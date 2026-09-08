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Лето Когда выкапывать морковь и свеклу — важные сроки от агронома

Когда выкапывать морковь и свеклу — важные сроки от агронома

Корнеплоды уже почти готовы к сбору

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В сентябре корнеплоды уже готовы к сбору | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUВ сентябре корнеплоды уже готовы к сбору | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В сентябре корнеплоды уже готовы к сбору

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

Агроном назвала сроки копки моркови и свеклы. Корнеплоды уже почти готовы к сбору.

«В августе морковь и свекла набирают до 40–50% всей своей массы, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Срок сбора зависит от времени посадки. Если выкопать слишком рано, то они будут плохо храниться».

Стандартный срок выкопки моркови и свеклы: с 5 по 20 сентября. Если посев был в начале мая, то можно копать в начале сентября. Если намного позже, то стоит отложить лопату до середины месяца.

«Морковь и свекла могут выдерживать кратковременные заморозки до -3 градусов. Ничего страшного с ними не случится. Но долгие дожди не идут, конечно, на пользу», — отметила агроном.

Убрать корнеплоды с огорода нужно не позже 25 сентября.

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