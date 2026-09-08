«Вы с ума сошли? Почему не самолет?» Семья рванула в Турцию на машине — что из этого вышло

За 20 дней отпуска на четверых ушло 490 тысяч рублей Источник: читательница E1.RU

Екатеринбурженка Олеся с мужем Дмитрием и двумя детьми 8 и 11 лет решили рвануть в отпуск на машине, не испугавшись новостей о проблемах с бензином и не побоявшись проехать через половину России и Грузию, чтобы отдохнуть в Турции. В колонке для E1.RU путешественница рассказала, как они на это решились, что успели посмотреть и сколько денег на это ушло. Далее — от первого лица.

С детства я обожала слушать восторженные рассказы бабушки Зины, как они с дедом объехали на «Жигулях» весь Советский Союз, от Грузии до Латвии, и даже жили два года в Бресте по службе деда.



Сами мы впервые решили отправиться в отпуск на машине в 2010 году. Были молоды и решили поехать на Черное море в Лазаревское! Это была замечательная поездка. Тогда еще не было навигаторов, ехали по атласу автомобильных дорог, останавливались по пути в городах, гуляли у Волги и наслаждались видами за окном, ведь до этого мы нигде не были. В памяти такие прекрасные воспоминания! Когда родились дети, в отпуск летали уже на самолете — в Сочи и Турцию.

Олеся с супругом — оба водители, так что по пути они сменяют друг друга за рулем Источник: читательница E1.RU

В 2021 году друзья позвали в Сочи. Нас было 12 человек. Мы посчитали, во сколько нам выйдет бензин, и оказалось, что раза в три дешевле, чем самолет! Решили, что едем на тачках, и как раз вспомнили тот вайб 2010 года. С тех пор мы каждое лето путешествовали на машине, объехали весь Крым, всё наше побережье и в конце концов стали ездить каждый год в Сириус и на Красную Поляну.

В прошлом году мы снимали домик в Сириусе за 5500 в сутки. В этом году этот же домик стоил уже 17 500, и тут мы поняли: нужно что-то менять! Олеся отправилась с семьей в Турцию на машине

К тому же мы знали уже каждый уголок в Сириусе, и хотелось новых дорог и впечатлений. Так появилась идея отправиться в путешествие по Ставрополью, заехать в Мин. Воды, Ессентуки и обязательно побывать в Кисловодске. Муж же еще пару лет назад предлагал поехать в Турцию на машине через Грузию — и каждый раз я категорически отказывалась, одна только мысль приводила меня в ужас. Другая страна, 4500 километров дороги! Неизвестность. Как мы будем? А если что-то пойдет не так?

На самом деле я давно мечтала увидеть Грузию! Ее горы, старые улочки, атмосферу и, конечно же, попробовать кухню. Если вы хоть раз пробовали настоящие грузинские хачапури, пхали или хинкали, вы меня поймете!



И вот после этого скажите, что судьбы не бывает! Дочка ходит на вокал, и в их группе появилась новенькая девочка. Как-то перед концертом мы разговорились с ее мамой, и она рассказала, что они летом ездят в Турцию на машине. Послушав ее рассказ, мы загорелись.

В Турции мы были дважды, летали на самолете. Но это совершенно другой отдых — тюлений, скучный. Олеся отправилась с семьей в Турцию на машине

Муж взял три недели отпуска, чтобы у нас был запас времени, а я каждый день мысленно молилась, чтобы всё сложилось. Потому что когда мечта становится настолько близкой, страшно только одно — что она может не сбыться.

Путь по России и ситуация с бензином

Дальше всё произошло неожиданно быстро: мы поставили детям ту самую красную печать, и я ехала домой абсолютно счастливая, с загранпаспортами в руках, впервые за долгое время думая не о сроках и ожидании, а о том, как совсем скоро буду собирать чемодан в наше маленькое и такое большое путешествие.



Но не тут-то было — начались проблемы с бензом. Наши соседи вернулись с моря в июне, и по дороге туда самая большая проблема была в Самаре — бензина не было, а когда возвращались — он там уже был. Потом вернулись друзья из Сириуса. Рассказали, что на «федералках» с бензином плохо. Они ехали не спеша, экономили каждый литр. Если честно, чем ближе был наш отпуск, тем больше казалось, что Вселенная будто испытывает нас.

Несмотря на все сложности, у нас ни разу не возникло мысли отменить поездку. Если выбирать между ехать и не ехать, мы выбрали ехать! Олеся отправилась с семьей в Турцию на машине

Перед дорогой поменяли масло в машине, нашли канистры, набрали 30 литров бензина с собой и выдвинулись в путь. Поставили навигатор до Владикавказа — 2500 километров.

Ехали без остановок, уже привыкшие (в прошлом году подобрали котенка в Абхазии, и нас не пустили в отель на ночевку по дороге домой, так что мы пилили до Екатеринбурга без остановок, только менялись за рулем).

До Владикавказа семья доехала почти без остановок Источник: читательница E1.RU

Выехали из Екатеринбурга в полдень, поехали через казанский платник, где впервые заправились — на удивление был 95-й бензин. Далее через Башкирию, Татарстан (бенз был на каждой второй заправке и без очередей), на подъезде к Тольятти на «Роснефти» мы впервые увидели очередь (спустя 1000 км от Екатеринбурга). К вечеру были в Жигулевске, проехали Сызрань, заправились под Саратовом по 92 рубля за литр, там же поспали ночью три часа в машине.

К утру проехали Камышин, где снова заправились 95-м. В Волгограде позавтракали, в 15-й раз увидели «Родину-мать». Бензин тем временем был везде и не было очередей, с ценой по 73 рубля за литр. А вот в Элисте мы постояли минут 40 в очереди на заправке.

Грузия

На подъезде к Владикавказу нам пришлось сливать наш бенз и заправляться им из канистр, так как через границу с канистрами нельзя. Получается, нам не понадобился бензин, который мы взяли с собой, — проблем не было. Думали, что ситуация будет хуже.

Запас бензина в итоге не пригодился, а с канистрами через границу не пускают Источник: читательница E1.RU

Нашли в навигаторе первый же попавшийся отель за 3500 ближе к границе и бухнулись спать, проехав 2500 километров за 27 часов.

Заранее сделали страховки на машину на две страны и медицинские на себя, на это ушло 3200 рублей. Заранее сделали eSIM — около 2000 рублей за 50 гигабайт. Встали в шесть утра и выдвинулись на границу Верхний Ларс, потом поели лапши удон на самой красивой заправке в РФ — на «Лукойле» в горах перед границей. Прошли обе стороны за час сорок минут.

Заправки с такими видами не часто встретишь Источник: читательница E1.RU

А дальше начались просто офигенские виды! Я визжала от восторга, когда мы ехали по Военно-Грузинской дороге. Там Казбек высотой 5030 метров. Мы видели много гор, но таких еще не видели. К примеру, на Красной Поляне горы высотой всего 2300 метров. Едешь и орешь от восторга! Не передать словами эту красоту.

+1

Поменяли рубли на лари в Степанцминде, погуляли возле Арки Дружбы народов и поехали в Батуми. Городок у Черного моря встретил нас дождем. Зашли в «Зару» — удивительно, но там столько туристов, и все русские! Погуляли по набережной и поехали в Гонио — поселок у границы Сарпи.

Батуми встретил уральскую семью дождями Источник: читательница E1.RU

По дороге нашла отель, опять же по отзывам! Удивительно, но навигатор «Яндекса» работал и в Грузии, и в Турции. Было очень волнительно, как нас встретят грузины в отеле. Мы со всеми дружелюбно здоровались, говорили «Гамарджоба» и продолжали: «Русулад лапаракобт?» («Здравствуйте, вы говорите по-русски?») Нам все отвечали на русском! Боже, как нас кормили хозяева-грузины, как они нас приняли гостеприимно! Отель стоил всего 2700 рублей за сутки, мы остались там на две ночи.

На бензин до этого отеля ушло всего 13 тысяч рублей. Завтрак на наши деньги стоил 300 рублей на человека, обед и ужин — 500, это очень дешево. Если ехать в Грузию и жить в этом отеле, то поездка встанет менее чем в 100 тысяч рублей! Разве это возможно?

Сами хозяева очень переживают за ситуацию в России с бензином, у них в этом году почти нет посетителей. Там очень ждут гостей.

Турция

Дорога по Грузии — 550 километров по хорошим дорогам, которые строят китайцы. Через два дня в четыре утра мы выдвинулись на границу Сарпи, до нее минут пять на машине. Прошли границу за 15 минут, и вот мы в Турции! В 04:40 проезжали мечеть и услышали молитву. Необычные ощущения! А дальше — через Хопу до города Артвина по горам, где реки и широкие серпантины.

Дороги в Турции созданы для путешествий на машине. Там такая красивая природа, не передать! Олеся отправилась с семьей в Турцию на машине

Олеся отмечает, что дороги в Турции созданы для автомобильных путешествий Источник: читательница E1.RU

Источник: читательница E1.RU

Направились в Каппадокию, примерно 800 километров проехали за девять часов. Заселились и пошли гулять.

Ну красота ведь! Источник: читательница E1.RU

Воздушных шаров мы не застали — был ветер, нужно заранее смотреть прогноз и ждать разрешение от главного управления гражданской авиации. Утром позавтракали в отеле и выдвинулись в Манавгат, куда ехать часов пять. Отель «всё включено» я бронировала за неделю. За четыре ночи на четверых вышло 75 500 рублей.

Тусили мы там четыре дня, но уже на второй устали от турецкой еды и от тюленьего отдыха. Хотелось ехать дальше. Даже дети сказали, что им скучно: что еще там делать, кроме как есть, лежать и плавать?

Выселились из отеля и поехали в парк аттракционов «Земля легенд», взрослый билет там стоит 90 евро, детский — 72. Суммарно отдали больше 30 тысяч рублей. Лучше покупать через сайт, так бы вышло дешевле — около 26 тысяч, но мы этого не знали. Приезжать лучше туда к 10 утра, потому что после 15:00 привозят туристов из отелей на автобусах, и на горках образуются очереди.

Сам парк классный, но дорогой. Бургер с картошкой — 2000 рублей на человека, шесть банок колы и две бутылки воды — 6000. «Мак» тоже дорогой: обычный старый добрый чикенбургер и чизбургер — 700 лир (1251 рубль на наши деньги).

Пробыв в парке весь день, ночевали в тачке (муж делает внутри кровать), в пять утра поехали в Каш, где встретили красивущий рассвет. Дорога вдоль моря просто неописуемая! Апартаменты нашла через группу в «Телеграме» за 100 долларов в сутки.

Просторная машина легко превращалась в кровать Источник: читательница E1.RU

Каш на самом деле переоценен. Мы жили на горе, поднимались по 300 ступеней, а пульс на часах показывал 176 ударов. Пляжи от наших апартаментов — в 40 минутах, а в платных бич-клабах — чаще всего каменистые берега и сразу с заходом на глубину, с детьми это не очень удобно. Поэтому мы ездили на Патару, Капутащ и даже в Олюдениз, где голубая и бирюзовая вода.

Пляжи в основном платные, лежаки платные с зонтиками — примерно 1500 лир. Бесплатных пляжей в Каше не так много, а в сезон ну очень много народа. Еще мы заметили, что местные очень много курят и кидают бычки туда, где сидят. Это был значительный, хоть и единственный жирный минус.

+4

После того как мы наелись турецкой еды в отеле «всё включено», нам захотелось домашних драников из картошки. Какое счастье, что в апартах была кухня, и мы с удовольствием готовили драники (сметану я не нашла — везде только йогурты), варили куриный суп с лапшой и даже делали стейки из семги. Ходили на местный рыночек овощей и фруктов.

Продукты в Турции дороже, чем у нас. В среднем на них тратили 9000 в сутки, ни в чем себе не отказывая. Самая крупная банкнота — 200 лир (358 рублей на наши), и иногда я тупила на кассе, долго считая, когда сумма была больше 4000 лир.

Главное развлечение — мы каждый день выезжали на новые пляжи и в красивые места. Гуляли в Олюденизе, в Калкане, а еще катались на корабле, без орущей музыки и пенной дискотеки. Только мы, ветер и море. Божественно!

Купались в бирюзовых бухтах и посетили город Кекова. Такая экскурсия встала нам в 20 тысяч рублей. Встречали очень много соотечественников и даже пару машин в Каше с башкирскими и саратовскими номерами.

Обратная дорога

На море мы были 14 дней и 6 в дороге, проехав по Турции 1600 километров. Посмотрели туристические и нетуристические места. Купили витамины с собой для себя и соседей на год вперед (в Турции они раза в три дешевле, чем у нас на маркетплейсах).

На обратном пути стояли в пробке перед аэропортом в Анталье, смотрели на вылетающие самолеты и подумали: вот они через четыре часа будут дома, а нам ехать три дня, кайф! Любоваться видами! Направились в Гёреме и снова не застали шары в Каппадокии из-за ветров. Встретили рассвет.

Навигатор повел через другую границу, уже через Вале. Ехали весь день, ночевали за Ардаханом в горах, отель в лесу стоил 74 евро. Поспали часов пять — и на границу.

Обратный путь навигатор предложил через другой пограничный пункт Источник: читательница E1.RU

По дороге заехали в Боржоми, позавтракали в кафе, где нас очень тепло встретили и разговаривали с нами сразу на русском. Погуляли в парке и поехали до поселка Натахтари за любимым лимонадом. Погуляли у речки Белая Арагви, и дальше уже на границу.

Скажу, что за всё время пребывания в прекрасной Сакартвело мы не столкнулись с каким-то негативом. Грузины очень доброжелательные, и мы, конечно, тоже. Принимали нас везде очень радушно. А еще примерно каждая четвертая машина из потока нам попадалась с российскими номерами, не говоря уже о приграничной территории.

Прошли границу быстро, за полтора часа — и какой же кайф был оказаться снова дома, в России! Во Владикавказе ужинали в ресторане, отдав всего 3400 рублей за 15 хинкали, большой осетинский пирог с сыром, салат из помидоров с кинзой и гранатом и домашний лимонад. В Екатеринбурге мы бы отдали минимум 6–7 тысяч. Цены удивили!

Доехали до Кисловодска. Отель в сезон я не смогла найти — всё занято. Нашли квартиру через «Авито» за 5500 в сутки, уютная светлая квартира, переночевали и с утра отправились гулять по Кисловодску. До чего красивый и зеленый городок — мы в восторге от него! Поели пятигорского мороженого — оно реально сливочное, как в детстве.

На обратном пути семья погуляла по Кисловодску Источник: читательница E1.RU

Съездили на гору Кольцо и поехали дальше. Добавлю, что в Ставрополье очень много блокпостов, где ты едешь змейкой. Проверяют документы и все вещи.

На обратном пути с бензином было сложнее — нашли только на шестой заправке, в «Роснефти» под Пятигорском, постояли минут 20, заправились и двинулись в Элисту.

В Элисте была дикая очередь на «Лукойле», а если отъехать чуть дальше — еще одна АЗС без очереди, но литр 95-го там стоил 145 рублей. Мы заправились на ней и поехали до Волгограда. Поужинали в кафе, а с бензином нас тут ждал сюрприз. Как сказали местные, все заправки вечером у них выключают и включают только утром.

В самом Волгограде мы в итоге бензин не нашли, а как только выехали из него — заправились спокойно на трассе. Поспали в машине в Камышине четыре часа и двинулись дальше.

Ближе к Саратову сигнал GPS пропал напрочь. Мы ехали по темноте, проехали поворот на Сызрань, и пришлось ехать через Самару. Утром были в городе, позавтракали шаурмой, погуляли немного и поехали в сторону дома. Пока муж дремал, ехала я. Последняя тысяча километров пролетела незаметно.

В целом бензин был везде, мы не ощутили проблем и всегда держали не меньше половины бака. В Екатеринбурге были в полночь.

Подсчет расходов

Это была замечательная поездка, сейчас жалеем лишь об одном — что раньше не ездили так. Теперь будем ждать с нетерпением следующего отпуска.

За 20 дней мы посмотрели три страны, три моря и столько городов! Потратили 490 тысяч рублей плюс 20 тысяч на замену фильтров и масла до и после поездки. Олеся отправилась с семьей в Турцию на машине

Мы считаем, что это адекватная сумма за 20 дней. Да, Турция недешевая, но это выгоднее, чем купить тур за 480 тысяч на неделю на четверых и чилить на шезлонге.

Каждый раз, когда мы собираемся на море на тачке, я часто слышу одни и те же вопросы: «Вам что, заняться нечем? Вы психи? Ехать из Екатеринбурга до Красной Поляны, а теперь еще и до Турции? Вы с ума сошли? Почему не самолет? Четыре часа — и ты на месте. Зачем вы мучаете себя и детей? Ехать и не отдыхать за рулем, чтобы отдать ту же самую сумму за путевку, где сел в самолет — и сразу в отдых? В чем смысл?»

Те, кто не ездил, никогда не поймет этот вайб. Для нас путешествие начинается не когда мы приезжаем, а когда садимся в машину, закрываем дверь и выставляем маршрут в навигаторе.

Олеся говорит, что плюс путешествий на машине в том, что вся дорога — это уже приключение Источник: читательница E1.RU

За окном один пейзаж сменяет другой. Поля превращаются в горы, в степи, города — в воспоминания и истории, которые останутся с нами навсегда. Мы болтаем по душам, вспоминая наши первые путешествия, смеемся над старыми историями, строим планы, иногда спорим, мечтаем. Бывает, молчим, потому что закатное солнце за окном красивее любых слов. За одну поездку можно увидеть столько регионов нашей страны и понять, как она прекрасна!

Самолет доставит тебя из точки А в точку Б, а дорога подарит всё, что находится между ними. Олеся отправилась с семьей в Турцию на машине

Однажды дети даже не вспомнят, сколько часов мы ехали, но они точно вспомнят, как мы пели любимые песни на всю машину, как смеялись до слез, как останавливались за самым вкусным кофе и мороженым. Как засыпали под шум колес и даже как искали бензин!

Разве не в этом счастье? Ведь оно не только в том, чтобы приехать, а в том, чтобы прожить этот путь вместе.

Столько семья проехала за 20-дневный отпуск Источник: читательница E1.RU