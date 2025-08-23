«Блин, а ведь я этого хочу!»: как посудомойка доросла до директора ресторана, а потом создала крупный модный бизнес — видео

Инна Платонова знает, как устроить «форменный беспредел» Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Инна Платонова хотела стать учительницей начальных классов. Студенткой она пришла в ресторан устроиться посудомойкой, но вскоре стала… директором. Дело происходило в Новосибирске. Затем Инна переехала в Самару и запустила больше 35 гастрономических проектов, стала крутым ресторанным экспертом. Но вдруг… ушла в мир моды. Училась во Франции, стажировалась в Италии и создала компанию по производству униформы. Историю бизнес-Золушки рассказывает 63.RU.

Первый опыт в деле дизайна одежды вышел комом. Инна решила сотрудничать со швеей из Самары и лишилась новенького «Лексуса». Однако после предательства предпринимательница не побоялась начать всё с нуля. И стала-таки дизайнером. Сегодня за ее одеждой для персонала выстраиваются в очередь «Росатом», «Сандуны», «Твой Тай», капитаны сахалинских яхт, строители, отельеры и рестораторы со всей страны.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Родилась я в маленькой деревне на Алтае — Новоандреевке. Там осталось две с половиной улицы и 200 жителей. Шансов что-то сделать в этой жизни у меня не было. Я из обычной семьи: мама — учитель, папа — фермер. У родителей не было денег, чтобы дать мне высшее образование, снять или купить жилье. Максимум, что они могли, — помочь выучиться на бухгалтера или педагога в ПТУ, которое было в ближайшем поселке городского типа, — начинает разговор наша героиня.

У Инны с детства был серьезный взгляд Источник: Инна Платонова

Инна с тетей и бабушкой Источник: Инна Платонова

Инна с папой Источник: Инна Платонова

— Я была в корне не согласна с таким будущим и в 17 лет уже взяла ответственность за свою жизнь. Младший брат мамы давно жил в Новосибирске с семьей. Заняла у него денег, купила билет в один конец и уехала поступать. В тот год конкурс в Новосибирский государственный педагогический университет был 17 человек на место. Сдала экзамены и стала студенткой. Мама мне потом говорила: «Я до последнего думала, что ты не поступишь». То есть она прямо хотела, чтобы я провалилась, потому что не знала, как они с отцом будут меня обеспечивать, — объясняет Инна.

Инна (в первом ряду вторая справа) с одноклассниками в сельской школе Источник: Инна Платонова

Амбициозная отличница получала стипендию в 800 рублей, 250 из которых каждый месяц отдавала за общежитие. Еду присылали родители из деревни. А вот о том, чтобы купить одежду или косметику, и речи не шло.

В роли феи для целеустремленной «Золушки» из алтайской глубинки снова выступил дядя. Наряды, туфельки и карету он не подогнал, зато помог с трудоустройством.

— Понимала, что должна доучиться до третьего курса любой ценой — тогда уже не отчислят и я смогу пойти работать. Появятся свои деньги, — признаётся Инна. — Говорю: «Дядя Юра, мне нужна работа. Помоги найти». Один из его друзей-одногруппников тогда открыл свое заведение. И дядя предложил: «Слушай, ну вот пойдешь посуду мыть в ресторан? 1800 рублей в месяц платят». Конечно, согласилась. И действительно пришла на собеседование на вакансию посудомойщицы в ресторане. Сейчас на этом месте другое заведение, и как раз для него мы шьем форму.

— Не было еще смартфонов, интернета, цивилизованного рынка такси. Свой день всегда тщательно планировала заранее. Но мне кажется, что тогда время было как-то длиннее. Сейчас у нас всё есть, но мы ничего не успеваем, — удивляется Инна Источник: Инна Платонова

На собеседовании директор ресторана предложила третьекурснице попробовать себя не в посудомойщицах, а в официантках:

— Я говорю: «Нет, я девушка приличная, в официанты не пойду». Мне это тогда казалось какой-то плохой профессией. Она [директор ресторана] так рассмеялась. Показала в цифрах, сколько зарабатывают официанты, и предупредила, что буквально через два месяца освободится должность. Знаете, раньше, чтобы попасть в официанты, нужно было реально иметь связи. Это сейчас весь общепит жаждет сотрудников, а тогда было совсем другое время. В общем, я прислушалась к директору и начала стажироваться там.

— Оклад у меня, как у официанта, был 820 рублей, остальное — проценты от продаж и щедрые чаевые Источник: Инна Платонова

— С директором того самого первого ресторана мы дружим уже больше 23 лет Источник: Инна Платонова

— Сейчас я, может быть, вас удивлю, но буквально через 10 месяцев работы официанткой я вышла на доход 50−60 тысяч рублей. Это даже в наше время немало, а тогда — просто огромные деньги! Было другое поколение, для которого оставить большие чаевые в ресторане считалось круто, — вспоминает Инна.

— В 90-е официанты были достаточно богатыми людьми, поэтому вакансий в этой сфере практически не было Источник: Инна Платонова

Через два года Инна была уже администратором другого ресторана. А еще через пару лет решила, что пора делать карьеру, и в 24 года стала директором… убыточного спортбара.

— И ресторан, и спортбар входили в крупный холдинг, в котором был даже авиастроительный завод. Заведения общепита там держали больше для встреч с партнерами, чем для реального бизнеса, — рассказывает Инна. — Собственник этого бара — тоже друг моего дяди (хотя никаких поблажек из-за этого мне никто не делал) — предложил: «Инна у нас девушка амбициозная, участвует во всех конкурсах, выигрывает, давайте ее поставим в спортбар». Им просто нужно было кем-то закрыть вакансию. Бар каждый месяц заканчивал с убытком в 400 тысяч рублей. А я всё просчитала и поняла: это мой шанс изменить что-то в жизни.

— В холдинге я проработала 11 лет. Прошла путь от посудомойщицы до управляющей премиальным рестораном, в котором мы даже создали бизнес-клуб при губернаторе. За эти годы я получила очень хорошие знания, как выстраивать отношения в команде. Да, может быть, система управления не была сильной стороной там, но в плане взаимоотношений с людьми это была компания с офигенной корпоративной культурой, с правильными ценностями Источник: Инна Платонова

Убыточное заведение находилось в ледовом дворце спорта «Сибирь». Одноименная хоккейная команда как раз в том сезоне — 2006/2007 — выступала очень успешно. Сотни людей приходили поболеть за родных спортсменов. А бар стал приносить 800 тысяч рублей прибыли ежемесячно.

— В компании было принято награждать всех топов, которые делали крутые результаты. И вот я, 24-летняя девочка, приглашена на такое мероприятие. Представляете, 500–700 сотрудников холдинга в зале. И тут со сцены меня объявляют лучшим менеджером. То есть я на этом маленьком барчике смогла показать по процентам результат больше, чем заводы, клиники, фармацевтический бизнес холдинга. Шла к сцене, не чувствуя ног. Вот такое было волнение, такая гордость за себя. Мне подарили серьги с бриллиантами и дали премию — 100 тысяч рублей. Тогда я почувствовала, что такое настоящее признание! Очень классные эмоции пережила! Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Все 11 лет работы Инна занималась ресторанным бизнесом холдинга. Выводила в плюс даже те заведения, на которые никто не возлагал особых надежд.

— Приходила в рестораны, где были какие-то проблемы, и — хоп — выдавала сразу другой результат, делала рентабельными. Почему? Потому что я круто умела организовывать людей. Это моя сильная сторона. А потом собственники холдинга неудачно куда-то вложились, начались проблемы. Девять месяцев работала без зарплаты: так сильно задерживали. Была одним из последних директоров, который ушел из компании.

Ледовый дворец — место триумфа не только спортсменов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Так Инна снова оказалась на рынке труда. Следующей ступенью в карьере стала работа в крупной компании.

— Один из их брендов — тогда просто итальянское кафе с пластиковой мебелью и обычной офисной плиткой на полу, но с шикарной пиццей и вкусным вином, — улыбается Инна. — Через два месяца с начала моей работы там у нас уже была стратегическая сессия и полная смена концепции. Кафе стало рестораном. А время подачи блюд уменьшилось в разы. Раньше пиццу готовили 40 минут. Прийти в ресторан, просто сидеть и ждать так долго, пока подадут блюдо, было нормой. По сути, столики заняты, а денег в кассе еще нет. Мы сократили время приготовления до 10 минут. Это было нашим уникальным торговым предложением на тот момент. Первыми сделали стандарт скорости для нашей отрасли.

— Скорость отдачи блюд напрямую влияет на посадку и количество чеков. Так выстраивается ресторанная экономика. Быстрое обслуживание отлично подходит под современный темп жизни. Фактически много лет назад мы как раз предугадали этот тренд Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— После полной перестройки процессов мы в первый раз поехали в Москву на выставку, где продают франшизы. Самарцы купили у нас франшизу ресторана.

— Я получила шикарный опыт управления. Более системной компании пока не знаю, уже тогда был выстроен автоматизированный учет на базе 1С, прописаны свои софты и интеграции Источник: Инна Платонова

В 2014 году Инна вместе с командой запуска приехала из Новосибирска в Самару — открывать первый ресторан.

— Несмотря на то что десять лет назад Самара была, мягко говоря, неухоженной, она мне понравилась из-за набережной и Волги Источник: Инна Платонова

— В Самаре в 2014-м не было как такового ресторанного бизнеса. Город в этом плане на десятилетие от Новосибирска отставал. И я подумала: «Мои знания были бы тут полезны», — рассуждает Инна. — И так сложилось, что уже в 2015 году я переехала в Самару. Муж тогда работал в «Альфа-Банке», его перевели сюда, ну а я вслед за ним. Всё сложилось. Собственники самарского ресторана сказали: «Мы будем развивать бизнес. Если тебе это интересно, то хотели бы видеть тебя в нашей команде». Кто откажется от такого предложения? Только тот, кто ничего не хочет делать дальше. Сначала моим «офисом» был диванчик в ресторане. А через год я стала исполнительным директором одной компании, и мы открыли больше трех десятков заведений в Самаре.

А какие идеи вынашиваете вы? Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— В 2018 году позвонила младшая сестра: «Слушай, тут будет вебинар про обучение дизайну одежды. Помнишь, ты в детстве наряды куклам шила, и мы устраивали показы мод? Мне кажется, тебе нужно посмотреть». И скинула ссылку. В общем, посмотрела, прошла тестирование онлайн. По его итогам мне и еще одной девочке сделали предложение на особых условиях. И у меня столько пришло энергии, столько мурашек. Думаю: «Блин, а ведь я этого хочу!» — вспоминает Инна.

— Быть дизайнером одежды достаточно дорого. Узнала у супруга, как он смотрит на то, чтобы отложить ремонт на год. Мы тогда только купили квартиру. Он спрашивает: «Почему?» Отвечаю: «Потому что у меня тут мечта детства!» Всё ему расписала. Муж говорит: «Если для тебя это так важно, если для тебя это главное, то давай» Источник: Инна Платонова

Так днем Инна занималась ресторанами, а ночами училась в онлайн-академии брендинга и дизайна «Метрикс». Ее основала выпускница Лаборатории моды Вячеслава Зайцева.

— У меня появились швейная машинка, манекен, нитки, ткани и всё необходимое. Я приходила с работы в девять или десять вечера и до четырех-пяти утра придумывала, что-то вырезала, клеила, училась, творила, — делится приятными воспоминаниями Инна.

Кухня Инны превратилась в маленький швейный цех Источник: Инна Платонова

Раз в месяц Инна летала в Москву на очные встречи учеников и команды преподавателей Источник: Инна Платонова

— Я точно не планировала тогда заниматься униформой. Думала, что сделаю классный бренд одежды, проведу показы. Начну бизнес в этой сфере. Много чего не знала про нишу дизайнерской женской одежды, но тогда я этим горела Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Кроме дизайна одежды, на курсах учили маркетингу и созданию брендов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Нужно учитывать и брендбук заведения… Источник: Инна Платонова

…и то, какие смыслы и ценности несет компания, и цветовую гамму заведения Источник: Инна Платонова

К диплому каждый ученик студии должен был создать свой бренд одежды и устроить показ коллекции. Вдохновение начинающему модельеру принесли поездки во Францию и Италию.

— Подруга-стилист в это время предложила поехать в Париж — учиться на аналитика моды. Там мы познакомились еще с ребятами, которые помогли организовать стажировку в Италии. Смотрели, как там организовано производство, ходили в известные дома мод, посещали музеи, — вспоминает Инна.

Инна во время учебы в Париже Источник: Инна Платонова

— Одежда для показа отличается от повседневной. А мне хотелось сделать что-то уникальное и одновременно носибельное Источник: Инна Платонова

— Я придумала коллекцию из органзы, легкую, интересную, красивую, женственную, которая вся весила 8 килограммов. Идея была такой: чтобы всю одежду можно было просто сложить в шопер и уехать в путешествие. Но тут во всем мире начался коронавирус. Дипломные показы поставили на стоп, — вздыхает дизайнер.

Пандемия отчасти помогла Инне решиться уйти из найма. Гастроэксперт открыла консалтинговое агентство для рестораторов: за 23 года работы в индустрии питания Платонова стала мегапрофи по увеличению прибыли заведений в несколько раз.

В 2025 году Инна стала спикером в Сколково Источник: Инна Платонова

Когда карантин ослаб, бизнес-леди вернулась к детской мечте: отшила коллекцию и устроила показ.

Для первой коллекции Инна выбрала стиль минимализм Источник: Инна Платонова

— Эти четыре минуты, когда я была на сцене с моделями, незабываемы Источник: Инна Платонова

— Я ведь могла сто раз отказаться от показа, потому что уже понимала, что не буду создавать производство модной одежды: слишком большие инвестиции для этого нужны. А заниматься кустарщиной не хотелось Источник: Инна Платонова

— После дефиле часть вещей подарила подругам, которые меня поддерживали, часть носила сама Источник: Инна Платонова

— Показ закрыл мой гештальт. Я испытала истинное удовлетворение и поняла, что мне этого достаточно, — говорит Платонова.

Найти свою нишу в модном бизнесе Инне помог знакомый ресторатор из Нижнего Новгорода. Он узнал, что Инна выучилась на дизайнера, и с ходу заказал у нее одежду для официантов. А дальше заказы пошли один за другим. Никакой рекламы начинающий модельер не давала. За созданием эксклюзивной формы к ней приходили знакомые, которых за два с лишним десятка лет в ресторанном бизнесе у Инны не счесть.

Одна из первых работ — форма для официантов ресторана Источник: Инна Платонова

— Я просчитала всё и поняла, что заниматься изготовлением униформы гораздо выгоднее по деньгам. А стильную, удобную, оригинальную одежду для официантов по адекватным ценам вообще не найти, — констатирует Инна.

Но первая попытка ворваться в мир профи кройки и шитья стоила начинающему дизайнеру новенького «Лексуса». С машиной пришлось расстаться, чтобы раздать долги.

— Вот это конкретно мой пример. Познакомилась с бабушкой такой, у которой было не то что мини-ателье, а свой уголочек по ремонту одежды. Начали сотрудничать. Под мои запросы швея выстраивала рабочие места. От меня пришли большие заказы. И перед отпуском я имела неосторожность отдать ей деньги вперед. А она, кроме этого, набрала еще заказов на пошив для «Вайлдберриз». Не справилась с таким объемом, — вздыхает Инна. — Когда я вернулась в Самару, какие-то ткани были раскроены, какие-то испорчены, что-то отдано надомницам, с которыми она не рассчиталась и назад вещи забрать не могла. Как оказалось, человек взял со всех предоплату и кое-что себе купил из недвижимости. У нас с ней всё было построено на доверии. Начинали с нуля и вместе росли полтора года. Но, как оказалось, не все выдерживают большие деньги. У некоторых людей реально сносит крышу.

— Не в лес же мне ее везти, — отшучивается Инна на вопрос о том, пыталась ли вернуть деньги Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Договорилась со всеми клиентами о продлении сроков. Кому-то скинула цены, кому-то сделала в подарок дополнительные вещи. Притом что я сама была не в лучшем финансовом положении, — рассказывает Платонова.

Чтобы не подвести клиентов, купить ткани и фурнитуру, нанять новых людей, Инна продала машину Источник: Инна Платонова

— Вот тогда я, наверное, по-настоящему познакомилась со швейным рынком. Села и начала просто прозванивать все объявления на «Авито». Потратила двое суток, но нашла исполнителей. Через три недели отдала заказы ресторанам. И решила больше никогда этим не заниматься. Такой страх я испытала, что могла подвести людей: заказы-то все были сезонные — на летнюю форму, — качает головой предпринимательница.

Но через несколько месяцев те самые клиенты, которым Инна задержала заказы, снова обратились к ней.

— Один звонок, второй, третий… И я подумала: «А почему я опустила руки и испугалась?» Решила дать себе второй шанс. Взяла бумагу, ручку и начала рисовать совершенно другой бизнес-план. А потом на одном из мероприятий рассказала свою историю знакомому, и он свел меня с Анастасией Павленко, которая классный эксперт в индивидуальном пошиве одежды. Вот она — сила намерения, — убеждена Инна.

Инна и Анастасия работают вместе уже три года и понимают друг друга без слов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Боевым крещением для нового тандема стало создание формы для сети салонов массажа «Твой Тай». Предпринимательницы не скрывают: заказ был сложным, но интересным. Каждая старалась произвести хорошее впечатление на другую.

— Я нарисовала модели, Настя со своей стороны наворотила очень сложные в крое изделия. Клиент, конечно, счастлив. Но путь мы пришли довольно интересный. У таек нестандартные пропорции: либо они маленького роста, либо у них большие плечи, либо у них нет груди, либо они сверху очень маленькие, а внизу очень большие, либо у них толщина бедра особенная, — отмечает Платонова.

— Если девушки совпадают по росту, у них вообще не совпадают пропорции. И весь заказ оказался индивидуальным пошивом. Это не вина клиента, это не наша вина, это просто производственный фокус-покус, с которым мы столкнулись. Сегодня обладаем уже всей базой лекал для них. Не знаю, кто из коллег еще готов такой путь пройти, это очень долго и сложно Источник: Инна Платонова

— За время совместной работы мы выросли в прибыли, наверное, на ×15 Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Год назад был большой заказ от кейтеринговой службы «Росатома». Мы подключили 8 производств и справились с задачей за пару месяцев Источник: Инна Платонова

Для униформы нужна профессиональная ткань, с повышенной износоустойчивостью, немнущаяся и со специальной пропиткой Источник: Роман Данилкин / 63.RU

По стандарту у каждого официанта должно быть 3–4 комплекта формы. Тогда она не изнашивается от слишком частых стирок и служит дольше Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Но такое количество заказывают только московские клиенты. Они и обувь своим сотрудникам предоставляют Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Чаще всего нестоличные рестораторы ограничиваются двумя комплектами Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Инна верит: если чего-то сильно хочешь, то весь мир идет навстречу. Так было с переездом из маленького алтайского села, головокружительной карьерой в Новосибирске, работой в Самаре, обучением в Париже и открытием собственной студии дизайна.