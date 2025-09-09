Температура опустится до 0…-2 градусов: ярославцев предупредили о заморозках

В Ярославской области прогнозируют заморозки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ночью и утром 10 сентября ожидаются заморозки. Об этом предупредило Министерство региональной безопасности 9 сентября.

«Заморозки до 0…-2 градусов ожидаются местами по Ярославской области. Будьте внимательны и осторожны», — сообщили власти.

Вероятно, заморозки ожидаются на отдельных территориях, так как, по данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в Ярославской области в ночь на 10 сентября составит +6 градусов. Днем ожидается до +21 градуса.

Тепло будет и в оставшиеся дни недели — с 11 по 14 сентября. Синоптики прогнозируют в Ярославской области в ночные часы — +7…+11 градусов, днем — +20…+22 градуса. При этом большую часть времени ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.

Погода по дням в Ярославской области:

Вторник, 9 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем: днем: +18…+23 градуса;

среда, 10 сентября: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +6 градусов, днем: +21 градус;

четверг, 11 сентября: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +7 градусов, днем: +22 градуса;

пятница, 12 сентября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +11 градусов, днем: +20 градусов;

суббота, 13 сентября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +8 градусов, днем: +20 градусов;

воскресенье, 14 сентября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +10 градусов, днем: +22 градуса.