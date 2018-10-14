В прогнозах синоптиков значится, что зима будет относительно тёплой

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, какой будет погода предстоящей зимой. Он отметил, что экстремальных холодов в прогнозах нет.



— Остаток этого года на большей части территории России температура будет выше климатической нормы, — сообщил глава Гидрометцентра. — Зима, в целом, по предварительным прогнозам, также не будет суровой.



При этом Киктев подчеркнул, что точный долгосрочный прогноз пока сделать сложно.



— Сейчас можно говорить об общих тенденциях, но говорить, что зима будет ядрёной, наверное, не стоит, — добавил он.



Тепло будет в Ярославле и в ближайшие дни. По данным центра «Фобос», завтра днём воздух прогреется ещё больше, чем сегодня. На днях мы уже сообщали, когда ждать существенного похолодания.

