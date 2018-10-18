Синоптики рассказали об окончании затянувшегося бабьего лета

Бабье лето в европейской части России достигло рекордного размаха. Аномально тёплая погода в середине осени повлияла даже на маршруты перелётных птиц. Например, дикие гуси и журавли стали мигрировать через центральные регионы, хотя обычно их стаи пролетают намного севернее.



— Температурный режим, который наблюдается в последние дни на всей Русской равнине, совершенно не октябрьский, а больше соответствует августу или началу сентября, — отмечают специалисты центра «Фобос».



Вчерашний день на территории европейской части России вновь стал аномально тёплым. Обширный антициклон и южные потоки в нижних слоях атмосферы заставили столбики термометров подняться на 7–9 °С выше климатической нормы.



В конце этой недели в Ярославле будет ещё тепло — днём до +10... +12 °С. А вот на следующей неделе начнёт холодать. К концу недели столбики термометров ночью и утром будут опускаться до нулевой отметки. В пятницу может выпасть первый снег. Правда, на земле лежать он не останется — растает вместе с выпавшим дождём.



В целом же эта осень уже отметилась рекордно тёплыми температурами. А синоптики Гидрометцентра уже рассказали, какой будет предстоящая зима.

