Нас ждут опасные вирусы этой осенью: чего ждать помимо привычной ОРВИ

Новые штаммы гриппа опасны тяжелыми осложнениями Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Осенью люди подхватывают не только ОРВИ и грипп, но и другие инфекции, которые могут протекать нестандартно. В этом году особое внимание привлекает активность вируса Бурбон, а также циркуляция новых штаммов гриппа.

«Пик необычных и вирусных заболеваний приходится на сентябрь — ноябрь, когда погода меняется, начинается учебный год, а влажность воздуха повышается, что способствует передаче инфекций воздушно- капельным путем», — рассказал Городским медиа врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Гаврикин Михаил.

Естественно, большую часть среди заболеваемости осенью занимает ОРВИ, но есть и другие болезни, которые маскируются под эту инфекцию. Например, энтеровирусы. Они опасны тем, что могут давать осложнения на сердце и нервную систему.

«Пик заболеваемости энтеровирусами приходится на сентябрь–октябрь. Особую настороженность вызывают серозные менингиты, которые в этот период регистрируются чаще, чем зимой», — подчеркнул врач.

Также осенью ожидается, что появятся новые штаммы свиного и гонконгского гриппа. Опасность в том, что у большинства граждан нет к ним иммунитета.

«К нам могут прийти и, скорее всего, придут оба варианта (А(H3N2) и A(H1N1). — Прим. ред.) гриппа, притом эти оба варианта сменившихся штаммов, к которым, скорее всего, у наших с вами сограждан должного иммунитета нет. Мы не встречались с этими геновариантами», — предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новый штамм свиного гриппа (H1N1) может давать более тяжелое течение с поражением легких, особенно у молодых людей. Гонконгский грипп (H3N2), в свою очередь, опасен для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.

Оба штамма способны вызывать тяжелые осложнения: пневмонию, миокардит и обострение хронических болезней. Особенность новых штаммов — возможность быстрого распространения и более агрессивное течение.

Не стоит оставлять без внимания и другие нетипичные для нас заболевания. Дело в том, что в сентябре началась новая волна активности клещей. Она может закончиться в октябре, с наступлением устойчивых заморозков.

Однако клещи могут быть опасными даже в ноябре, если осень будет теплой. Они могут переносить не только энцефалит и боррелиоз, а также вирус Бурбон, к которому в этом году приковано особое внимание.

Вирус Бурбон — инфекция, передающаяся через укус клеща. В августе 2026 года впервые подтвержден случай в штате Нью-Йорк, что указывает на расширение ареала. Вирус поражает кроветворную систему, симптомы напоминают тяжелую простуду, но антибиотики на него не действуют. Из шести зафиксированных случаев два закончились летально.

«Очаги клещевых инфекций (включая вирус Бурбон) активизируются осенью из-за сезонной миграции грызунов и изменения поведения переносчиков», — отметил Гаврикин.

Он добавил, что риск заражения в России пока минимален, но расширение ареала переносчиков требует внимания.

Гаврикин призвал максимально подготовиться к сезонным заболеваниям. По его словам, не следует в этом случае пренебрегать соблюдением гигиены и по возможности избегать контактов с больными.