Температура опустится до 0…-2 градусов: ярославцев предупредили о заморозках

Температура опустится до 0…-2 градусов: ярославцев предупредили о заморозках

Когда ждать похолодания

В Ярославской области ночью и утром 10 сентября ожидаются заморозки. Об этом предупредило Министерство региональной безопасности 9 сентября.

«Заморозки до 0…-2 градусов ожидаются местами по Ярославской области. Будьте внимательны и осторожны», — сообщили власти.

Вероятно, заморозки ожидаются на отдельных территориях, так как, по данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в Ярославской области в ночь на 10 сентября составит +6 градусов. Днем ожидается до +21 градуса.

Тепло будет и в оставшиеся дни недели — с 11 по 14 сентября. Синоптики прогнозируют в Ярославской области в ночные часы — +7…+11 градусов, днем — +20…+22 градуса. При этом большую часть времени ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.

Погода по дням в Ярославской области:

  • Вторник, 9 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем: днем: +18…+23 градуса;

  • среда, 10 сентября: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +6 градусов, днем: +21 градус;

  • четверг, 11 сентября: малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +7 градусов, днем: +22 градуса;

  • пятница, 12 сентября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +11 градусов, днем: +20 градусов;

  • суббота, 13 сентября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +8 градусов, днем: +20 градусов;

  • воскресенье, 14 сентября: облачно, без осадков. Температура воздуха ночью: +10 градусов, днем: +22 градуса.

Актуальный прогноз погоды для Ярославской области также можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
1
Гость
29 минут
Зима близко
