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Спорт Месси и Криштиану Роналду в деле? Кто претендует на звание лучшего футболиста 2026 года

Месси и Криштиану Роналду в деле? Кто претендует на звание лучшего футболиста 2026 года

В списке на «Золотой мяч» 30 игроков

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Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч» | Источник: FIFA.сom Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч» | Источник: FIFA.сom

Месси восемь раз выигрывал «Золотой мяч»

Источник:

FIFA.сom

Журнал France Football опубликовал список футболистов, которые претендуют на звание лучшего в 2026 году. Рассказываем, кто из них может получить «Золотой мяч».

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» португальский нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду третий раз подряд не включен в число номинантов.

Восьмикратный обладатель награды Лионель Месси включен в число претендентов впервые с 2023 года. Для него это 17 номинация на награду.

Кроме аргентинца, на «Золотой мяч» претендуют еще 29 футболистов:

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, Англия), Пау Кубарси («Барселона», Испания), Марк Кукурелья («Челси»/«Реал» Мадрид, Испания), Усман Дембеле («ПСЖ», Франция), Луис Диас («Бавария», Колумбия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия), Габриэл («Арсенал», Бразилия), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Харри Кейн («Бавария», Англия), Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия), Ламин Ямаль («Барселона», Испания), Садио Мане («Аль‑Наср», Сенегал), Маркиньос («ПСЖ», Бразилия), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, Франция), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия), Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия), Майкл Олисе («Бавария», Франция), Вильян Пачо («ПСЖ», Эквадор), Хулиан Киньонес («Аль‑Кадисия», Мексика), Деклан Райс («Арсенал», Англия), Родри («Манчестер Сити»/«Барселона», Испания), Фабиан Руис («ПСЖ», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Франция), Ферран Торрес («Барселона»/«ПСЖ», Испания), Дайо Упамекано («Бавария», Франция), Витинья («ПСЖ», Португалия), Винисиус («Реал» Мадрид, Бразилия).

Действующим обладателем награды является французский нападающий Усман Дембеле. Нового обладателя приза объявят 26 октября 2026 года. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Лондоне.

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Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Золотой мяч
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Дело шьют?
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