Кто рискует остаться без работы в 2026 году. Тревожный прогноз (и почему так происходит)

Автоматизированные навыки больше не ценятся Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Цифровая революция стремительно трансформирует рынок труда — уже в 2026 году многие могут лишиться работы из-за повсеместного распространения нейросетей. О том, кто именно под угрозой и как сохранить конкурентоспособность, рассказала основатель образовательных платформ Defin и AIM Наталия Иванова.

Кто попадет под удар

В первую очередь в зоне риска находятся офисные сотрудники среднего звена, чья работа связана с рутинной обработкой данных. Также в тревожном списке оказались начальные IT-специалисты, включая программистов-джуниоров, и научные сотрудники, чьи знания могут быть оцифрованы. Специалисты с недостаточными soft skills тоже рискуют остаться без работы.

Soft skills (мягкие навыки) — это набор личных качеств и умений человека, которые помогают ему эффективно взаимодействовать с другими людьми и решать рабочие задачи. В отличие от профессиональных навыков, они не привязаны к конкретной специальности. Основные виды soft skills: коммуникабельность — умение общаться, доносить свои мысли и слушать других;

работа в команде — способность эффективно взаимодействовать с коллегами;

адаптивность — готовность быстро приспосабливаться к изменениям;

решение проблем — навык находить выход из сложных ситуаций;

эмоциональный интеллект — понимание своих и чужих эмоций.

По словам Натальи Ивановой, легче всего будет заменить тех, чья работа не связана с творчеством.

«Все, что можно автоматизировать, — все под угрозой. В первую очередь это разного рода менеджеры среднего звена. Еще не так давно, например, были сотрудники, которые просто переносили данные из одной таблички Excel в другую. За это тогда платили. Кто сейчас до сих пор так делает — у них серьезные проблемы. Такой сотрудник не приносит другой ценности», — объяснила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Тревожная тенденция

Современные реалии показывают неутешительную статистику: крупные компании, включая Google, уже сокращают до 30% разработчиков, заменяя их ИИ-системами.

«В американском биотехе людей сейчас нанимают для одной шокирующей задачи — обучать искусственный интеллект. Ученые вкачивают в системы свои знания, проверяют их на ошибки. И делают они это, по сути, для того, чтобы компаниям потом не пришлось нанимать и платить таким специалистам, как они. Это уже вызывает почти протестные настроения», — рассказала Наталья Иванова.

Но есть и хорошие новости: более 50% работодателей уже сожалеют о поспешных увольнениях сотрудников из-за чрезмерных надежд на возможности ИИ. На данный момент статистика показывает, что 5,3% уволенных сотрудников возвращаются на работу.

Кто в топе

В условиях стремительной цифровизации рынка труда наблюдается интересная тенденция: если офисные специальности постепенно теряют свою ценность, то востребованность профессий ручного труда только растёт.

Специалисты прикладных направлений — сантехники, электрики, мастера по ремонту — становятся всё более ценными на рынке труда. Причина проста: их работу практически невозможно автоматизировать, а потребность в качественных услугах постоянно увеличивается, отмечает Наталья Иванова.

В отличие от офисных сотрудников, чьи функции могут быть заменены алгоритмами, мастера ручного труда обладают уникальным набором навыков, которые невозможно передать искусственному интеллекту. Именно поэтому их профессиональная ценность будет только расти в ближайшие годы.

Как остаться на плаву

Чтобы сохранить свою позицию на рынке труда, специалистам необходимо активно осваивать искусственный интеллект как рабочий инструмент, утверждает Наталья Иванова. Важно научиться автоматизировать рутинные задачи, чтобы освобождать время для более сложных и творческих проектов. Рекомендуется расширять свой профессиональный профиль, становясь специалистом-универсалом, который объединяет несколько компетенций.

Развитие коммуникативных навыков становится критически важным: нужно учиться презентовать свои достижения и профессиональные навыки. Проактивность также играет ключевую роль — старайтесь выполнять работу «чуть больше», чем ожидают от вас. Добавьте к основной профессии смежные навыки, такие как дизайн, аналитика или копирайтинг.