 76.RU в правоохранительных органах заверяет, что поводов для беспокойства среди населения нет.

— Силовики уже делают свою работу, — сказал инсайдер 76.RU.

Операция правоохранителей началась в районе девяти вечера.

Если вы стали очевидцем инцидента, расскажите об этом редакции. Мы на связи во «ВКонтакте» и в Telegram.

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Комментарии
5
dkyar
1 час
Учения?
Гость
1 час
Отсутствие наркоторговцев и этнических бандитов вот это критерии работы
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