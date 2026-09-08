Бюджетные места в вузах хотят распределять по-новому: что это изменит

Распределение бюджетных мест хотят сделать более прозрачным Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Минобрнауки предлагает изменить правила распределения бюджетных мест в вузах. Теперь их количество будет напрямую зависеть от того, насколько успешно выпускники устраиваются на работу. Проект соответствующего приказа опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

При расчете числа бюджетных мест вузы должны будут ориентироваться не на общее количество выпускников, а на два ключевых показателя:

сколько человек нашли работу после окончания учебы;

какой у них уровень зарплаты в первый год после выпуска.

Правила затронут в том числе медицинские и фармацевтические вузы. Также в статистику успешного трудоустройства теперь будут включать самозанятых (официальная регистрация в этом статусе считается подтверждением занятости). Это позволит учитывать фрилансеров, IT‑специалистов на контрактах и работников творческих профессий.

При этом иностранных студентов в расчет брать не будут. В Минобрнауки пояснили, что многие из них после получения диплома уезжают на родину или имеют особый статус.

Цель нововведений — сделать распределение бюджетных мест более прозрачным и лучше связать подготовку кадров с реальными потребностями экономики. Об этом заявила зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.