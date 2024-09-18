«Делают свою работу»: в органах прокомментировали ночные «задержания» в Ярославской области

Инцидент прокомментировали в полиции Источник: Александра Мамонтова











В полиции Ярославской области прокомментировали инцидент в Тутаеве. Вечером 18 сентября по Сети разлетелись сообщения о якобы стрельбе и задержаниях на центральной площади. Портал 76.RU обратился за комментарием в правоохранительные органы.

— Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии, — сообщили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Факт стрельбы и наличие погибших на данный момент не подтверждается.

По Сети разлетелись видео момента задержания Источник: Mash / T.me

Источник 76.RU в правоохранительных органах заверяет, что поводов для беспокойства среди населения нет.

— Силовики уже делают свою работу, — сказал инсайдер 76.RU.