Когда выкапывать морковь и свеклу — важные сроки от агронома

Агроном назвала сроки копки моркови и свеклы. Корнеплоды уже почти готовы к сбору.
«В августе морковь и свекла набирают до 40–50% всей своей массы, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Срок сбора зависит от времени посадки. Если выкопать слишком рано, то они будут плохо храниться».
Стандартный срок выкопки моркови и свеклы: с 5 по 20 сентября. Если посев был в начале мая, то можно копать в начале сентября. Если намного позже, то стоит отложить лопату до середины месяца.
«Морковь и свекла могут выдерживать кратковременные заморозки до -3 градусов. Ничего страшного с ними не случится. Но долгие дожди не идут, конечно, на пользу», — отметила агроном.
Убрать корнеплоды с огорода нужно не позже 25 сентября.