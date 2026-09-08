«Можно было сэкономить»: что ярославские власти положили в подарок для первоклассников — обзор

Что ярославские власти положили в подарок для первоклассников — фотообзор Источник: читательница 76.RU

Линейка 1 сентября позади, родители наконец выдохнули! В Ярославской области первоклассники получили свои подарочные наборы от местных властей. Что туда положили, редакции 76.RU рассказала одна из мамочек первоклашки.

Ярославна Ксения сфотографировала наполнение набора. Давайте вместе поразглядываем, что было внутри «желтой сумки».

Фотообзор набора

Как рассказала читательница 76.RU Ксения, подарки детям вручали прямо на линейке, каждому по очереди.

«Нас заранее предупредили, что будут выдавать подарки от губернатора. Но когда именно — не говорили», — пояснила ярославна.

Желтая сумка по весу составляла примерно 600–700 граммов. Внутри — разного рода канцелярия. Всё, что, по мнению властей, необходимо для первоклашек.

Как мы рассказывали ранее, всего в набор положили 19 предметов, среди них пенал с ручками и карандашами, принадлежности для рисования и лепки из пластилина, цветной картон и бумага, тетрадки и прочее.

Внутри также лежало письмо для школьника от губернатора.

«В добрый путь, будущий отличник!» — говорится в обращении Михаила Евраева.

На альбоме изображен Успенский собор и стела в честь «1000-летия Ярославля» Источник: читательница 76.RU

На тетрадках тоже изображения ярославских достопримечательностей. Всего положили четыре тетради: две в клетку и две в линейку. Источник: читательница 76.RU

— Хоть сумка и выглядит небольшой, туда положили всё, что мы уже купили ребенку. Получается, можно было сэкономить и ничего не покупать. По качеству всё вроде как хорошее, — рассказала мама первоклассника Ксения.

Можно было сэкономить и самому не покупать канцелярию. Ксения мама первоклашки

В сумке лежало и расписание на шесть дней недели Источник: читательница 76.RU

На пластилине — Ярослав Мудрый Источник: читательница 76.RU

В сумку вошли стандартные наборы цветных карандашей и красок Источник: читательница 76.RU

Внутрь также положили набор закладок. Ксения рассказала, что ребенку они очень понравились, так как достаточно яркие. На каждой — изображение достопримечательностей Ярославской области: Волковский театр в Ярославле, памятник Александру Невскому в Переславле-Залесском, Угличский и Ростовский кремли и монумент «Мать-Волга» в Рыбинске.

— Нравится, что взяли достопримечательности не только из Ярославля, но и по всей области. Ребенок сразу принялся разглядывать и узнавать, что есть в его родном крае, — поделилась с 76.RU Ксения.

Весь набор первоклассника Источник: читательница 76.RU

Набор хороший, всё пригодится, всего много. В нашем детстве такого не было! Ксения мама первоклассника

Напомним, согласно данным портала госзакупок, всего на подарки первоклассникам в 2026-м ярославские власти потратили 10 миллионов 455 тысяч рублей. Наборы закупали еще в мае этого года.

В школу впервые в 2026 году отправился 13 201 ученик.

Последние три года закупку наборов осуществляют у одного поставщика — ООО «Люкс-Трейд». Это небольшая компания из Иванова, образованная в 2020 году. Учредитель — бизнесмен Олег Касаткин. «Люкс-Трейд» осуществляет поставки подарочных наборов к 1 Сентября или Новому году в разные регионы России, в том числе в Пензенскую, Челябинскую, Саратовскую, Архангельскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ.