Претензии к зимней уборке улиц у ярославцев есть каждый год

Первый снег, хоть пока и небольшой, синоптики обещают уже на этой неделе, а исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков только решил проверить, достаточно ли техники для уборки улиц зимой. Ну хорошо, что хотя бы не после того, как на город обрушился снегопад.



— Всем ответственным лицам поставлена задача подготовить всё необходимое, чтобы встретить и пройти зиму во всеоружии, с достаточным количеством и техники, и персонала, и реагентов, — сказал градоначальник. — Эти вопросы нужно решить сейчас, пока еще не выпал снег.



И.о. мэра Владимир Волков со своей свитой сходил в САХ и посмотрел готовность техники к снегопадам

В официальном сообщении мэрии Ярославля также обещано, что в уборке города будут задействованы комбинированные дорожные машины, снегоуборщики, бульдозеры, тракторы с отвалом и тракторы-щётки, самосвалы и лаповые снегопогрузчики, автогрейдера и экскаваторы. Подготовлено достаточное количество солевого раствора и мраморной крошки.



Общественники же заявляют, что официальная информация, мягко говоря, приукрашена. По их мнению, городские власти к зимней уборке дорог и тротуаров не готовы.



— Московский подрядчик, который убирал Ленинский и Заволжский районы, прекращает работу в городе, а у «Спецавтохозяйства» техники едва ли хватит на уборку двух районов, — говорит активист группы «Дороги Ярославля» Александр Мустафин. — Немногим больше и у «Яравтодора», который выступает как субподрядчик. А это тоже два района. Техники и людей для уборки города этой зимой будет катастрофически не хватать.



Общественники уверены, что в Ярославле этой зимой не хватит техники для чистки дорог и тротуаров от снега

Также Мустафин уточнил, что мэрия прошлой весной все контракты на уборку городу отдала «Спецавтохозяству». Это, на его взгляд, и стало главной ошибкой, из-за которой ярославские дороги и тротуары будут утопать в снегу.



Если общественники правы, а синоптики, наоборот, не ошиблись, то властям и коммунальщикам невероятно повезло. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в ближайший месяц больших снегопадов в Ярославле не прогнозируется. А значит есть время, чтобы подготовиться.



В целом же эта осень уже отметилась рекордно тёплыми температурами. А синоптики Гидрометцентра уже рассказали, какой будет предстоящая зима.

